An der aktuell gesperrten Elbeschwimmhalle gibt es weitere Probleme. Nicht allein der bald 65 Jahre alte Beton der wichtigsten Magdeburger Schwimmhalle bereitet Sorgen.

Unter anderem war die Elbeschwimmhalle bislang Austragungsort für den Magdeburger Rettungsschwimmercup.

Magdeburg. - Da die Sanierung der Magdeburger Elbeschwimmhalle eine komplexe Aufgabe ist, wurde das große Schwimmbecken kurz vor dem Jahreswechsel gesperrt. Dabei ist es geblieben. Woran das liegt und welches neue Problem aufgetreten ist, erläuterte Hagen Reum, Leiter des Eigenbetriebs Kommunales Gebäudemanagement, im Ausschuss des Magdeburger Stadtrats für Stadtentwicklung, Bauen und Verkehr.