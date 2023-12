Schlagerstar Nicole, Familienprogramm und mehr - in Magdeburg gibt es immer etwas zu erleben. Ein Blick in das Programm für Sonntag, den 10. Dezember 2023.

Was ist los in Magdeburg?

Magdeburg - Auch am Sonntag, 10. Dezember 2023, bietet der Veranstaltungskalender für Magdeburg ein abwechslungsreiches Programm.

Von der Ladies Night bis zur Technoparty - Ideen zum Ausgehen in Magdeburger Clubs gibt es auf einer eigenen Seite. In den Clubs wird bis in den Sonntag hinein gefeiert.

Konzert mit Nicole im Magdeburger Amo

Diesen Sonntag tritt Nicole im Amo auf. Sie macht in Magdeburg Station auf ihrer Tournee „Ich bin zurück“. Zu ihren Hits zählen „Flieg nicht so hoch, mein kleiner Freund“, „Papillon“, „Ein leises Lied“, „Mit dir vielleicht“, „Allein in Griechenland“.

Berühmt ist sie mit ihrem Titel „Ein bisschen Frieden“, mit dem sie 1982 den Grand Prix de Chanson de Eurovision gewann. Hintergrund für die Tournee: Nach anderthalb Jahren Abwesenheit aufgrund ihres Kampfes gegen den Krebs ist die Sängerin im Herbst auf die Bühne zurückgekehrt. Die deutsche Schlagerkünstlerin präsentiert sich als Grand Dame der Szene und Singer-Songwriterin. Ihr neuer Titel „Ich bin zurück“, geschrieben von Heinz Rudolf Kunze, markiert einen Neuanfang und thematisiert Selbstreflexion sowie den Wert von Freundschaft.

"Ich bin zurück mit Nicole" steht an diesem Sonntag, 10. Dezember, auf dem Programm des Amo in der Erich-Weinert-Straße 27. Beginn des Konzerts ist um 20 Uhr.

Klaviermusik aus Deutschland, Japan, Guatemala – Musik der Heimat im Gesellschaftshaus

„Klaviermusik aus Deutschland, Japan, Guatemala – Musik der Heimat“ steht am Sonntag auf dem Programm des Magdeburger Gesellschaftshauses. Es erklingen Werke von Toru Takemitsu, Robert Schumann, Bedrich Smetana sowie klassische japanische und guatemaltekische Solo- und Duowerke für Klavier. Es spielen Miho Ohki und Estuardo Hernandez. Miho Ohki ist Pianistin aus Japan.

Sie studierte Musikpädagogik an der Yokohama National University und an der Universität Erfurt sowie Klavier und Klavierpädagogik an der MLU Halle-Wittenberg bei Prof. Jochen Köhler, wo sie zum Thema „Mentales Training für Musiker“ promoviert hat. Aktuell unterrichtet sie als Lehrbeauftragte für Klavier und Kammermusik an der Universität Erfurt und gibt Seminare und Vorträge in diversen Städten in Japan und Deutschland über mentales Training für Musikausübende, ist einer Ankündigung aus dem Magdeburger Gesellschaftshaus weiter zu entnehmen. Estuardo Hernandez ist Pianist aus Guatemala und seit sechs Jahren in Halle (Saale) und Berlin ansässig.

Er studierte in Costa Rica, in den USA und in Deutschland und hat einen Master in Klavierpädagogik. Aktuell absolviert er sein Konzertexamen bei Prof. Albrecht Hartmann an der MLU Halle-Wittenberg. Hernandez spielte bereits in der Carnegie Hall in New York, im Händelhaus Halle (Saale), im Liszt-Haus in Weimar sowie in weiteren Sälen in Israel, Mexiko, Costa Rica, Dominikanische Republik und Italien.

Das Konzert „Klaviermusik aus Deutschland, Japan und Guatemala“ beginnt diesen Sonntag, 10. Dezember, um 15 Uhr im Gesellschaftshaus Magdeburg. Dieses befindet sich in der Schönebecker Straße 129.

König Drosselbart als Märchenmusical im Magdeburger Hundertwasserhaus

Vorstellungen des Märchenmusicals "König Drosselbart" im Theater in der Grünen Zitadelle im Hundertwasserhaus im Breiten Weg 8a am Sonntag um 15 und 17 Uhr sowie zur gleichen Zeit am 17. und 26. Dezember sind bereits ausverkauft. Doch es gibt Zusatztermine: Diesen Sonntag um 13 Uhr und am 17. Dezember um 11 und 13 Uhr.

Die Geschichte: Die Prinzessin soll verheiratet werden, doch an jedem Bewerber hat diese etwas auszusetzen: Zu klein, zu dick, zu groß, zu dünn… und einer hat einen Bart, der sie veranlasst, ihn „König Drosselbart“ zu nennen. Eines Tages wird es der Mutter zu bunt und sie verkündet, dass ihre Tochter den nächsten Mann heiraten soll, der das Schloss betritt.

Mr Gum und der sprechende Kirschbaum im Magdeburger Schauspielhaus

Der Bösewicht Mr Gum triebt sein Unwesen: Er manipuliert die Menschen der Stadt, um die Kontrolle zu erlangen. Ihm stellen sich zwei Helden entgegen.

Das Stück für ein Publikum ab acht Jahren nach einem Buch von Andy Stanton steht derzeit auf dem Spielplan des Magdeburger Schauspielhauses in der Otto-von-Guericke-Straße 64. Vorstellungen beginnen diesen Sonntag sowie am 22. Dezember um 18 Uhr.

Jazz für Kids: "Peterchens Mondfahrt" im Magdeburger Moritzhof

Ein Konzert unter dem Titel "Jazz für Kids" steht am Sonntag auf dem Programm des Magdeburger Moritzhofs am Moritzplatz. Beginn für ""eterchens Mondfahrt" ist um 16 Uhr.

Die Geschichte: Dem Maikäfer Herr Sumsemann fehlt sein sechstes Beinchen, das einst seinem Vorfahren von einem Dieb abgeschlagen wurde. Zusammen mit dem Bösewicht hat es die Nachtfee auf den Mond gezaubert, wo Herr Sumsemann es nun wiederholen muss. Zum Glück findet er mit Peterchen und Anneliese zwei mutige Kinder, die ihm auf der abenteuerlichen Reise zum verlorenen Beinchen helfen. Auf ihrem Weg zum Mond machen die beiden Kinder beim Sandmann, der Nachtfee und so manchem anderen Naturgeist Halt, die bei der Suche des Beinchens helfen wollen.

Bibi Blocksberg - alles wie verhext im Alten Theater

Ein Musical für Kinder zum Mitmachen und Mitsingen steht bei zwei Vorstellungen am Sonntag auf dem Programm des Alten Theaters am Jerichower Platz. Es steht unter dem Titel "Bibi Blocksberg - Alles wie verhext".

Die Vorstellungen beginnen um 13 und um 16 Uhr. Das Alte Theater befindet sich in der Tessenowstraße 11.

Eisbahn am Magdeburger Allee-Center

Die Eisbahn am Allee-Center ist längst zur festen Größe im weihnachtlichen Magdeburg geworden. Kufenfans können auch dieses Wochenende hier ihre Runden drehen. Die Eisbahn ist bis zum 7. Januar täglich geöffnet und bietet Schlittschuhverleih sowie italienische Spezialitäten.

Ballett "Was ihr wollt" im Magdeburger Schauspielhaus

"Was ihr wollt" - ein Ballett von Jörg Mannes nach William Shakespeare wird vom Theater Magdeburg diesen Sonntag wieder ins Programm genommen. Die Aufführungen finden im Schauspielhaus in der Otto-von-Guericke-Straße 64 statt. Beginn ist diesen Sonntag um 18 Uhr. Weitere Vorstellungen stehen für den 31. Dezember um 16 und 21 Uhr sowie den 5. und 7. Januar jeweils um 19.30 Uhr auf dem Spielplan.

Geschlechterwechsel, Verkleidungen, vertauschte Zwillinge – in diesem Experimentierfeld der Beziehungen ist nichts, wie es scheint. Das wirft bei aller Komik ein düsteres Licht auf die immer wieder neu entstehenden Paarkonstellationen. Und diejenigen, die nicht mitspielen wollen oder können, geraten unter die Räder: Herzog Orsino liebt Gräfin Olivia, diese verliebt sich in Cesario, doch der ist eigentlich die Schiffbrüchige Viola, die wiederum den Herzog liebt. Als dann Violas totgeglaubter Zwillingsbruder Sebastian auftaucht, droht die Eifersucht alles zu zerstören.

Pölitz allein im Haus der Magdeburger Zwickmühle

Hans-Günther Pölitz ist diesen Sonntag ab 17 Uhr mit seinem Soloprogramm "Pölitz allein im Haus" in der Magdeburger Zwickmühle zu erleben. Diese befindet sich in der Leiterstraße 2a.

Es handele sich um "ein betreutes Denken von Olaf Kirmis und Hans-Günther Pölitz", so eine Anküdigung. Nachdem aber Olaf Scholz kürzlich von einer „Zeitenwende“ sprach, erinnerte sich Pölitz an die „Wendezeit“ und dachte: „Wenn de Zeiten schon wieder am Wenden sind, ist es Zeit, dass man sich ihnen zuwendet und seine Gedanken macht.“

Musik zum Advent in der Festung Mark

Ein Gospel-Adventskonzert findet am Sonntag in der Magdeburger Hoffnungsgemeinde ein. Gestaltet wird es von Kantor Jihoon Song und dem Gospelchor Go(o)d Voices.

Beginn ist um 16 Uhr. Die Hoffnungsgemeinde sitzt am Krähenstieg.

"Cavalluna – Im Land der Tausend Träume"

Die Reitshow „Cavalluna - Land der Tausend Träume“ gastiert in Magdeburg. Am Sonnabend stehen zwei und am Sonntag eine Vorstellung in der Getec-Arena auf dem Programm.

Die Geschichte: Yuen wird aufgrund einer Weissagung vom bösen königlichen Berater Merl und seinen Schergen verfolgt. Auf der Flucht erfährt sie vom fernen Land der Träume, in dem jeder sich selbst verwirklichen und seine Begabungen ausleben kann. Ihre Suche nach diesem mystischen Ort führt sie zu einem Shaolin-Meister, Kung-Fu-Kämpfern und einem Pferdeflüsterer, doch ihre Verfolger sind ihr immer dicht auf den Fersen. Im Mittelpunkt der Shows stehen die Pferde. Sie verzaubern gemeinsam mit ihren Reitern, talentierten Tänzern und begleitet von atemberaubenden Lichteffekten jeden einzelnen Zuschauer, so ein Versprechen der Veranstalter. Geboten würden höchste Reitkunst, überwältigende Schaubilder und gefühlvolle Musik.

Das Publikum bekommt in Magdeburg wie an den 32 anderen Stationen der Europa-Tournee Dressureinlagen der portugiesischen Equipe Valença, actionreiches Trickreiten der französischen Hasta Luego Academy, Freiheitsdressuren von Bartolo Messina und die rasante ungarische Post von Diego Giona aus Italien präsentiert. Entwickelt wurde die Show von Autor, Regisseur und Komponist Klaus Hillebrecht. Er hatte auch die Cavalluna-Geschichten unter den Titeln „Gefährten des Lichts“, „Welt der Fantasie“ und „Legende der Wüste“ entwickelt.

"Cavalluna – Im Land der Tausend Träume" beginnt am Sonnabend, 9. Dezember, um 14 und um 19 Uhr und am Sonntag, 10. Dezember, um 13 Uhr in der Getec-Arena in der Berliner Chaussee 32.

Ausverkaufte und abgesagte Veranstaltungen und Restkarten

Ausverkauft sind Gaby Albrechts Konzert in der Johanniskirche, "Weihnachten nach Hengstmanns", die Theaternomaden im Oli, die Adventsmusik in der Festung Mark sowie "Der Nussknacker" und "Andersen kommt" im Theater an der Angel.

Nur noch Restkarten gab es am Sonntag für "Hänsel und Gretel" um 16 Uhr im Opernhaus.

Abgesagt wurde "Olvenstedt probierts" in der Sudenburger Feuerwache.