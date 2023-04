Magdeburg - Schauspiel und eine Eiskunstlauf-Show, Oper, Kabarett und die Osternacht sind Themen für Magdeburg am Sonnabend, den 8. April 2023. Die Magdeburger Volksstimme hat die Tipps zusammengetragen. Auf einer eigenen Site gibt es die Partys in den Magdeburger Clubs. Außerdem hat die Volksstimme eigens eine Reihe der Osterfeuer zusammengefasst, die in Magdeburg entzündet werden. Und hier geht es zu den Freizeittipps für Karfreitag, 7. April 2023.

„Woyzeck“ im Magdeburger Schauspielhaus

Das Schauspiel „Woyzeck“ nach Georg Büchner in einer Inszenierung von Jan Friedrich steht derzeit auf dem Spielplan des Magdeburger Schauspielhauses in der Otto-von-Guericke-Straße 64. Es geht um Franz Woyzeck, einen Soldaten, der als Diener für einen Hauptmann arbeitet. Um seine Familie zu unterstützen, nimmt er an medizinischen Experimenten teil, die seine Ernährung auf Erbsen reduzieren. Armut, Erniedrigungen und der Mangel an Nahrung führen zur Eskalation: In einem Anfall von Wahn tötet Woyzeck seine Freundin Marie.

Georg Büchner wurde von Zeitungsberichten über Frauenmorde zu diesem Drama inspiriert. In Jan Friedrichs Version wird die Geschichte in die Gegenwart transformiert und erinnert an Computerspiele. Das Publikum schlüpft in Woyzecks Perspektive und begleitet ihn durch eine Welt, in der Entscheidungsmöglichkeiten immer weiter eingeschränkt werden.

Eine Vorstellung ist für Sonnabend, 19.30 Uhr, geplant. Weitere folgen am Dienstag und am 23. und 24. Mai um 10 Uhr sowie am 28. und 30. April um 19.30 Uhr geplant.

Jugendtheater im Magdeburger Schauspielhaus

„Mr. Gum und der sprechende Kirschbaum“ wird in dieser Spielzeit im Magdeburger Schauspielhaus gezeigt. In einer Ankündigung heißt es: „Mr. Gum war ein wildwütiger alter Mann mit rotem Bart und zwei blutunterlaufenen Augen, und damit starrte er einen an wie ein Krake oder Oktopus. Er war der komplette Horror und er hasste Kinder, Tiere, Spaß und Maiskolben mit Butter und Salz. Was er dagegen mochte, war den ganzen Tag im Bett herumzudösen, einsam zu sein und Sachen grimmig anzusehen.“ Als er nun die Menschen seiner Stadt manipuliert, sind zwei Helden gefragt.

Vorstellungen des Stücks nach Andy Stanton für Zuschauer ab acht Jahren sind für Sonnabend, 11 Uhr, den 18., 19. und 20. April und den 26. Mai und 13. Juni jeweils um 10 Uhr, den 21. April um 19.30 Uhr sowie den 29. April um 18.30 Uhr geplant.

„Holiday on Ice – A New Day“ in der Magdeburger Getec-Arena

„Holiday on Ice – A New Day“ ist eine Eiskunstlauf-Show, die derzeit auf dem Programm der Magdeburger Getec-Arena in der Berliner Chaussee 32 steht. 40 Eiskunstläufer zeigen bei den Vorstellungen Athletik auf hohem Niveau. Die künstlerisch und technisch aufwendige Produktion ist eine Einladung, gemeinsam den Zauber des Neuanfangs, des Lebens und der Liebe zu feiern, heißt es in einer Einladung.

Vorstellungen sind für Sonnabend um 13, 16.30 und 20 Uhr, am Sonntag um 13 und 16.30 Uhr sowie am Montag um 14 Uhr geplant.

„Keiner mag Klugscheißer“ im „... nach Hengstmanns“

Was klug ist, weiß keiner erschöpfend. Aber Sebastian Hengstmann hätte da Vorschläge. Und die bringt er alle mit. Egal ob es um Politik, Politiker oder politische Themen geht. Und um mehr. Gelegenheit bietet ihm dabei seine Soloprogramm „Keiner mag Klugscheißer“, das derzeit auf dem Spielplan des „…nach Hengstmanns“ im Breiten Weg 37 steht.

Vorstellungen sind für Sonnabend um 15 und 19.30 Uhr, jeweils um 19.30 Uhr am 19. und 21. April und am 4. Mai vorgesehen.

„Ariadne auf Naxos“ im Magdeburger Opernhaus

Am Sonnabend um 19.30 Uhr hat die Richard-Strauss-Oper „Ariadne auf Naxos“ im Magdeburger Opernhaus im Universitätsplatz 9 eine Aufführung. Weitere Vorstellungen sind für den 23. April um 16 Uhr und für den 21. Mai um 18 Uhr geplant.

Im Stück geht es um das Nebeneinander von Hochkultur und Unterhaltung. Die Geschichte: Eine Oper und eine Komödie sollen gleichzeitig gespielt werden, so der Wunsch des Geldgebers.

Osternacht und Ostermette im Dom zu Magdeburg

Zu Ostern ist im Magdeburger Dom am Sonnabend ab 23 Uhr eine Feier der Heiligen Osternacht mit Erwachsenentaufe und Heiligem Abendmahl und Domprediger Jörg Uhle-Wettler, Gemeindepädagogin Gabriele Humbert und Prädikant Stephen Gerhard Stehli geplant. Gottesdienstbesucher werden gebeten, eine Kerze mitzubringen. Am Sotersonntag im 8 Uhr beginnt die Ostermette des Magdeburger Domchores.