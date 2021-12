Das zeigt die virtuelle Litfaßsäule in Magdeburg in der Weihnachtszeit

Von vs

Von vs

Im Magdeburger Domviertel gibt es eine virtuelle Litfaßsäule. Per Handy können QR-Codes eingescannt werden, die Tänzerinnen und Sänger auf dem Display lebendig werden lassen.

An der Litfaßsäule am Magdeburger Domviertel tanzt eine virtuelle Ballerina.

Magdeburg - Seit Anfang 2021 unterhalten die beiden Magdeburger Wohnungsgenossenschaften MWG und Otto von Guericke eine interaktive Kunstsäule am neuen Domviertel. Musik, Kunst und virtuelle Animationen können dort mit der Handyapp 3DQRPlus angeschaut werden. Zur Weihnachtszeit sind nun über vier QR-Codes besondere Weihnachtsgrüße zu erleben, wie es in einer Mitteilung heißt.

So tanzen zum Beispiel drei Ballerinen der Theaterballettschule Magdeburg Szenen aus dem Nussknacker. Singer-Songwriter Danny Priebe spielt auf seiner Gitarre eine winterliche Melodie. Und die radio SAW Muckefucks geben Weihnachtstipps und laden zum Fan-Selfie an der Kunstsäule ein.

„Auch im nächsten Jahr werden wir für die Magdeburger immer wieder neue Animationen an der Säule präsentieren und rufen Kunst- und Kulturschaffende auf, sich mit ihren Darbietungen bei uns zu melden“, erklären die beiden Marketing-Leiterinnen Jana Erdmann (MWG) und Juliane Splitt (OvG).

Technisch unterstützt wird das Projekt der beiden lokalen Wohnungsgenossenschaften von dem Magdeburger Software-Unternehmen 3DQR, das auch die Dino City in der Innenstadt technisch realisiert hat, wie es weiter in der Mitteilung heißt.