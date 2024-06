Musik, Party und Kabarett stehen unter anderem am 6.6.2024 auf dem Programm in Magdeburg. Die Ideen hat die Volksstimme aus dem Veranstaltungskalender zusammengestellt.

Ausgehen in Magdeburg - Events, Veranstaltungen und Freizeit am Donnerstag

Magdeburg - Magdeburg bietet auch am Donnerstag, 6. Juni 2024, Programm. Die Volksstimme hat auf dieser Seite Tipps aus dem Veranstaltungskalender zusammengetragen.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Strauss und Skryleva im Magdeburger Opernhaus

„Till Eulenspiegels lustige Streiche“, Lieder für Gesang und Orchester sowie „Don Juan“ von Richard Strauss erklingen diesen Donnerstag und Freitag, 6. und 7.6.24, zum 10. Sinfoniekonzert der Spielzeit um Opernhaus des Theaters Magdeburg.

Daneben wird dem Publikum aber auch eine Uraufführung geboten: „Mirror“ heißt das Werk für Gesang und Orchester von Generalmusikdirektorin Anna Skryleva, mit dem sie sich als Komponistin vorstellt. Ausgehend von ihrem gleichnamigen Gedicht, einem Palindrom – das von vorn und hinten gelesen werden kann – überträgt sie es Wort für in Motivstrukturen, sodass das Gedicht nicht nur zur sprachlichen, sondern auch zur formalen Grundlage der Komposition wird. Gemeinsam mit Katerina von Bennigsen gestaltet Anna Skryleva zum Abschluss der Spielzeit die Uraufführung ihrer eigenen Komposition.

Da Katerina von Bennigsen aus dem Ensemble der Dresdener Semperoper kurzfristig für Rosha Fitzhowle einspringt, ergibt sich eine Änderung im Konzertprogramm. Statt der im Spielplan angekündigten „Chants d’Auvergne“ von Joseph Canteloube erklingen Lieder für Gesang und Orchester von Richard Strauss. Katerina von Bendigs war in Magdeburg bereits als Gilda in „Rigoletto“ zu erleben in der vergangenen Spielzeit auch in der Kinderoper „Der Freischütz“ als Ännchen.

10. Sinfoniekonzert der Magdeburgischen Philharmonie im Opernhaus am Universitätsplatz 9 am Donnerstag und Freitag, 6. und 7. Juni, jeweils um 19.30 Uhr, An beiden Tagen beginnt um 18.45 Uhr ein „Einblick“ im Café Rossini des Opernhauses.

Offene Erzählbühne in der Magdeburger Festung Mark

Die Offene Erzählbühne lädt am 6.6. ein zum Lauschen, Mitgestalten, Träumen und Ausprobieren. Beginn ist um 19 Uhr in der Festung Mark im Hohepfortewall.

Humorige Geschichten, Erlebtes, Geheimnisvolles und Spannendes fügen sich zusammen zu einem bunten oft überraschenden Abend. Dabei wird immer frei erzählt oder gesungen. Erzählerinnen des Abends sind Célia Bernez, Janine Freitag und Kerstin Reichelt.

"An Mut sparet nicht noch Mühe" in der Magdeburger Zwickmühle

Nur noch im Juni steht "An Mut sparet nicht noch Mühe" auf dem Programm der Magdeburger Zwickmühle in der Leiterstraße 2a. Vorstellungen finden am 5.,6., 12., 14., 15., 20. und 22. Juni um 20 Uhr statt.

Auf der Bühne sind Hans-Günther Pölitz und Thomas Müller zu erleben. Deren Erkenntnis: Mut kann durchaus in die Hose gehen. Die Menschen in der DDR gingen 1989 mit Heldenmut auf die Straße. Und die Quittung kriegten sie später: "Sie gingen ein. In die BRD. Unterwegs verloren sie von ihrem Heldenmut leider das ,den' und es blieb nur noch Hel...mut übrig. Das führte zu Kleinmut, Missmut und Unmut", heißt es in der Ankündigung weiter.

Abstrakte Landschaften im Volksbad Buckau

Das Volksbad Buckau in der Karl-Schmidt-Straße 56 zeigt derzeit „Abstrakte Landschaften“ von Manuela Schwarz. Vor vier Jahren stieß Manuela Schwarz im Internet auf Acryl Pouring Bilder und fand ihre Leidenschaft für diese Kunstform. Beim Pouring" geht es nicht um zeichnerisches Talent, sondern um die Freude an Farben, die Neugier auf Ergebnisse und das ständige Ausprobieren neuer Techniken. Dieser Prozess dient Manuela Schwarz als Flucht aus dem Alltagsstress und erzeugt Glücksgefühle und Freude.

Die Ausstellung kann vom 2 Juni bis zum 28. Juli 2024 während der Öffnungszeiten des Volksbads besichtigt werden.

Ausstellung über Schicksale in der SBZ und der frühen DDR wird Gedenkstätte Moritzplatz gezeigt

Im Jahr 2024 jährt sich die doppelte deutsche Staatsgründung zum 75. Mal. Während in der Bundesrepublik mit dem am 23. Mai 1949 verkündeten Grundgesetz der Grundstein für eine freiheitliche Demokratie gelegt wurde, errichtete die sowjetische Besatzungsmacht in ihrer Zone eine Diktatur.

Doch auch hier war der Wunsch nach Freiheit, Recht und Demokratie stark. Die Ausstellung "denen mitzuwirken versagt war" zeigt in der Gedenkstätte Moritzplatz die exemplarischen Geschichten von 30 mutigen Frauen und Männern, die sich nach 1945 in der SBZ und frühen DDR trotz großer Risiken für einen demokratischen Neubeginn einsetzten – und dafür fast immer einen hohen Preis zahlen mussten. Ihr Engagement und ihr Schicksal werden jeweils mit den einschlägigen Grundrechtsartikeln verbunden.

Die Gedenkstätte befindet sich in der Umfassungsstraße 76. Geöffnet ist Montag bis Mittwoch von 9 bis 16 Uhr, Donnerstag von 9 bis 18 Uhr, Freitag von 9 bis 15 Uhr sowie jeden ersten Sonntag im Monat von 10 bis 16 Uhr.

"The End We Start From“ im Magdeburger Studiokino

Der Film „The End We Start From“ wird am 5. und 6.6. im Magdeburger Studiokino am Moritzplatz 1a gezeigt. Beginn ist jeweils um 20 Uhr.

Die Geschichte: Als eine katastrophale Überschwemmung über London hereinbricht, ist jeder sich selbst der Nächste – nur für eine junge Frau ist ein Leben wichtiger als ihr eigenes: das ihres Neugeborenen. Die frischgebackene Mutter will mit ihrem Partner zu dessen Eltern aufs Land fliehen. Doch auch außerhalb der Städte ist die Krise spürbar. Als die junge Frau von ihrem Mann getrennt wird, ist sie mit ihrem Baby ganz auf sich allein gestellt. Auf ihrem Weg begegnet sie Menschen, die ihr Hoffnung schenken – doch ebenso Plünderern, die keine Rücksicht auf andere nehmen. Inmitten des Chaos liegen pure Verzweiflung und Hoffnung nah beieinander, lenkt der Veranstalter den Blick auf diesen besonderen Blickwinkel des Films in der Regie von Mahalia Belo.

Partys in Magdeburg

Festung Mark: "Metamorphosis" ist der Abend in Luises Garten an der Festung Mark im Hohepfortewall überschrieben. Geöffnet ist von 17 bis 22 Uhr.

Montego Beachclub: Jeden Donnerstag heißt es "Viva Latino" im Montego Beachclub. Dieser befindet sich unweit der Stadthalle und des Adolf-Mittag-Sees.

Flowerpower: „Love, Peace and Rock’n’Roll“ ist das Motto des „Flowerpower“ als Kneipe mit Seventies-Flair. In lässiger Atmosphäre legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist das Lokal mit Tanzfläche im Breiten Weg 252 unweit des Hasselbachplatzes jeweils ab 19 Uhr.

Ausverkauft in Magdeburg

Keine Tickets gab es zum Redaktionsschluss mehr für „Magdeburg schlägt zurück“ des Hengstmann-Kabaretts um 20 Uhr im Technikmuseum in der Dofendorfer Straße 65. Gegebenenfalls sind noch Restkarten kurz vor Beginn der Veranstaltungen zu haben.