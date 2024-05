Musik, Wissen, Kunst und Kabarett stehen unter anderem am 30.5.2024 auf dem Programm in Magdeburg. Die Ideen hat die Volksstimme aus dem Veranstaltungskalender zusammengestellt.

Magdeburg - Magdeburg bietet auch am Donnerstag, 23. Mai 2024, Programm. Die Volksstimme hat auf dieser Seite Tipps aus dem Veranstaltungskalender zusammengetragen.

Sommerkabarett mit Hengstmanns uns Freunden im Technikmuseum Magdeburg

Für das 15. Sommertheater des Kabaretts „…nach Hengstmanns“ sind die Proben in vollem Gange. Traditionell bietet das Magdeburger Technikmuseum in der Dodendorfer Straße 65 den passenden Rahmen für das Vorhaben. Die Premiere findet am 30. Mai um 20 Uhr statt. Bis zum 13. Juli stehen insgesamt 30 Vorstellungen auf dem Programm, sagte Tobias Hengstmann.

Unter dem Schleppdach des Museums finden rund 200 Zuschauer Platz. Nach der „Die Branntwein-Saga“, die 2023 in der Vergangenheit spielte, heißt es in diesem Jahr „Magdeburg schlägt zurück“. Auch wenn der Titel an die fünfte Episode der Star-Wars-Saga „Das Imperium schlägt zurück“ erinnert, gibt es keine Bezüge zu der erfolgreichen Reihe von George Lucas. Der knurrige Grantler Franz Branntwein spielt wieder die Hauptrolle in dem Stück, das in die Gegenwart gerückt wurde, informierte Sebastian Hengstmann. Der Protagonist taucht dabei ganz aus Versehen in die weitläufige deutsche Fernsehlandschaft ein und stürmt dabei ein Studio des MDL (Magdeburger Landesfernsehen) nach dem anderen.

Konzert der Zupfinstrumentalisten im Magdeburger Konservatorium

Torsten Kahler leitet am Konservatorium "Georg Philipp Telemann" den Fachbereich der Zupfinstrumentalisten. Viele Schüler erlernen bei verschiedenen Lehrern das Spiel auf der klassischen Gitarre, einige spielen Mandoline und immer mehr interessieren sich für das Instrument Harfe. Das Einstiegsalter beginnt bei den Gitarrenflöhen mit 6 Jahren. Instrumente in verschiedenen Größen können vom Konservatorium gemietet werden.

Für den 20.5. nun ist ein Fachbereichskonzert angesetzt. Das Konservatorium befindet sich im Breiten Weg 110. Das Konzert beginnt um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.

"Kein Verstand in Sicht" in der Magdeburger Zwickmühle

„Kein Verstand in Sicht“ heißt es am 30.5. ab 20 Uhr mit Marion Bach, Heike Ronniger und Christoph Deckbar in der Zwickmühle in der Leiterstraße 2a. Weitere Vorstellungen sind unter anderem am 30. und 31. Mai sowie am 1., 7., 8. und am 19. Juni ebenfalls um 20 Uhr geplant.

In einer Rezension der Volksstimme hieß es: „Bei der Premiere des Programms ,Kein Verstand in Sicht’ zeigen die Kabarettisten der Magdeburger Zwickmühle neben ihrem Sinn für satirische Pointen auch ihr musikalisches Talent.“ Marion Bach und Heike Ronniger liefen in zahlreichen Szenen zur Höchstform auf.

Ihre Spielfreude lässt die Grenze zwischen Kabarett und ein wenig Klamauk – im besten Wortsinne – verschwimmen. Als Zauberfee vermehrt Bach zehn Euro zu 25. Beim Umweg über Kredite und Förderung der Wirtschaft zahlt letztlich nur einer drauf: das Volk. Als Oliver Vogt „Am Brunnen vor dem Tore“ nur den Anfangstext singen kann, ist eben so bei einem Volkslied, taucht Bach in einer Burka auf, setzt es in einer orientalischen Fassung fort. Prompt gibt es Ärger wegen Blackfacing, das gehöre sich auf der Bühne nicht.

Sophia Fritz und "Toxische Weiblichkeit" im Literaturhaus Magdeburg

Etwas fühlt sich falsch an: Wenn wir lächeln, obwohl wir eigentlich streiten möchten. Wenn wir unsere Freundinnen ghosten, weil wir Konfrontation fürchten und Konflikte vermeiden wollen. Wenn wir uns für Feminismus einsetzen, aber anderen Frauen* nicht vertrauen und instinktiv nach ihren Fehlern und Schwächen suchen. Was lauert da in uns weiblich sozialisierten Menschen, dass wir uns immer wieder gegen uns selbst und andere richten? In mutiger Selbstbefragung führt uns Sophia Fritz dorthin, wo es weh tut, und zeigt uns ein Phänomen, von dem wir gerade erst begreifen, wie sehr es unsere Lebenswelt bestimmt: Toxische Weiblichkeit.

"Toxische Weiblichkeit" mit Sophia Fritz beginnt am 30. Mai um 19 Uhr im Literaturhaus in der Thiemstraße 7. Aron Boks hat die Moderation inne.

Ballettgespräch in der Magdeburger Stadtbibliothek

Zum letzten Mal in der laufenden Spielzeit ist die Gesprächsreihe „Wir, das Ballett“ am Donnerstag, 30. Mai, um 19.30 Uhr in der Stadtbibliothek im Breiten Weg 109 zu erleben. Ballettdirektor Jörg Mannes gibt wieder exklusive Einblicke in seine Inszenierungen am Theater Magdeburg.

Zum Finale der beliebten Abendreihe gewährt Jörg Mannes einen Blick auf seine Vorhaben in der kommenden Spielzeit. Dabei blickt er auch auf die Erfahrungen aus den vergangenen beiden Spielzeiten, die in diese Planung eingeflossen sind. Spannend wird die Frage sein, wie er sein Ballettensemble auf den aufwendigen Probenprozess einstellt und welche Stücke zu sehen sein werden. Jörg Mannes ist ein akribischer Perfektionist, der höchste Ansprüche an seine Ballettkompanie richtet. Wie stets werden Ballettfans, Theaterfreund*innen und Interessierte in der persönlichen Runde Gelegenheit haben, zu den Planungen mit dem Ballettdirektor und untereinander ins Gespräch zu kommen.

Abstrakte Landschaften im Volksbad Buckau

Am Donnerstag, dem 30. Mai 2024, lädt das Volksbad Buckau in der Karl-Schmidt-Straße 56 zur Vernissage der Ausstellung „Abstrakte Landschaften“ von Manuela Schwarz ein. Die Vernissage beginnt um 19:30 Uhr und bietet Interessierten die Gelegenheit, die vielschichtigen Arbeiten der Künstlerin zu entdecken.

Vor vier Jahren stieß Manuela Schwarz im Internet auf Acryl Pouring Bilder und fand ihre Leidenschaft für diese Kunstform. Beim Pouring" geht es nicht um zeichnerisches Talent, sondern um die Freude an Farben, die Neugier auf Ergebnisse und das ständige Ausprobieren neuer Techniken. Dieser Prozess dient Manuela Schwarz als Flucht aus dem Alltagsstress und erzeugt Glücksgefühle und Freude.

Die Vernissage findet am 30. Mai um 19.30 Uhr im Volksbad Buckau statt. Die Ausstellung kann vom 2 Juni bis zum 28. Juli 2024 während der Öffnungszeiten des Volksbads besichtigt werden.

Erzählcafé Altstadt in der Magdeburger

Frank Kornfeld ist seit vielen Jahren bei der Magdeburger Berufsfeuerwehr tätig und wird am Nachmittag des 30.5. ab 15 Uhr zum Jubiläum von Feuerwehr und Rettungsdienst in Magdeburg deren Geschichte vorstellen.

Die Veranstaltung der Volkshochschule Magdeburg findet in der Jugendherberge statt. Diese befindet sich in der Leiterstraße 10.

Ausstellung "Magdeburg von oben" in der Stadtbibliothek

Werner Mechler geht seit Jahrzehnten mit offenen Augen auf Motivsuche durch sein Magdeburg. Mit dem sicheren Gespür des Heimatkundigen hat er für seine Fotoausstellung in der Stadtbibliothek im Breiten Weg 109 unterschiedliche erhöhte Punkte ausfindig gemacht, von denen aus sich das ständig wandelnde Stadtbild in überraschenden Perspektiven einfangen lässt, etwa beim Bau der neuen Elbbrücke.

"Magdeburg von oben" wird noch bis zum 31. Mai gezeigt. Geöffnet ist die Bibliothek von 10 bis 19 Uhr.

Ausstellung über Schicksale in der SBZ und der frühen DDR wird Gedenkstätte Moritzplatz gezeigt

Im Jahr 2024 jährt sich die doppelte deutsche Staatsgründung zum 75. Mal. Während in der Bundesrepublik mit dem am 23. Mai 1949 verkündeten Grundgesetz der Grundstein für eine freiheitliche Demokratie gelegt wurde, errichtete die sowjetische Besatzungsmacht in ihrer Zone eine Diktatur.

Doch auch hier war der Wunsch nach Freiheit, Recht und Demokratie stark. Die Ausstellung "denen mitzuwirken versagt war" zeigt in der Gedenkstätte Moritzplatz die exemplarischen Geschichten von 30 mutigen Frauen und Männern, die sich nach 1945 in der SBZ und frühen DDR trotz großer Risiken für einen demokratischen Neubeginn einsetzten – und dafür fast immer einen hohen Preis zahlen mussten. Ihr Engagement und ihr Schicksal werden jeweils mit den einschlägigen Grundrechtsartikeln verbunden.

Die Gedenkstätte befindet sich in der Umfassungsstraße 76. Geöffnet ist Montag bis Mittwoch von 9 bis 16 Uhr, Donnerstag von 9 bis 18 Uhr, Freitag von 9 bis 15 Uhr sowie jeden ersten Sonntag im Monat von 10 bis 16 Uhr.

Keine Tickets gab es zum Redaktionsschluss mehr für "Nebenan" um 19.30 Uhr im Schauspielhaus in der Otto-von-Guericke-Straße 64 und für "Nipplejesus" um 19.30 Uhr im Kunstmuseum Magdeburg in der Regierungsstraß 4 bis 6 sowie Pippo Polina ab 20 Uhr im Moritzhof am Moritzplatz. Gegebenenfalls sind noch Restkarten kurz vor Beginn der Veranstaltungen zu haben.