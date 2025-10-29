Mit Pizza Hut ins City Carré KFC-Rückkehr nach Magdeburg erneut verschoben - das steckt dahinter
Die US-Ketten Kentucky Fried Chicken (KFC) und Pizza Hut wollen wieder nach Magdeburg zurück. Doch das gemeinsame Restaurant im City Carré lässt weiter auf sich warten.
29.10.2025, 06:00
Magdeburg. - Mit Starbucks eröffnet demnächst die bekannteste Kaffeehaus-Kette der Welt eine Filiale in Magdeburg. Auch die nicht minder bekannten Gastromarken Kentucky Fried Chicken (KFC) und Pizza Hut wollten eigentlich wieder hierher. Doch die notwendigen Umbauarbeiten für das gemeinsame Lokal im Einkaufszentrum City Carré haben immer noch nicht begonnen.