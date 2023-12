Magdeburg - Im Eisenbahnverkehr steht für den 10.12.2023 ein Fahrplanwechsel an. Auch für Züge von und nach Magdeburg ergeben sich Veränderungen.

Das ändert sich für Magdeburg im Nahverkehr der Bahn

Altmärker Y: Die S-Bahn zwischen Schönebeck und Wittenberge über Magdeburg und Stendal, der RE20 zwischen Schönebeck und Uelzen über Magdeburg, Stendal und Salzwedel sowie der RE19 zwischen Magdeburg und Uelzen über Stendal und Salzwedel: Der RE20 fährt montags bis freitags künftig stündlich. Zwischen Schönebeck und Stendal überlagern sich der RE20 und die ebenfalls stündlich verkehrende S1 zu einem halbstündlichen Angebot. In Stendal verzweigen sich die Bahnstrecken nach Uelzen und Wittenberge Y-förmig, daher der Name „Altmärker Y“. Am Wochenende verkehrt der RE20 alle zwei Stunden zwischen Magdeburg und Uelzen im Wechsel mit dem ebenfalls zweistündlichen neu eingeführten RE19.

Lesen Sie auch:So investiert die Deutsche Bahn in ihr Netz südlich des Magdeburger Hauptbahnhofs

Verbindung nach Burg: Montags bis freitags werden zwischen Burg und Magdeburg Taktlücken des RB40 zwischen Burg und Braunschweig mit zusätzlichen Abfahrten vom Magdeburger Hauptbahnhof um 9.31 und 11.31 Uhr sowie ab Burg um 10.07 und 12.07 Uhr geschlossen.

Auch interessant:Mit Video - auch im Norden Magdeburgs wird ds Gleisnetz der Deutschen Bahn erneuert

Verbindung in Richtung Halle: Über große Teile des Fahrplanjahres 2024 finden Baumaßnahmen zwischen Magdeburg Hauptbahnhof und Magdeburg-Buckau statt. Die meisten Zuglinien können trotzdem verkehren. Die Züge der Linie RB47 müssen jedoch im zweiten Halbjahr vom 8. Juni bis 14. Dezember größtenteils zwischen Calbe Ost und Magdeburg ausfallen. Ersatzweise können auf diesem Abschnitt die Züge der Linie RE30 genutzt werden.

Das ändert sich für Magdeburg im Fernverkehr der Bahn

Nach Hamburg: Montags bis samstags fährt nun ein Intercity von Magdeburg ab 7.27 Uhr direkt über Stendal, Wittenberge und Ludwigslust nach Hamburg. Um 17.08 Uhr geht es künftig sonntags bis freitags wieder zurück.

Ostsee: Zwischen Rostock, Schwerin, Stendal und Magdeburg bietet die DB eine zweite IC-Fahrt an: Morgens geht es von Rostock um 7.56 Uhr über Schwerin umsteigefrei nach Magdeburg und weiter über Köthen nach Leipzig. In der Gegenrichtung von Leipzig über Köthen und um 16.56 Uhr über Magdeburg geht es nach Schwerin und Rostock.

Lesen Sie auch: Der lange Weg zur besseren Anbindung Magdeburgs an den Fernverkehr der Deutschen Bahn und warum mehr ICE kaum kommen werden

Nach Berlin: Zwischen Berlin und Magdeburg fährt künftig ein dritter Intercity pro Tag und Richtung. Abfahrt ist um 11.05 Uhr in Magdeburg. In die Gegenrichtung geht es um 15.32 Uhr in Berlin Hauptbahnhof los, Ankunft in Magdeburg ist um 16.57 Uhr.

Auch interessant:Test der Odeg-Züge zwischen Magdeburg und Berlin

Leipzig und Hannover: Einzelne zusätzliche Fahrten am Wochenende ergänzen das stündliche IC-Angebot Hannover–Magdeburg–Leipzig, z.B. sonntags ein IC von Leipzig über Bitterfeld, Dessau und Hannover nach Bremen.

Nacht-ICE nach Basel: Das ICE-Zugpaar (Hin- und Rückfahrt) aus Berlin via Magdeburg über Nacht von/nach Köln fährt künftig mit deutlich mehr Sitzplätzen (rund 920) und umsteigefrei weiter über Frankfurt (Main) Flughafen von/bis Basel.