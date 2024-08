Nach „Grill den Henssler“ Steffen Henssler kommt nach Magdeburg: Dreharbeiten von TV-Sender Vox starten auf der Seebühne

In Anlehnung an die Koch-Show „Grill den Henssler“ startet Vox die nächste Fernsehsendung „Deutschland grillt den Henssler“ mit TV-Koch Steffen Henssler. Die Dreharbeiten dafür finden auf der Seebühne in Magdeburg statt. Wo es noch Tickets zu kaufen gibt.