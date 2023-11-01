Kabarett, offene Bühne und mehr stehen zum 8.1.2026 neben weiteren Angeboten im Veranstaltungskalender für Magdeburg.

Magdeburg - Magdeburg bietet auch am Donnerstag, 8. Januar 2026, Programm. Die Volksstimme hat auf dieser Seite Tipps aus dem Veranstaltungskalender zusammengetragen.

„Bienen-Ersatzverkehr“ mit Erik Lehmann im Theater in der Grünen Zitadelle

Am Donnerstag, dem 8. Januar 2026, steht Erik Lehmann um 20 Uhr im Theater in der Grünen Zitadelle im Breiten Weg 8a auf der Bühne. Mit seinem neuen Programm „Bienen-Ersatzverkehr“ verbindet der vielfach ausgezeichnete Kabarettist scharfsinnige Gesellschaftskritik mit einer großen Portion Selbstironie – und einer ganz besonderen Leidenschaft: der Imkerei.

Auch interessant: Tickets zu dieser und weiteren Vorstellungen gibt es im Vorverkauf auch online bei Biberticket, zudem telefonisch unter der Rufnummer 0391/5999700 sowie in Verkaufsstellen von Biberticket - zum Beispiel in der Goldschmiedebrücke 17 in Magdeburg.

Lehmann, einst prägendes Mitglied der Dresdner Herkuleskeule, gilt als wandlungsfähig, pointensicher und politisch hellwach. Als selbst ernannter „Mr. Bien“ der deutschen Kleinkunstszene richtet er seinen satirischen Blick nun auf das wohl wichtigste Insekt der Welt. Mit klugen, witzigen Stichen erzählt er von Fake-Honig zu Schleuderpreisen, vom Zuckerschock im Bienenstock und vom Umgang mit hummeldummen Königinnen. Wenn es im Namen der Mitarbeiterinnen heißt: „Wir sind das Volk“, bleibt kein Zweifel daran, dass hier mehr verhandelt wird als nur Honigfragen.

Feinfühliges Kabarett trifft auf Infotainment: Lehmann komprimiert die großen Themen unserer Zeit auf Wabengröße und serviert sie als sachkundiger Honig-Sommelier. In seiner Paraderolle als Uwe Wallisch liefert er ebenso überraschende wie zwerchfellstrapazierende Erkenntnisse – etwa darüber, warum Imker im Spätsommer zur Windel greifen, weshalb Honig geimpft werden sollte und wieso Drohnenschlachten grundsätzlich zu Ungunsten der Männer ausgehen.

Erik Lehmann präsentiere einen zuckersüßen Abend zwischen Kabarett und kluger Beobachtung, humorvoll, pointiert und mit Schwarm – ein ebenso lehrreiches wie höchst unterhaltsames Programm, so die Veranstalter.

Satirischer Jahresrückblick mit Sebastian und Tobias Hengstmann

Am Donnerstag, dem 8. Januar 2026, präsentieren Sebastian und Tobias Hengstmanns um 19.30 Uhr ihren satirischen Jahresrückblick im Kabarett "...nach Hengstmanns" im Breiten Weg 37. In gewohnt bissiger Manier nehmen die Brüder das vergangene Jahr unter die Lupe – ein Jahr voller Frechheiten, Unverschämtheiten und jener ungekonnter Unmöglichkeiten, die nur das echte Leben hervorbringt.

Mit spitzer Zunge und treffsicherem Humor lassen die Hengstmanns die medialen, politischen und gesellschaftlichen Ereignisse Revue passieren. Kopfschütteln ist ausdrücklich erlaubt, Fassungslosigkeit beinahe garantiert – doch vor allem darf gelacht werden. Vielleicht mischt sich sogar ein Gast unter die satirischen Beobachter. Sicher sei: Ernst wird es höchstens für die Pointen, nie für die Stimmung, so eine Ankündigung.

Tickets waren zum Redaktionsschluss für die Magdeburger Vorstellungen am 8., 14. bis 16., 21. bis 24. sowie 29. bis 31. Januar um 19.30 Uhr zu haben. Für weitere Vorstellungen waren die Eintrittskarten im Vorverkauf vergriffen.

Talent Nacht in der Magdeburger Buttergasse

Am Donnerstag, dem 8. Januar, gehört die Bühne ganz dem Publikum: Ab 19 Uhr lädt die Buttergasse am Alten Markt 13 mit der "Talent Nacht" zu einem offenen Abend voller Kreativität, Mut und guter Laune ein. Der Eintritt ist frei.

Ob Gesang, Comedy oder spontane Performance: Bei der Talent Nacht darf jede*r auftreten, ganz gleich ob Profi oder Newcomer. Das Konzept ist bewusst offen gehalten, die Atmosphäre locker, das Publikum neugierig. Wer Lust hat, sich auszuprobieren oder einfach nur zuzuschauen, ist gleichermaßen willkommen.

Ein besonderes Highlight ist das Karaoke-Angebot: Über ein Online-System stehen mehr als 54.000 Songs zur Auswahl – von zeitlosen Klassikern bis zu aktuellen Chart-Hits. Ein kurzer Scan des QR-Codes genügt, der gewünschte Titel wird ausgewählt und schon landet man automatisch auf der Warteliste. Keine Anmeldung, kein Aufwand – Mikrofon nehmen und loslegen.

Auch Comedy- und Stand-up-Fans kommen auf ihre Kosten. Wer das Publikum zum Lachen bringen möchte, kann sich vorab anmelden und Teil des Programms werden. Egal ob erste Gehversuche oder routinierte Pointen – entscheidend ist allein die Lust auf die Bühne.

Moderiert wird der Abend von Onkel D, der mit Charme und Humor durch das Programm führt.

Nur noch bis 11.1.: "For Our Flowing Voices; I Amphorae" im Kunstmuseum Magdeburg

Das Kunstmuseum Magdeburg im Kloster Unser Lieben Frauen in der Regierungsstraße 4–6 zeigt sich zum Jahreswechsel mit veränderten Öffnungszeiten: Am Silvestertag bleibt das Haus ausnahmsweise geschlossen, am 1. Januar öffnet es erst ab 13 Uhr.

Neben der Dauerpräsentation und weiteren Ausstellungen ist dort derzeit noch bis zum 11. Januar die Arbeit "For Our Flowing Voices; I Amphorae" der Künstlerin Lara Dâmaso zu sehen. Im Zentrum der eigens für die Klosterkirche entwickelten Installation stehen fünf mit Wasser gefüllte Amphoren, deren Formen und Größen aus dem Fluss der Stimme hervorgehen. Sie entsprechen fünf Körperräumen, die vom Becken bis zum Schädel reichen, und fungieren als Resonanzräume, in denen Dâmasos aufgezeichnete Stimme das Wasser in Bewegung versetzt. Auf der Oberfläche entstehen sichtbare Schallwellen, flüssige Choreografien, die sich zu einer polyphonen Vokalkomposition verdichten und mit der Akustik des historischen Kirchenraums verschmelzen.

Zögernd und zugleich ernst durchlaufen die Stimmen verschiedene emotionale und evolutionäre Zustände: Der Atem vormenschlicher Verse vervielfacht sich, übersteigt jugendliche Klagen und gespenstische Schreie, oszilliert zwischen der Schwere klanglicher Obszönitäten und der Leichtigkeit erster Ahnungen. In dieser klanglichen Dramaturgie greift die Arbeit spirituelle Traditionen auf, insbesondere das Denken von Mechthild von Magdeburg.

Ausverkauft in Magdeburg

Keine Karten gab es zum Redaktionsschluss mehr für "Da sind wir aber immer noch" um 15 Uhr in der Zwickmühle in der Leiterstraße 2a.

Gegebenenfalls sind an der Tages- oder Abendkasse noch Resttickets erhältlich.