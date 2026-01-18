Brand- und Rettungswache Magdeburgs Streit um Kleingärten gegen Katastrophenschutz
Dass eine Gartensparte für Feuerwehr und Co. in Magdeburg weichen soll, sorgt für Streit. Bevor der Stadtrat entscheidet, zeichnet sich ein erstes Stimmungsbild ab.
18.01.2026, 08:00
Magdeburg. - Die Nachricht erwischt die Gartenfreunde wie ein plötzliches Gewitter: Die Kleingartenanlage Ilsetal an der Ecke Brenneckestraße/Blankenburger Straße soll weichen, damit Magdeburg Platz für die dringend benötigte weitere Feuer- und Rettungswache Südwest bekommt. Nachdem der Ankauf des ursprünglich vorgesehenen Grundstücks in der Nähe scheiterte, rückt die Stadt nun an die Parzellen heran – was zum Protest der Gartenpächter führte. In den ersten Ratsgremien wurde nun deutlich, wie schwer die Abwägungen fallen.