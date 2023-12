Märkte, Musik und mehr - in Magdeburg gibt es immer etwas zu erleben. Ein Blick in das Programm für Sonntag, den 3. Dezember 2023.

Was ist los in Magdeburg?

Magdeburg - Auch am Sonntag, 3. Dezember 2023, bietet der Veranstaltungskalender für Magdeburg ein abwechslungsreiches Programm. Ausverkauft waren bereits "Der kleine gelbe Hund" im Puppentheater, "König Drosselbart" im Theater in der Grünen Zitadelle, "Evita" im Opernhaus, Ralf Gleisberg im Moritzhof, "An Mut sparet nicht noch Mühe" in der Zwickmühle und das Kammerkonzert im Schauspielhaus.

Auch interessant: Hier geht es zum aktuellen Wetterbericht für Magdeburg

Von der Studentenparty bis zur Technoparty - Ideen zum Ausgehen in Magdeburger Clubs gibt es auf einer eigenen Seite. In den Clubs wird bis in den Sonntag hinein gefeiert.

Auch interessant: Essen, Trinken, Kunsthandwerk und Weihnachtsstimmung gibt es auf den zahlreichen Weihnachtsmärkten in Magdeburg.

Und hier geht es zu den Tipps für Samstag, den 2. Dezember 2023. Wer sich für die Freizeitideen für Montag, den 4. Dezember 2023 interessiert, wird auf einer eigenen Seite fündig. Auch interessant: Bei Biberticket gibt es Eintrittskarten für viele Veranstaltungen im Raum Magdeburg und in ganz Deutschland.

Jiddische Musik und Tango im Magdeburger Gesellschaftshaus

Mit ihrem Programm „Mein Jiddischer Tango“ lädt Pianist und Komponist Leon Gurvitch zusammen mit seinem Streichquartett am Sonntag, 17 Uhr, im Forum Gestaltung in der Brandenburger Straße 10 zu einem emotionalen Ausflug in den Kosmos des Tangos ein. Ein Abend mit Leidenschaft, so die Veranstalter.

Geboten werden jiddische Lieder und Tango in einem neuen musikalischen Gewand: berühmte Songs von Kurt Weill, Gurvitchs eigene Kompositionen wie „Mein Jiddischer Tango“ und Musik von Piazzolla.

Das Leben der Kaléko in „Die Koffer voll von Sehnsucht“ im Theater an der Angel

„Die Koffer voll von Sehnsucht“ steht dieser Tage auf dem Spielplan des Theaters an der Angel. Annemarie Struve begibt sich in dem Programm auf die Spuren von Mascha Kaléko.

In dem Stück erinnert diese sich: Sie avancierte in den frühen 1930er Jahren zu einem strahlenden Stern am Himmel der Berliner Literaturszene. Ihr Name wurde zum Synonym für Melancholie und spitzbübische Ironie, die in ihren Gedichten zu einem außergewöhnlichen Ausdruck fanden. Gemeinsam mit Kästner, Ringelnatz, Tucholsky und anderen Künstlern verkehrte sie im legendären Romanischen Café, wo sich die kreativen Köpfe dieser Zeit trafen. Doch das Schicksal sollte eine Wendung nehmen: Als scharfsinnige Denkerin mit einer Zunge so spitz wie ihre Feder, sah sich Kaléko gezwungen, Deutschland zu verlassen. Ihr Weg führte hinaus in die Welt, wo sie zeitlebens mit dem Verlust ihrer Heimat rang.

Die bewegende Lebensgeschichte Kalékos wird in dem Theaterstück „Die Koffer voll von Sehnsucht“ nachgezeichnet. „Der Theaterabend ist für alle, die die Poesie von Mascha Kaléko bereits lieben, aber auch für jene, die noch nicht mit ihr vertraut sind“, heißt es in einer Ankündigung weiter. Was das Theaterstück einzigartig mache, ist die radikale Entscheidung, die Biografie von Mascha Kaléko vollständig in Zitaten zu erzählen. Gedichte und Brieffragmente erzählen von den leuchtenden Jahren und ihren Schicksalsschlägen, denen sie mit Sehnsucht und aufmüpfigem Humor begegnete.

"Die Koffer voll von Sehnsucht" steht am Sonntag auf dem Spielplan im Theater an der Angel in der Zollstraße 19. Die Vorstellung beginnt um 17 Uhr.

"Wolf" nach Saša Stanišić im Magdeburgr Schauspielhaus

Wolf: Das Stück nach dem Roman von Saša Stanišić in der Fassung von Clara Weyde und Bastian Lomsché wird im Schauspielhaus gezeigt. In dem Stück muss ein Junge, der gegen seinen Willen in ein Ferienlager geschickt wird, sich gegen verständnislose Betreuer und einen Rowdy behaupten.

Lesen Sie auch: Theater Magdeburg hat „Wolf“ nach Saša Stanišić auf dem Spielplan

Termine sind am 3.12. um 16 Uhr, am 27.12. um 18 Uhr, am 28.12. und 12.1. um 19.30 Uhr sowie am 11. und 12.1. um 10 Uhr.

Klassik mit Musik von Georg Philipp Telemann

Ein klassisches Konzert unter dem Titel "Ein Kindelein so löbelich" beginnt diesen Sonntag um 11 Uhr im Gesellschaftshaus in der Schönebecker Straße 129. Es erklingen Werke von Georg Philipp Telemann für Stimmen und Instrument zu Advent und Weihnachten. Das Vokalensemble Ælbgut hat Kantaten aus dem Jahrgang "Harmonischer Gottes-Dienst" und Missa brevis über das Weihnachtslied "Ein Kindelein so löbelich" auf dem Porgramm.

Das Vokalensemble Ælbgut kennt sich hervorragend aus mit der Vokalmusik des 18. Jahrhunderts und bringt zum vorweihnachtlichen Anlass am 1. Advent deshalb ganz besondere, selten gehörte Werke von Telemann mit. So auch eine seiner Kurz-Messen zur Melodie eines schon damals beliebten Weihnachtslieds. Das Ensemble Ælbgut gehört spätestens seit ihrer Auszeichnung mit einem Opus Klassik im Jahr 2020 zu den erstklassigen Vokalensembles in Deutschland.

Eisbahn am Magdeburger Allee-Center

Die Eisbahn am Allee-Center ist längst zur festen Größe im weihnachtlichen Magdeburg geworden. Kufenfans können auch dieses Wochenende hier ihre Runden drehen. Die Eisbahn ist bis zum 7. Januar täglich geöffnet und bietet Schlittschuhverleih sowie italienische Spezialitäten.

Kabarett

"Was lädt man sich ein zu einem Adventsabend? Richtig: Gäste", heißt es in einer Ankündigung zu "Weihnachten bei den Hengstmanns" diesen Sonntag im "... nach Hengstmanns" im Breiten Weg 37.

Aber auch auf der Bühne gibt es neben den Hengstmännern samt Alter Egos einige Gäste zu sehen, die man sonst vielleicht eher nicht auf der Bühne sieht. "Lassen Sie sich überraschen, vielleicht wird‘s beschaulich, vielleicht wird‘s besinnlich, mit Sicherheit aber wird es lustig!", so das Versprechen der Kabarttisten.

"Das ZfsG bläst zum Advent" mit Ralf König in der Sudenburger Feuerwache

"Das ZfsG bläst zum Advent" ist eine Lesung mit Ralf König im Adventscafé der Sudenburger Feuerwache in der Halberstädter Straße 140 überschrieben. Beginn ist am Sonntag um 15 Uhr.

In der Ankündigung heißt es: "Alle Jahre wieder, und wie jedes Jahr stehen schon im noch sommerlichen September die Spekulatius im Supermarkt-Regal. Also Zeit genug, sich erneut auf den heiligen Bim Bam einzustimmen, und am besten geht das am 3. Dezember, denn dann kommt Ralf König mit feierlichen Comics nach Magdeburg und liest sie zur Freude der Gemeinde auch noch vor! Da haben die himmlischen Englein schon mal Bartstoppeln und die Weihnachtsmänner die vollen Säcke, nicht nur über die Schultern geworfen. Es quietscht, grunzt und schmatzt im weißen Winterwald, und wem adventlich zumute wird, geht womöglich noch während der Lesung das große Kläppchen auf."

Familientheater: Wunschpunsch im Magdeburger Amo

Das Weihnachtsmärchen „Der Wunschpunsch“ steht von Freitag bis Sonntag auf dem Spielplan des Amo. Auf die Bühne bringt das Stück die Schaubühne Magdeburg.

Erzählt wird eine Geschichte nach Michael Ende: In diesem trinkt man ein Glas von einem Zaubertrank, spricht einen Wunsch laut aus und schon – geht dieser in Erfüllung. Doch was sich wie der Himmel auf Erden anhört, hat auch seine Schattenseiten – nämlich dann, wenn dieser Zaubertrank in die falschen Hände gerät. Und die Hände des Zauberers Beelzebub Irrwitzer und der Geldhexe Tyrannja Vamperl sind so ziemlich die falschesten, die man sich vorstellen kann.

Beide haben den Auftrag, Unheil, Elend und Not in die Welt zu bringen. Sie sind mit ihren Aufgaben weit in Rückstand geraten. Da kommt ihnen doch der sagenhafte satanarchäolügenialkohöllische Wunschpunsch gerade recht. Die Natur, die Tiere, die Menschen – alles scheint verloren zu sein.

Doch zum Glück sind da noch Jakob Krakel, ein kleiner vom Pech verfolgter Rabe und Maurizio di Mauro, ein liebenswerter dicker Kater, der von einer großen Karriere als Sänger träumt. Die beiden durchschauen das böse Spiel ihrer Herrschaften und machen sich auf, um das Unglück zu verhindern. Ob das gelingen wird, ist Thema des Stücks im Amo.

"Der Wunschpunsch" wird am Sonnabend und Sonntag, 2. und 3. Dezember, jeweils um 13.30 und 15.30 Uhr gezeigt. Das Amo befindet sich in der Erich-Weinert-Straße 27.

Tattoo-Messe in Magdeburg

Die Tattoo-Convention findet am Sonnabend und Sonntag in Magdeburg statt. Veranstaltungsort ist die Messe in der Tessenowstraße 9.

Mit dabei sind nationale und internationale Top Artists, Bühnenprogramm, Livemusik und vieles mehr. Geöffnet ist Sonnabend bis 22 Uhr und Sonntag von 11 bis 19 Uhr.