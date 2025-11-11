Der Magdeburger Domkalender 2026 bietet Blickwinkel zwischen Nebel, Licht und Geschichte. Wie sind die einzelnen Bilder entstanden? Profis geben Tipps.

Das sind die Tipps der Fotografen des Magdeburger Doms und des Dommuseums

Der Kalender „Dom & Dommuseum 2026“ mit Impressionen aus Magdeburg.

Magdeburg. - Auch für das Jahr 2026 hat der Förderverein des Dommuseums Magdeburg wieder einen Kalender mit eindrucksvollen Motiven aus Dom und Museum zusammengestellt. Die Volksstimme hat mit einigen der Fotografen über ihre Motive, ihren Blick auf den Dom und den Reiz des besonderen Moments gesprochen.