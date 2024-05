Musik, Theater und Kabarett stehen unter anderem am 16.5.2024 auf dem Programm in Magdeburg. Die Ideen hat die Volksstimme aus dem Veranstaltungskalender zusammengestellt.

Ausgehen in Magdeburg - Events, Veranstaltungen und Freizeit am Himmelfahrtstag

Das New Chamber Ballet New York gastiert in Magdeburg.

Magdeburg - Magdeburg bietet auch am Donnerstag, 16. Mai 2024, Programm. Die Volksstimme hat auf dieser Seite Tipps aus dem Veranstaltungskalender zusammengetragen.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

„Pi“ mit dem New Chamber Ballet New York im Kloster Unser Lieben Frauen

Zwei Abende unter dem Titel „Pi“ stehen diese Woche auf dem Programm im Kloster Unser Lieben Frauen. Es gastiert das New Chamber Ballet New York. Während für den einen Abend im Vorverkauf keine Eintrittskarten mehr zu haben sind, sind für den anderen noch Tickets erhältlich.

Die ins Unendliche gehende Ziffernfolge der transzendenten Kreiszahl Pi fasziniert längst nicht nur Mathematiker und Philosophen. So lassen die Choreographie von Miro Magloire, getanzt vom New Chamber Ballet aus New York City, elektronische Musik von C. René Hirschfeld und Projektionen von Handzeichnungen Korvin Reichs in dieser Aufführung ungeahnte Welten entstehen.

Von der „New York Times“ als „eine der kleinen Freuden der New Yorker Tanzszene“ gelobt, widmet sich das New Chamber Ballet neuen Stücken, die zu Live-Kammermusik aufgeführt werden. Seit seiner Entstehung im Jahr 2004 haben es über 100 Ballette des Gründers Miro Magloire und ausgewählter Gastchoreographen zur Uraufführung gebracht, die mit klassischer und zeitgenössischer Kammermusik vertont und von seiner renommierten rein weiblichen Kompanie aufgeführt wurden.

"Pi" wird in der Kirche im Kloster Unser Lieben Frauen in der Regierungsstraße 4 bis 6 aufgeführt. Karten gab es zum Redaktionsschluss noch für Donnerstag, 16. Mai, 20 Uhr.

"Magdeburg und die Reformation" im Kulturhistorischen Museum

Die Abteilung "Magdeburg und die Reformation" in der Dauerausstellung "Magdeburg - Die Geschichte der Stadt" im Kulturhistorischen Museum Magdeburg wurde neu gestaltet. Am 16.5. wird sie eröffnet.

Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr im Kaiser-Otto-Saal des Museumskomplexes in der Otto-von-Guericke-Straße 68 bis 73. Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist frei.

„Jagdszenen“ auf der Bühne des Magdeburger Schauspielhauses

Eine Vorstellung von „Jagdszenen“ ist für den 16.5. am Magdeburger Schauspielhaus in der Otto-von-Guericke-Straße 64 geplant. Beginn ist um 19.30 Uhr. Zur gleichen Zeit beginnt die letzte Vorstellung am 9. Juni, für die zum Redaktionsschluss aber nur noch eine Karte zu haben war.

„Jagdszenen“ ist ein Theaterstück von Martin Sperr, das ab 16 Jahren empfohlen wird. Es erzählt die Geschichte von Abram, der wegen Homosexualität ins Dorf Reinöd kommt. Die Dorfbewohner wollen ihn vertreiben, sogar seine Mutter. Nur Tonka will, dass er bleibt. Als Gerüchte auftauchen, dass Abram einen Jungen verführt hat, führt dies zu Gewalt. Das Stück zeigt, wie eine Gemeinschaft moralische Überlegenheit beansprucht und gegen Abweichungen vorgeht. Es reflektiert, wie die gesellschaftlichen Bedingungen, die Nazideutschland ermöglichten, auch nach dem Krieg weiterbestanden und neue Katastrophen verursachten.

„Alles kehrt wieder“ - eine Hommage an Gisela Steineckert in der Magdeburger Stadtbibliothek

„Alles kehrt wieder“ ist der Donnerstagnachmittag in der Magdeburger Stadtbibliothek überschrieben. Die Veranstaltung widmet sich dem Leben und Schaffen der DDR-Songschreiberin Gisela Steineckert, die dieser Tage ihren 93. Geburtstag feiert. Die Stadtbibliothek und die Literarische Gesellschaft Magdeburg gestalten die musikalisch-literarische Hommage auf die Künstlerin mit deren Tochter und Autorin Kirsten Steineckert sowie mit dem Magdeburger Musiker Dirk Rudolf.

Gisela Steineckert hat mehr als 50 Bücher und mehr als 3.000 Texte zu Liedern und Popsongs geschrieben – darunter auch „Als ich fortging“, dessen Melodie von Dirk Michaelis stammt und mit dem die Band „Karussell“ 1987 ihren größten Erfolg feierte. Regine Steinwerth verspricht als Vorsitzende der Literarischen Gesellschaft ein Geburtstagsfest der besonderen Art: „Ein Nachmittag zum Lauschen von Wort und Musik, zum Stöbern in von der Dichterin für uns eigens signierten Büchern, ein gemütliches Beieinander bei einem Glas Sekt und vielen schönen Erinnerungen.“

"Alles kehrt wieder" beginnt am Donnerstag, 16. Mai, um 17 Uhr in der Zentralbibliothek der Stadtbibliothek Magdeburg, Breiter Weg 109.

Der Eintritt beträgt 6 Euro, vorab findet ein Kartenverkauf in der Buchhandlung „Fabularium“ im Hundertwasserhaus statt, eine Reservierung ist außerdem unter der Rufnummer 0163/432 36 47 oder per E-Mail unter der Adresse ligemag@gmail.com möglich.

Kinan Al im Magdeburger Hundertwasserhaus

Kinan Al, Stand-Up Comedian und einer der Mitbegründer der Berliner Comedyszene, ist in Magdeburg zu Gast. Derzeit ist er mit seinem ersten Soloprogramm „Man kann nicht alles haben!“ auf Tour. Station macht er im Theater in der Grünen Zitadelle im Hundertwasserhaus im Breiten Weg 8a. Die Vorstellung beginnt diesen Donnerstag, 16. Mai, um 20 Uhr.

Seit 2015 bringt er die kleinen Clubs und Open - Mics zum kochen. Zusammen mit „stand up 44“ auch die großen Bühnen in Deutschland, Österreich und der Schweiz oder als Opener für Felix Lobrecht. Sein Humor ist mal düster, mal albern, mal hart, mal weich - aber immer ehrlich. Die Stories sind persönlich und aus dem echten Leben.

Kinan Al lebt seit 23 Jahren in Deutschland. Manche Dinge der deutschen Kultur und Sprache versteht er bis heute nicht. Wie kommt man auf „Medium Sprudelwasser“ und was soll „Vorfreude“ sein, sind einige der Fragen, die den Comedian bis heute bewegen. „Sein Vater wollte das er Arzt wird, jetzt ist er Comedian - man kann nicht alles haben“, heißt es in einer Ankündigung. Zusammen mit Passun Azhand moderiert er den wöchentlichen Podcast #BLaM – Bildungslücke am Morgen.

Konzert mit Jax Hollow in der Sudenburger Feuerwache

Jax Hollow ist derzeit auf Europatour. Ein Konzert ist für diesen Donnerstag in der Sudenburger Feuerwache geplant. Die Sängerin und Gitarristin wird begleitet von Michael Lupo am Schlagzeug und Taylor Tuke am Bass und mit dem Background-Gesang. Zusammen sind die drei das „Revival & Blues Rock Trio“.

Jax lebt in Magdeburgs US-amerikanischer Partnerstadt Nashville und ist eine der seltenen weiblichen Absolventen der renommierten Berklee School of Music, wo sie neben Gitarre auch Songwriting bei Pat Pattison studierte, zu dessen Grammy-prämierten Schülern John Mayer und Gillian Welch gehören. Jax’ Live-Debüt fand als Headliner im ausverkauften Basement East statt, und ein paar Monate später trat sie als Main Act im weltberühmten Exit/In auf.

Ihre Musik wurde von Nashville’s 102.9 Radio The Buzz gespielt, die ihren Song „Say my Name“ als Local Buzzcut mit den Worten „2021 ist das Jahr von Jax Hollow“ präsentierten und auf Nashville’s Lightning 100, ist Jax als lokale Künstlerin der Woche vorgestellt worden. Das Album „Underdog Anthems“ wurde 2022 auch in Europa veröffentlicht.

Jax bringt eine frischen Mischung aus Rock, Blues und Americana auf die Bühne. Ihre Musik sticht mit einem Pop-Einschlag aus der Retro-Rock-Musikszene heraus. Wie eine Mischung aus Jimmy Page, Brandi Carlile und Chris Stapleton und mit herzergreifender Stimme und ihrer authentischen Songwriting-Fähigkeiten beeindruckt sie ihr Publikum.

Jax Hollow ist diesen Donnerstag, 16. Mai, ab 20 Uhr auf einem Konzert im Rahmen ihrer Europa-Tournee in der Sudenburger Feuerwache in der Halberstädter Straße 140 zu erleben.

Rundgang zu geförderten EU-Projekten in Magdeburg

Das Ministerium der Finanzen lädt im Rahmen der Europawochen am Donnerstag, 16. Mai, um 17.30 Uhr zu einem Stadtrundgang zu von der Europäischen Union geförderten Vorhaben in Magdeburg ein. Standorte auf diesem Rundgang sind unter anderem das Kloster Unser Lieben Frauen, die Investitionsbank Sachsen-Anhalt und das Kulturhistorische Museum der Stadt Magdeburg.

Ziel der zweistündigen Tour ist es, im Vorfeld der Europawahlen auf die vielfältigen Fördervorhaben aus den EU-Strukturfonds in der Landeshauptstadt aufmerksam zu machen. An den jeweiligen Standorten des Rundgangs erfolgt eine kurze Erläuterung über Inhalt, Höhe und Ergebnisse der Förderung. Geplanter Start – der ausschließlich zu Fuß durchgeführten Führung – ist um 17.30 Uhr am Haupteingang des Doms in Magdeburg.

Das Angebot richtet sich an alle interessierten Bürger und Bürgerinnen (Altersempfehlung ab zwölf Jahren). Um eine Anmeldung im Vorfeld an die E-Mail-Adresse esif.mf@sachsen-anhalt.de wird gebeten. Eine spontane Teilnahme ist auch möglich.

"Die Berliner Operette" ist Thema im Bestattungshaus Schmidt

"Die Berliner Operette" ist ein Vortrag mit Musik am 16.5. überschrieben. Mitwirkende sind Silke Walkstein und Lars Buchmann.

Veranstaltungsort ist das Bestattungshaus Schmidt in der Großen Diesdorfer Straße 12 in Magdeburg. Beginn ist um 17.30 Uhr.

Führung an der Hauptorgel des Magdeburger Doms

Die Urania lädt am Donnerstag, 16. Mai, um 16 Uhr zu einer Führung an der Hauptorgel mit dem Domkantor Christian Otto in den Magdeburger Dom ein.

Die Teilnahme beträgt 20 Euro. Eine Anmeldung unter 0391/255060 ist erforderlich.

"Kein Verstand in Sicht" in der Magdeburger Zwickmühle

„Kein Verstand in Sicht“ heißt es morgen ab 20 Uhr mit Marion Bach, Heike Ronniger und Christoph Deckbar in der Zwickmühle in der Literstraße 2a. Weitere Vorstellungen sind unter andere, am 30. und 31. Mai sowie am 1., 7., 8. und am 19. Juni ebenfalls um 20 Uhr geplant.

In einer Rezension der Volksstimme hieß es: "Bei der Premiere des Programms ,Kein Verstand in Sicht' zeigen die Kabarettisten der Magdeburger Zwickmühle neben ihrem Sinn für satirische Pointen auch ihr musikalisches Talent." Marion Bach und Heike Ronniger liefen in zahlreichen Szenen zur Höchstform auf.

Ihre Spielfreude lässt die Grenze zwischen Kabarett und ein wenig Klamauk – im besten Wortsinne – verschwimmen. Als Zauberfee vermehrt Bach zehn Euro zu 25. Beim Umweg über Kredite und Förderung der Wirtschaft zahlt letztlich nur einer drauf: das Volk. Als Oliver Vogt „Am Brunnen vor dem Tore“ nur den Anfangstext singen kann, ist eben so bei einem Volkslied, taucht Bach in einer Burka auf, setzt es in einer orientalischen Fassung fort. Prompt gibt es Ärger wegen Blackfacing, das gehöre sich auf der Bühne nicht.

"Nicht von schlechten Eltern" im "... nach Hengstmanns" in Magdeburg

Sebastian und Tobias Hengstmann sind in diesem Frühjahr noch dreimal mit ihrem aktuellen gemeinsamen Programm "Nicht von schlechten Eltern" auf der Bühne des "... nach Hengstmanns" im Breiten Weg 37 zu erleben. Vorstellungen beginnen vom 15. bis 17. Mai jeweils um 19.30 Uhr.

Die beiden Kabarettisten lassen für Spontanität und ein bewusstes Abschweifen. Als die beiden 2022 die „Tuttlinger Krähe“ gewannen, einen Kleinkunstpreis, überzeugte gerade diese Form, politisches Kabarett auf die Bühne zu bringen. Die Jury lobte: Die beiden Kabarettisten spielen sich „ihre Pointen wie Bälle mühelos zu, chargieren beim Timing so perfekt, als sei ihr Programm computergetaktet ... Dabei menschelt es gewaltig bei ihrem Bühnenprogramm, was es sympathisch und nahbar macht, denn die beiden sind nicht nur genaue Beobachter ihrer Zeit und der aktuellen Politik, sondern wissen genau, was vor ihrer Haustüre schiefläuft.“

Partys in Magdeburg

Baracke: Unter dem Titel „Durstiger Donnerstag“ ist am Donnerstag im Studentenclub Baracke auf dem Campus der Uni am Universitätsplatz eine Party angesagt. Ab 23 Uhr wird Techno gespielt.

Flowerpower: „Love, Peace and Rock’n’Roll“ ist das Motto des „Flowerpower“ als Kneipe mit Seventies-Flair. In lässiger Atmosphäre legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist das Lokal mit Tanzfläche im Breiten Weg 252 unweit des Hasselbachplatzes jeweils ab 19 Uhr.

Montego Beachclub: Donnerstags heißt es im Montego Beachclub "Viva Latino". Die Location befindet sich unweit der Stadthalle.

Festung Mark: Livemusik gibt es bei der Stübchensession in der Festung Mark im Hohepfortewall. Beginn ist um 20 Uhr.