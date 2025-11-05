Die Ringbrücke an der Halberstädter Straße verschwindet in den nächsten Wochen. Aber wie soll der Verkehr in Magdeburg danach fließen? Ein Eilantrag im Stadtrat könnte alles ändern.

Wie es nach dem Abriss an der Halberstädter Straße in Magdeburg weitergehen könnte

An der Ringbrücke Halberstädter Straße in Magdeburg laufen die vorbereitenden Maßnahmen für den Abriss.

Magdeburg. - Meterhoch wird unter und vor der Ringbrücke an der Halberstädter Straße in Magdeburg derzeit das Fallbett errichtet. 4.000 Kubikmeter Sand werden dafür unter der Brücke verteilt. In wenigen Tagen sollen die Abrissbagger anrollen. Bis 12. Dezember soll das Bauwerk gefallen sein. Doch wie kann die Straße danach genutzt werden? Ein Eilantrag im Stadtrat soll für Klarheit sorgen.