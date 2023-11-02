In den Magdeburger Clubs wird von Freitag bis Sonntag ein vielfältiges Programm geboten. Hier Ideen zum Ausgehen und Tanzen.

Magdeburg - Magdeburger Clubs bieten auch am Wochenende vom 5. bis 7. September ein umfangreiches Programm. Weitere Freizeittipps zum Freitag gibt es auf einer eigenen Seite. Und auch für den Samstag gibt es weitere Ideen zum Ausgehen. Außerdem finden sich auf einer eigenen Seite die Veranstaltungshinweise für Sonntag auf einer eigenen Seite.

Kulturbrücke-Festival: Auf der Stadtparkseite der Hubbrücke wird dieses Wochenende das Kulturbrücke-Festival gefeiert. Auf dem Programm steht auch jede Menge Musik. Mit dabei sind am Freitag: Don Ute (DJ), Bernikaloe, arella, Noah Sonnen, Bruchbude, Brass Riot, COR LEX, Larook und Rasch, am Sonnabend Taiko, ELL, Sammy Milo, Robert Alan, Fløre, Cacao Mental, Tropikel Ltd., LüHR, Jon Wolff und Trust sowie am Sonntag Sugarkitty, Gabriali, Kayam, Power Plush, VØR und Teknoir.

Swing Festival: Auf der Wiese am Kloster Unser Lieben Frauen in der Regierungsstraße, in der Schweizer Milchkuranstalt auf dem Fürstenwall, im Café Flair im Breiten Weg 21, im Domkönig in der Danzstaße 13 und im Sudenburger Biergarten an der Ecke Braunlager Straße Walmbergsweg wird mit Lifemusik dieses Wochenende das Swing Festival gefeiert. In Sudenburg läuft dazu auch das Brauereifest.

Café Treibgut: Das "Spritz Night Lady's special" mit DJ beginnt am 5.9. um 19 Uhr im Café Treibgut in der Werner-Heisenberg-Straße 45. Am 6.9. feiert DJ Henne ab 19 Uhr mit den Besuchern die "80er/90er Party". Für den 7.9. steht von 16 bis 21 Uhr der "Lazy Sunday" im Kalender. Mützang legt Vocal House, Electro House und Beach Vibes auf.

Datsche: Am 6.9. beginnt um 14 Uhr in der Datsche in der Karl-Schmidt-Straße 42 die Bassfacesessions, ab 22 Uhr geht es in der Kunstkantine weiter. Für den 7.9. steht der Sonntagsbumms im Kalender. Der Eintritt in der Datsche ist frei.

Montego Beachclub: Reggaeton, Salsa, Bachata, Dancehall, Merengue und Cumbia spielt DJ Hoff am 5.9. ab 20 Uhr im Montego Beachclub unweit des Heinrich-Heine-Platzes zur "Latin Party“ auf. Am 6.9. dreht DJ Maddisn ab 20 Uhr den "Circle of Sounds" mit elektronischer Musik. Zu beiden Terminen ist der Eintritt frei.

Boys’n’Beats: "Celebrate" heißt es am 5.9. ab 23 Uhr im Boys'n'Beats, dem Club für Lesben und Schwule in der Liebknechtstraße 89. Am 6.9. ab 23 Uhr legt DJ Nicki EDM, Mainstream und ein wenig Techno auf.

Down Town Club: Im Breiten Weg 227 bricht im Down Town Club am 5.9. um 23 Uhr die "Ladies Night" mit DJ Serv an. Gespielt werden R'n'B, Charts, Soul und Mainstream. Am 6.9. ab 23 Uhr haben DJ Vendetta und DJ Ex zur Black und R'n'B, 2000er und 2010er, Charts, Deutsch-Rap und EDM zur "Residents DJ Night" dabei.

Geheimclub: "Schranz up" heißt die Party am 5.9. ab 23 Uhr im Geheimclub in der Münchenhofstraße 23. Ab 18 Uhr folgt am 6.9. die "Multiplay Pre Hour – Free". Am gleichen Abend beginnt um 23 Uhr die Party "Never stop Klubnacht" mit Musik von Sabine Hoffmann, DJ Brown, Nikolas Lendkrais und Marcant.

MoaBeat: Am Hasselbachplatz 2 bricht im MoaBeat am 5.9. ab 23 Uhr die "Moabeat Night" mit EdiEdition an. Für den 6.9. steht ab 23 Uhr das "Disco Inferno" mit Step2Life und Funk, Groove und Disco im Kalender.

Prinzzclub: "Wyld" geht es am 5.9. ab 23 Uhr mit DJ Big A und mit Black, Hip-Hop und Urban Latin im Prinzzclub in der Halberstädter Straße 113a zu. Classics, R'n'B, Hip-Hop und Clubbangers legt DJ Baddy am 6.9. ab 23 Uhr auf.

Ellen Noir: TOGS vs SKG, Echse, Höhni und Cycle, Sebastian Recklebe, Decline sowie Icaruzzz vs Bero legen am 6.9. ab im Ellen Noir im Buckauer Bahnhof auf. Ab 22 Uhr heißt es dazu wieder "Locker und Flockig".

Factory: "Magdeburgs größte 90er - 2010er Party" ist für den 6.9. in der Factory in der Sandbreite 2 angekündigt. Beginn ist um 22 Uhr.

Festung Mark: Die "Schwarze Festung" wird am 6.9. ab 22 Uhr nach dem Konzert von Saltatio Mortis in der Festung Mark im Hohepfortewall gefeiert. Gespielt werden Synth-Pop, Dark und New-Wave, Industrial, Electro, EBM, Future Pop bis hin zu Gothic.

Insel der Jugend: "Y2K – 90s, 2000s & Guilty Pleasures" heißt es am 6.9. ab 23 Uhr auf der Insel der Jugend in der Maybachstraße 8. Klaus Lörrach und Christian Bradel legen die Musik auf.

Flowerpower: Im „Flowerpower“ legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist im Breiten Weg 252 jeweils ab 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Deep 2.0: Mittwoch und Donnerstag von 20 bis 3 Uhr und Freitag und Sonnabend von 22 bis 8 Uhr hat das Deep 2.0 an der Ecke Breiter Weg/Einsteinstraße geöffnet.