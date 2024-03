Musik, Wissen über Telemann, Comedy und Party stehen unter anderem am 14. März 2024 auf dem Programm in Magdeburg. Die Ideen hat die Volksstimme aus dem Veranstaltungskalender zusammengestellt.

Ausgehen in Magdeburg - Events, Veranstaltungen und Freizeit am Donnerstag

Magdeburg - Magdeburg bietet auch am Donnerstag, 14. März 2024, Programm: Musik und Kabarett gehören dazu. Die Volksstimme hat auf dieser Seite Tipps aus dem Veranstaltungskalender zusammengetragen.

"Überragend" mit David Kebekus im Magdeburger Hundertwasserhaus

"Überragend" heißt das aktuelle Programm von David Kebekus. Am Donnerstag, 14.3.2024, ist er damit ab 20 Uhr in Magdeburg zu Gast. Veranstaltungsort ist das Theater in der Grünen Zitadelle im Breiten Weg 8a.

Überraschend anders zeigt David Kebekus in seinem zweiten Programm, wie interessante Comedy funktionieren kann. Über große Theorien bis zu den kleinen Kämpfen des Alltags. Mit seiner angenehm ruhigen Art präsentiert er unaufgeregt auch gern heftige Aussagen. Hierbei gelingt es ihm immer, eine Verbindung zur Gesellschaft und aktuell diskutierten Problemen herzustellen.

"Glenn Miller Orchestra" zu Gast in der Magdeburger Johanniskirche

"Glenn Miller Orchestra directed by Wil Salden" ist der Abend des 14. März in der Johanniskirche an der Johannisbergstraße überschrieben. Ab 20 Uhr spielt die Musik.

Der unverwechselbare, auffallend harmonische und zugleich elektrisierende Sound bringt das Lebensgefühl der 30/40er Jahre zurück und lässt von der ersten Minute keinen Zweifel an dem Können der exzellenten Musiker. In der großen Big Band Besetzung werden zeitlose Welthits wie: In The Mood, Pennsylvania 6-5000, String of Pearls, Moonlight Serenade und viele mehr präsentiert.

Community-Dinner im Magdeburger Schauspielhaus

Ein Community-Dinner beginnt am 14.3. im Magdeburger Schauspielhaus. Beginn ist um 20 Uhr im Schauspielhaus in der Otto-von-Guericke-Straße 64. Es handelt sich um eine Veranstaltung des Bürger:innen-Theaters.

In Zusammenarbeit mit dem Hasselbachmanagement lädt die Künstlerische Vermittlung zum gemeinsamen Dinner ein. An der langen Essenstafel wird das Publikum vereint und erfährt kurzweilige Geschichten rund ums Essen und den Hasselbachplatz.

"Georg Philipp Telemann, Reinhard Keiser und ihre Textdichter" im Magdeburger Literaturhaus

"Georg Philipp Telemann, Reinhard Keiser und ihre Textdichter" ist ein Vortrag von Bernhard Jahn aus Hamburg am 14. März überschrieben. Beginn ist um 18 Uhr im Literaturhaus in der Thiemstraße 7.

Komponisten bestellen für ihre Vokalwerke nicht selten Poesien mit spezifischen Vorgaben. Welche Ansprüche Telemann und Keiser an qualitätvolle Texte hatten, mit wem sie zusammenarbeiteten und wie intensiv sie mitunter auf der Suche nach guten Poeten waren, sind einige Aspekte des Vortrags von Bernhard Jahn, zu dessen Spezialgebieten die Literatur des 18. Jahrhundert zählt. Der Vortrag führt den heute in Hamburg lehrenden Germanisten zurück an seinen früheren Wirkungsort.

"La Discrète" mit Liane Sadler und Elias Conrad im Volksbad Buckau

Mit "La Discrète" sind Liane Sadler mit der Traversflöte und Elias Conrad mit Theorbe und Gitarre im Rahmen der Telemann-Festtage am 14. März im Volksbad Buckau in der Karl-Schmidt-Straße 56 zu Gast. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Im Dialog zwischen Traversflöte und Theorbe erblüht die delikate Intimität französischer Musik des späten 17. Und des 18. Jahrhunderts, so etwa in den Airs de cours als Musik der Salons von Komponistinnen wie der mysteriösen Mademoiselle Bocquet und Françoise-Charlotte de Senneterre Ménétou. Liane Sadler und Elias Conrad erwecken die Atmosphäre jener Salons zum Leben und ergründen den elegantesten aller Musikstile, kulminierend in der Verschmelzung mit Musik von Telemann.

„Mit Volldampf ins Aus“ in der Magdeburger Zwickmühle

„Mit Volldampf ins Aus“ heißt es am 14., 15., 20. und 22. März im Kabarett der Magdeburger Zwickmühle in der Leiterstraße 2a. Beginn ist jeweils um 20 Uhr.

Das Stück beschreibt eine turbulente Kreuzfahrt auf der MS „Cassandra“, die für einige wie das „Traumschiff“ und für andere wie die wiederverwertete „Titanic“ erscheint. Die Frage, ob der Kapitän den Kurs halten wird oder nicht, steht im Raum. Während Alexa möglicherweise helfen könnte, hat die Chefstewardess ihre eigenen Pläne und erklärt den Rettungsbooten den Krieg.

Abba-Party im Alten Theater am Jerichower Platz

"ABBA The Concert" mit der Band Abbamusic beginnt am 14.3. um 19.30 Uhr in Magdeburg. Veranstaltungsort ist das Alte Theater am Jerichower Platz in der Tessenowstraße 11.

Mit “Waterloo” eroberte Abba die weltweiten Charts und die Herzen der Menschen im Sturm. Der Sieg beim Grand Prix in Brighton 1974 machte die sympathischen Schweden über Nacht zur bekanntesten Pop-Band dieser Zeit. Es folgten Hits wie “Mamma Mia”, “SOS“, “Super Trouper”, “Knowing Me Knowing You”, “Chiquitita” und “Money Money Money".

Abbamusic, bestehend aus acht italienischen Musikern, lässt die großen Hits detailgetreu erklingen - live und dennoch in musikalischer Studioqualität. Eine professionelle Lichtshow unterstreicht mit den knalligen Farben der 1970er Jahre den unverwechselbaren Retro-Look.

Happy Birthday, Telemann! an der Goldschmiedbrücke

Am 14. März hätte Georg Philipp Telemann Geburtstag. Das wird in Magdeburg traditionell mit einem Mini-Open-Air-Konzert empfohlen.

Beginn ist um 11 Uhr an der Telemann-Stele. Unter dem Titel "Happy Birthday, Telemann!" gibt es das Ständchen zu Telemanns 343. Geburtstag. Es musiziert das Magdeburger Blechbläserensemble.

Partys in Magdeburg

Eine Karaoke-Party ist für Donnerstag ab 20 Uhr in der Festung Mark geplant. Das Stübchen hat dazu ab 18 Uhr geöffnet.

„Love, Peace and Rock’n’Roll“ ist das Motto des „Flowerpower“ als Kneipe mit Seventies-Flair. In lässiger Atmosphäre legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist das Lokal mit Tanzfläche im Breiten Weg 252 unweit des Hasselbachplatzes jeweils ab 19 Uhr.