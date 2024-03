Comedy, Kabarett, Theater und Party stehen unter anderem am 28. März 2024 auf dem Programm in Magdeburg. Die Ideen hat die Volksstimme aus dem Veranstaltungskalender zusammengestellt.

Ausgehen in Magdeburg - Events, Veranstaltungen und Freizeit am Donnerstag

Magdeburg - Magdeburg bietet auch am Donnerstag, 28. März 2024, Programm. Die Volksstimme hat auf dieser Seite Tipps aus dem Veranstaltungskalender zusammengetragen.

„Sex ist immer noch ihr Hobby“ - Lilo Wanders im Magdeburger Hundertwasserhaus

Nach ihren erfolgreichen Programmen „Sex ist ihr Hobby“ und „Endlich 60“ präsentiert Lilo Wanders diesen Donnerstag im Theater in der Grünen Zitadelle „Sex ist immer noch ihr Hobby“. Im Programm sind weitere Erkenntnisse und humorvolle Einsichten über die schönste Sache der Welt.

Über ein Jahrzehnt lang hat Lilo Wanders in 545 Folgen der Sendung „Wa(h)re Liebe“ beim TV-Sender VOX die Themen Erotik und Erregung, Leidenschaft und Lust behandelt. Für Lilo Wanders ist es auch im aktuellen Programm besonders wichtig zu betonen, dass Lachen und Sex die besten Voraussetzungen für eine dauerhafte Gesundheit und ein langes Leben bieten, so die Veranstalter. Verliebtheit mag zwar einen Zustand geistiger Umnachtung darstellen, bleibe jedoch das schönste aller Gefühle.

Lilo Wanders, die Expertin für Sex und Partnerschaft, spricht erneut über dieses möglicherweise einzig wahre Erlebnis und die intimste Form der Kommunikation. „Öffnen Sie Ihre Herzen – und herzen Sie die Öffnungen“, so ihr Motto. 2023 wurde Ernst-Johann Ernie Reinhardt, der hinter der Figur der Lilo Wanders steht, mit dem Jürgen-von-Manger-Preis ausgezeichnet. Geehrt wurde er so für sein Lebenswerk.

Lilo Wanders ist mit dem Programm „Sex ist immer noch ihr Hobby“ diesen Donnerstag, 28. März, ab 20 Uhr im Theater in der Grünen Zitadelle im Breiten Weg 8a zu Gast.

„theb7yz“ und „Some Call Me Sane“ spielen im Magdeburger NMoritzhof

Beim ersten Konzert der Reihe #MagdeBands präsentieren sich diesen Donnerstag zwei Formationen im Moritzhof. Mit dabei sind „theb7yz“ mit jugendlichem Rock und Pop sowie „Some Call Me Sane“ mit Alternative Rock.

Zu „theb7yz“ haben sich vor vier Jahren sechs Jungen der Chorklasse des Hegelgymnasiums mit dem Schwung eines Silvesterabends zusammengefunden, um Musik zu machen. Erst spielten sie in Wohnzimmern, dann auf Feiern. Ihr Repertoire bewegt sich zwischen Rock und Pop. Außerdem spielen sie kirchliche Lieder, die „theb7yz“ bereits nach Rom zum Papst geführt haben.

Die vier Mitglieder von „Some Call Me Sane“ hatten seit dem Studium und der Ausbildung knapp zehn Jahre berufsbedingt in keiner Band mehr gespielt. Doch als sie in Berlin zufällig aufeinandertrafen, entstand 2022 die Idee, gemeinsam wieder eigene und handfeste Rockmusik mit Gesellschaftskritik zu machen. Nach anderthalb Jahren haben sie nun zehn Songs am Start, die sie selber dem englischsprachigen Alternative Rock mit Punk- und Grunge- Elementen zuordnen würden.

Die Reihe #MagdeBands wurde 2023 im Moritzhof initiiert. Musikern aus Magdeburg und Umgebung soll eine Bühne geboten werden. Mit sechs Konzerten entwickelte sich das Format zu einem Erfolg – Singer-Songwriter traten ebenso auf wie Bands mit Folk, Indie Rock, Prog Rock bis zu Heavy Rock. Im Dezember wurde eine Neuauflage für 2024 ausgeschrieben – und 23 Interessierte meldeten sich. Neben Magdeburger Musikern sind unter anderem Bands aus Berlin, Halle und Leipzig dabei. Nach dem Start diesen Donnerstag folgen weitere Konzerte.

„theb7yz“ und „Some Call Me Sane“ treten diesen Donnerstag, 28. März, ab 20 Uhr im Magdeburger Moritzhof am Moritzplatz 1 auf.

Phädra im Magdeburger Schauspielhaus

Das Theater Magdeburg zeigt im Schauspielhaus derzeit "Phädra" zu Zuschauer am 16 Jahren. Eine Vorstellung beginnt am 28.3. um 19.30 Uhr in der Einrichtung an der Otto-von-Guericke-Straße 64. Weitere Termine sind zur gleichen Zeit am 20.4 und 8.5. sowie am 27.4. um 17 Uhr.

König Theseus kehrt in dem Stück nach Troizene zurück, wo ihn seine Frau Phädra und sein Sohn Hippolytos nicht wie erwartet empfangen. Etwas Unvorhergesehenes ist passiert, möglicherweise ein Verbrechen, das Theseus aufklären will. Jean Racines Drama über den antiken Phädra-Mythos thematisiert die menschlichen Handlungen im Kontext von Begehren, Vernunft, Scham und Schuld. Diese Themen sind auch heute noch relevant, insbesondere im Hinblick auf Diskurse über Machtstrukturen, Unschuldsvermutungen und Glaubwürdigkeit.

"Kein Verstand in Sicht" in der Magdeburger Zwickmühle

Marion Bach und Heike Ronniger sind von ihrer satirischen Kreuzfahrt "Mit Volldampf ins Aus" mit Bordkapelle Oliver Vogt und Christoph Deckbar zurückgekehrt und betrachten die aktuellen Ereignisse mit nüchternem Blick. Sie stellen fest, dass die Realität eher wie ein Witz erscheint. Gelegenheit bietet das neue Programm "Kein Verstand in Sicht". Vorstellungen finden in der Magdeburger Zwickmühle in der Leiterstraße 2a unter anderem jeweils um 20 Uhr bis 30. März, am 4., 20., 24., 25. und 27. April und 10., 11., 16., 30. und 31. Mai und 1., 7., 8. und 19. Juni sowie um 15 Uhr am 29. Mai.

Einst galt Deutschland als Vorbild, doch nun scheint alles schiefzulaufen. Einmal war deutscher Humor nicht weltmarkttauglich, aber mit einer Ampel änderte sich dies plötzlich. Politische Richtungen sind verwirrt, die Ampel zeigt gleichzeitig Rot und Grün, während das Gelb als Schuldenbremse betrachtet wird.

Trotzdem wird Geld mit "Doppel-Wumms" ausgegeben, was vom Verfassungsgericht kritisiert wird. Die Bildung leidet unter fehlenden Mitteln, während die Politik Soldaten und künstliche Intelligenz priorisiert. Ein Mangel an Fachkräften herrscht nicht nur in der Regierung, sondern auch in Bereichen wie der Altenpflege und dem Handwerk.

Die Gesellschaft lebt in einer dissonanten Zeit, wo Work-Life-Balance zum neuen Arbeitsmotto wird. Fridays for Future werden als "Klimakleber" verspottet. Das Land ist aus den Fugen geraten, während Verstand und Fliesenleger fehlen – sowohl im In- als auch im Ausland. Die Situation erscheint düster, ohne Aussicht auf Besserung.

Gotische Baukunst ist im Erzählcafé Altstadt Thema

In Magdeburgs Innenstadt gibt es viele gotische Sakralbauten.

Besonders bemerkenswert ist der Dom St. Mauritius und Katharina. Er gilt als erster gotischer Dom auf deutschem Boden und ist in ganz eigener Formensprache im Übergang von der Romanik zur Gotik entstanden. Die Gästeführerin Marianne Kirchner wird im Rahmen der Reihe "Erzählcafé Altstadt" mit vielen Bildern sowohl der Zeitgeist der Gotik als auch verschiedene Stilelemente illustrieren und dabei die Gedankenwelt jener Zeit ein Stück weit erlebbar machen.

Termin ist am Donnerstag, 28.03.2024, von 15 bis 16.30 Uhr in der Jugendherberge in der Leiterstraße 10. Gebucht werden kann der Besuch über die Volkshochschule Magdeburg.

Lesung und Gespräch: Gender-Kram von Louie Läuger im Literaturhaus Magdeburg

"Gender-Kram – Illustrationen und Stimmen zu Geschlecht" heißt das Buch, das dies am 28.3. im Literaturhaus Magdeburg in der Thiemstraße 7 vorstellt. Beginn ist um 19 Uhr.

Das Buch zeigt, wie viele verschiedene Möglichkeiten es gibt, sowohl aufwissenschaftlicher als auch auf persönlicher Ebene auf die Frage zu antworten: »Was ist Geschlecht?« Läuger hinterfragt sowohl die Relevanz vermeintlicher biologischer ›Geschlechtsmerkmale‹ als auch gesellschaftlich etablierte Geschlechternormen, klärt über den Unterschied zwischen einem biologistischen und einem sozialen Verständnis von Geschlecht auf und widmet sich grundlegenden Begrifflichkeiten wie Intersektionalität, Intergeschlechtlichkeit, Geschlechtsidentität und Geschlechtsausdruck.

Partys in Magdeburg

„Love, Peace and Rock’n’Roll“ ist das Motto des „Flowerpower“ als Kneipe mit Seventies-Flair. In lässiger Atmosphäre legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist das Lokal mit Tanzfläche im Breiten Weg 252 unweit des Hasselbachplatzes jeweils ab 19 Uhr.

Die Party im Stübchen mit DJ-Neulingen geht am 28.3. in die nächste Runde. Nach einem erfolgreichen Auftakt haben im Stübchen aufstrebende DJs wieder die Möglichkeit, ihre Sets vor Publikum zu spielen. Und die Partymeute kann kostenfrei abtanzen. Am hauseigenen Equipment kann sich ausprobiert, ausgetauscht und den Anderen zugehört werden. Jeder Slot geht eine halbe Stunde und jeder DJ spielt nur einmal am Abend. Die Anmeldung ist direkt ab 18 Uhr an der Bar möglich. Die Slots sind von 19 bis 23:30 Uhr.

