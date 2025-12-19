Kristina Freese leitete 25 Jahre lang das Magdeburger Brustzentrum am Krankenhaus St. Marienstift. Nun geht sie in den Ruhestand. Der Nachfolger steht bereits fest.

Kristina Freese hat die Leitung des Magdeburger Brustzentrums am Krankenhaus St. Marienstift an Khaled Benfoughal übergeben. Wolfgang Hartmann (links) und Michael Ludwig (rechts) gratulieren.

Magdeburg. - Hunderten Frauen und auch Männern hat Dr. med. Kristina Freese in ihren 25 Jahren als Leiterin des Brustzentrums am Magdeburger Krankenhaus St. Marienstift durch ihre Krebserkrankung geholfen. Nun geht die Oberärztin der Frauenheilkunde und Geburtshilfe zum Jahresende in den Ruhestand.