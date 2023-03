Désirée Nick gastiert am Freitag im Theater in der Grünen Zitadelle.

Magdeburg - In Magdeburg bietet Freitag, der 31. März 2023, ein vielfältiges Programm. Geboten werden unter anderem Ballett, Konzert und Konzerte. Die Magdeburger Volksstimme hat fünf Ideen zum Ausgehen zusammengestellt. Für die Partys in den Clubs, die ab Freitag gefeiert werden, gibt es hier Informationen. Und die Freizeittipps für Donnerstag, 30. März 2023, gibt es hier.

Désirée Nick stellt ihr Buch im Magdeburger Hundertwasserhaus vor

Désirée Nick ist Entertainerin und hat sich auch als Schauspielerin und Buchautorin einen Namen gemacht. Mit ihrem jüngsten Werk „Der Lack bleibt dran!“ gibt sie Tipps, wie man sein inneres Feuer bewahren und seinen Glanz und Glamour erhalten kann. Eine Lesung und eine Autogrammstunde mit großstadtliebenden Künstlerin ist für Freitag im Theater in der Grünen Zitadelle im Breiten Weg 8a geplant. Beginn der Veranstaltung im Hundertwasserhaus ist um 20 Uhr.

In ihrem Buch „Nein ist das neue Ja“ analysierte Nick zuvor scharfzüngig, warum ein entschlossenes und bewusstes Nein notwendig ist, um im Leben voranzukommen. In „Säger und Rammler und andere Begegnungen mit der Männerwelt“ setzte sich Désirée Nick charmant und bissig in den vermeintlichen Domänen der Männer durch.

Bekannt ist die Berlinerin auch aus Film und Fernsehen. In Eric Dean Hordes Fantasyfilm „Trolls World – Voll vertrollt!“ spielte Nick die Markgräfin Katharina von Baden. Und n Oskar Roehlers Biopic „Enfant Terrible“ über Rainer Werner Fassbinder übernahm Désirée Nick die Rolle von Barbara Valentin.

Max Giesinger spielt in der Magdeburger Getec-Arena

Auf seiner „Irgendwann ist jetzt Tour 2023“ gibt Max Giesinger am Freitag ein Konzert in der Magdeburger Getec-Arena. Beginn ist um 20 Uhr.

Max Giesinger ist ein deutscher Singer-Songwriter, der am 3. Oktober 1988 in Waldbronn bei Karlsruhe geboren wurde. Er erlangte 2012 durch die Teilnahme an der Castingshow „The Voice of Germany“ große Bekanntheit. Seine erste Single „Dach der Welt“ erschien im Jahr 2014, gefolgt von seinem Debütalbum „Laufen lernen“. Mit seinem zweiten Album „Der Junge, der rennt“ aus dem Jahr 2016 schaffte er es erstmals in die deutschen Charts und erhielt eine Goldene Schallplatte. In den folgenden Jahren veröffentlichte Giesinger weitere Alben wie „Die Reise“ (2018) und „Die Live-Session“ (2020), die ebenfalls in den Charts erfolgreich waren. Zu seinen bekanntesten Hits gehören unter anderem „80 Millionen“, „Wenn sie tanzt“ und „Legenden“. 2021 folgte das Album „Vier“.

Ballett im Magdeburger Opernhaus

Lydia, ein Tanzstück von Philippe Kratz mit Musik von Joseph Haydn und anderen, sowie Le Sacre du Printemps, ein Ballett von Edward Clug mit Musik von Igor Strawinsky, haben am Freitag um 19.30 Uhr im Magdeburger Opernhaus im Universitätsplatz 9 eine Vorstellung. Weitere Vorstellungen sind jeweils um 18 Uhr für den 7. und 30. April und um 19.30 Uhr für den 20. Mai geplant.

Strawinskys „Sacre du Printemps“ ist ein Meisterwerk, das immer wieder zur Neubewertung herausfordert und dabei gleichzeitig jeder neuen Choreographie starke Widerstände entgegensetzt. Für Tänzer und Publikum gleichermaßen ist es faszinierend, einer Choreographie zu begegnen, die seit ihrer Uraufführung 2012 in Maribor von zahlreichen Ballettkompanien weltweit einstudiert und weitergeführt wird. Der Schöpfer, Edward Clug, Ballettdirektor des slowenischen Nationalballetts seit 2003, ließ sich von Nijinskys Uraufführungsfassung inspirieren und entwickelte daraus eine packende, zeitgemäße Interpretation der Themen Natur, Neuanfang und Gewalt. Als Gegenstück dazu stellt der junge Choreograph Philippe Kratz eine Choreographie über den Freiheitsdrang von Frauen vor. Die Titelfigur des Romans „Lydia“, der 1848 in Magdeburg veröffentlicht wurde, spiegelt das unkonventionelle Leben der Autorin Louise Aston wider, die zu einer Vorreiterin eines neuen Frauenbildes wurde: „Freiem Leben, freiem Lieben, / Bin ich immer treu geblieben!“

„Alte Bekannte“ treten in der Magdeburger Johanniskirche auf

Die Gruppe „Alte Bekannte“ veranstaltet energiegeladene Konzerte, die das Publikum begeistern und für beste Unterhaltung sorgen. Der ehemalige Frontmann der Wise Guys, Daniel „Dän“ Dickopf, ist nach wie vor maßgeblich für einen Großteil der neuen Songtexte verantwortlich und prägt die Alben „Wir sind da!“, „Das Leben ist schön“ und „Bunte Socken“.

Die gesamte Band zeigt auf der Bühne und auch auf ihrem neuen Album eine musikalische Vielfalt, die ihre frühere Musik noch an Finesse übertrifft. Selbstverständlich werden bei den Konzerten auch die bekannten Hits der Wise Guys zum Besten gegeben. Ein Konzert geben „Alte Bekannte“ am Freitag um 20 Uhr in der Magdeburger Johanniskirche.

„Foyal“ gibt im Cracauer66 ein Konzert

Die Folk- und Weltmusikband „Foyal“ aus Magdeburg gibt am Freitag um 19.30 Uhr ein Konzert im Cracauer 66 in der Cracauer Straße 66.

Die Band, die im Jahr 2000 gegründet wurde, hat ihre musikalischen Wurzeln im traditionellen Klezmer, dem jiddischen Liedgut sowie der Musik des Balkans und der Roma. Im Laufe der Zeit öffnete sich die Band jedoch auch für irische und bretonische Einflüsse sowie das deutsche Liedgut. Ihr Ziel ist es, authentische und erlebbare Folk-Musik zu schaffen, die als Sprache und Weltsprache begriffen wird. Aktuell sind die Musiker im Musical „Anatevka“ live auf der Bühne des Theaters Magdeburg als „Klezmorim“ zu erleben. In der Band wirken Ulrike Baumbach, Eberhard Saftien , Carsten Apel, Christian Luther und Carlos Martinez mit.