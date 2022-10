Magdeburger Ex-Kita wird Hochsicherheitstrakt

Magdeburg - Ein Projekt der Stadt Magdeburg sorgt derzeit für Diskussionsstoff. In einer ehemaligen Kita soll ein schwer erziehbarer 13-Jähriger untergebracht werden. Dafür wird das Gebäude mitten in einer Einfamilienhaussiedlung in einen Hochsicherheitstrakt umgebaut. Anwohner sind nun in Sorge um sich und ihre Grundstücke.