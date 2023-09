Angesichts steigender Fallzahlen und anstehender Gesetzesänderungen kommt die Magdeburger Ausländerbehörde mehr und mehr ans Limit. Das Amt bewege sich permanent an der Grenze der Überlastung.

Ausländerbehörde Magdeburg: Amt arbeitet am Limit

Ein Bild aus der Vergangenheit, das aber sinnbildlich für die Situation steht: lange Warteschlangen vor der Ausländerbehörde in Magdeburg. Dieses Problem hat die Stadt mit einem neuen Terminvergabesystem beheben können. Doch das Amt schlägt angesichts weiter steigender Fallzahlen und kommender Gesetzesänderungen Überlastungsalarm.

Magdeburg - Bundesweit klagen Kommunen über eine zunehmende Belastung. So auch die Magdeburger Ausländerbehörde. Ronni Krug, Beigeordneter für Personal, Bürgerservice und Ordnung, spricht gar von einer Krisensituation. Angesichts der immer weiter steigenden Fallzahlen „bewegen wir uns permanent an der Grenze der Überlastung“, so der Beigeordnete.