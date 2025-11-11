weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Magdeburg
    4. >

  4. Clever Fotos aufnehmen: Das sind die Tipps der Fotografen des Magdeburger Doms und des Dommuseums

Liveticker
Liveticker Tag 2: Angeklagter gesteht – und offenbart wirre Details über Planung und Motive
Liveticker Tag 2: Angeklagter gesteht – und offenbart wirre Details über Planung und Motive

Clever Fotos aufnehmen Das sind die Tipps der Fotografen des Magdeburger Doms und des Dommuseums

Der Magdeburger Domkalender 2026 bietet Blickwinkel zwischen Nebel, Licht und Geschichte. Wie sind die einzelnen Bilder entstanden? Profis geben Tipps.

Von Martin Rieß 11.11.2025, 12:00
Der Kalender „Dom & Dommuseum 2026“ mit Impressionen aus Magdeburg.
Der Kalender „Dom & Dommuseum 2026“ mit Impressionen aus Magdeburg. Foto: Martin Rieß

Magdeburg. - Auch für das Jahr 2026 hat der Förderverein des Dommuseums Magdeburg wieder einen Kalender mit eindrucksvollen Motiven aus Dom und Museum zusammengestellt. Die Volksstimme hat mit einigen der Fotografen über ihre Motive, ihren Blick auf den Dom und den Reiz des besonderen Moments gesprochen.