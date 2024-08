Magdeburg - Die Klinik für Frauenheilkunde am Krankenhaus St. Marienstift kann in diesem Jahr ihr 30-jähriges Bestehen feiern. Im Jahr 1994 eröffnet, hat sich die Einrichtung in Stadtfeld nach eigenen Angaben zu einer der leistungsstärksten Frauenkliniken im Land entwickelt. Anlässlich der Jubiläumsfeier am 28. August 2024 blickt die Volksstimme auf wichtige Meilensteine zurück.

So begannen die Planungen für die neue Klinik mit Entbindungsstation und gynäkologischer Abteilung 35 Betten bereits 1993. Als Zwischenlösung wurden zunächst 23 Container aufgestellt. Am 18. Januar 1994 wird die gynäkologische Hauptabteilung durch Bischof Leo Nowak eingeweiht, drei Ärzte und zehn Schwestern beginnen ihren Dienst. Zum Vergleich: Heute hat die Klinik 70 Mitarbeiter.

Kreißsaal muss schon nach wenigen Jahren vergrößert werden

Zum Jahresbeginn 1999 wird der Neubau mit vier OP-Räumen, Röntgenabteilung, Geburtshilfe sowie moderner orthopädischer Abteilung in Betrieb genommen. Einen Tag später erblickt Marielena das Licht der Welt. Sie ist das erste Baby, das nach fast einem halben Jahrhundert in der Klinik an der Harsdorfer Straße geboren wird.

2003 wird im Kreißsaal der dritte Entbindungsraum in Betrieb genommen. Aufgrund der steigenden Geburtenzahlen war dies zwingend notwendig geworden. Es folgt ein erster Infoabend für werdende Eltern, ein Angebot, das bis heute Bestand hat.

Erste Babyklappe in Magdeburg wird 2006 am Marienstift eingeweiht

Der zweite Neubau wird im Dezember 2005 nach 18 Monaten Bauzeit offiziell eingeweiht. Verschiedene Stationen und Funktionsbereiche für die Frauenheilkunde und eine neue Cafeteria entstehen dort.

Im Mai 2006 wird die erste Babyklappe in Magdeburg im Marienstift eingeweiht. Müttern, die sich aus großer persönlicher Not heraus nicht in der Lage sehen, für ihr Kind Sorge zu tragen, wird hier die Möglichkeit gegeben, ihr Neugeborenes in die Obhut der Ärzte und Schwestern des Marienstiftes zu geben.

Zertifiziertes Brustzentrum hilft Frauen bei Brustkrebserkrankung

Im November des gleichen Jahres wird das Brustzentrum der Klinik von der Deutschen Gesellschaft für Senologie und der Deutschen Krebsgesellschaft zertifiziert. 2009 folgt ein weiteres Zertifikat nach höchsten europäischen Kriterien.

Am 5. Februar 2013 kommt das 10.000 Baby zur Welt, am 24. Mai 2023 folgt die 20.000 Geburt. Aktuell sind es fast 21.000 Babys, die im Marienstift geboren worden. 2016 war mit 1.081 geborenen Kindern das geburtenstärkste Jahr.

Erster von Hebammen geführter Kreißsaal in Magdeburg wird eröffnet

Im Mai 2023 wird in der Geburtshilfe der erste von Hebammen geführte Kreißsaal eröffnet, ein Novum in Magdeburg. Ebenfalls seit dem vergangenen Jahr ist Dr. Wolfgang Hartmann Leiter der Klinik.

Heute können am Marienstift nahezu alle diagnostischen und therapeutischen Maßnahmen der modernen Frauenheilkunde angeboten werden. Jährlich werden über 1.800 gynäkologische Operationen durchgeführt.