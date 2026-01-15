Bei der Ehrung der Magdeburger des Jahres erinnert sich Ex-Oberbürgermeister Lutz Trümper an ein persönliches Schicksal. Welche Geschichte des Abends ihn besonders bewegte – und weshalb Gesundheit für ihn heute einen neuen Stellenwert hat.

Die Ehrung der „Magdeburger des Jahres“ ist für Lutz Trümper, hier mit dem stellvertretenden Redaktionsleiter der Volksstimme-Lokalredaktion, Ivar Lüthe, mehr als ein Pflichttermin.

Magdeburg. - Unter den Gästen der Volksstimme-Gala zur Ehrung der „Magdeburger des Jahres 2025“ war ein bekanntes Gesicht aus vergangenen Rathauszeiten: Der frühere Oberbürgermeister Lutz Trümper ist heute nur noch selten auf dem gesellschaftlichen Parkett zu sehen. Verpasste er früher kaum einen Empfang oder eine Auszeichnung, setzt er inzwischen bewusste Akzente. Die Volksstimme-Gala jedoch hat weiterhin einen festen Platz in seinem Kalender.