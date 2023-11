Sarah Lesch, Celtic Spirit, Familientheater und mehr gehören zu den Terminen, die der Veranstaltungskalender in Magdeburg am Freitag, 1. Dezember 2023, bietet. Die Volksstimme hat Ideen zusammengestellt.

Was ist los in Magdeburg?

Magdeburg - Schauspiel, Konzerte und Musical - auch Freitag, der 1. Dezember, hält in Magdeburg viele Termine im Veranstaltungskalender bereit. Die Volksstimme hat sie auf dieser Seite zusammengetragen.

Ausverkauft sind diesen Freitag Ute Lempers "Rendezvous mit Marlene" im Opernhaus, "Nicht von schlechten Eltern" im "... nach Hengstmanns", "An Mut sparet nicht noch Mühe" in der Zwickmühle und "Die Koffer voll von Sehnsucht" im Theater an der Angel. Abgesagt wurden alle Vorstellungen für "Olvenstedt probiert's" in der Sudenburger Feuerwache.

Für die Partys des Wochenendes in den Magdeburger Clubs gibt es eine eigene Seite. Und hier geht es zu den Tipps für Donnerstag, den 1. Dezember 2023. Auch das Programm für Sonnabend, den 25. November 2023, ist auf volksstimme.de veröffentlicht.

Auch interessant: Bei Biberticket gibt es Eintrittskarten für viele Veranstaltungen im Raum Magdeburg und in ganz Deutschland.

Der kleine gelbe Hund im Magdeburger Puppentheater

"Der kleine gelbe Hund" ist ein Stück von Karin Eppler über schrieben, das für ein Publikum ab 4 Jahren derzeit im Puppentheater Magdeburg in der Warschauer Straße 25 gezeigt wird. Es spielt Sabine Schramm. Vorstellungen finden diesen Freitag um 9 und 10.30 Uhr statt. Karten gab es zum Redaktionsschluss auch noch für Sonntag, 15 Uhr, und den 6. Dezember um 9 und 10.30 Uhr.

Die Geschichte: Mona ist Malerin und ihre Lieblingsfarbe ist Grau: Blaugrau, Grüngrau, Steingrau und Graugrau. Sie genießt die Ruhe in ihrem kleinen Häuschen, in dem sie ohne jegliche Störungen arbeiten kann. An einem regnerischen Morgen steht er einfach vor der Tür: Ein kleiner gelber Hund namens Huhu, der ganz herzzerreißend winselt. Weil man bei so einem Wetter keinen Hund vor die Tür jagt, beschließt Mona, das tropfnasse Tier zumindest für eine Weile mit ins warme Haus zu nehmen.

Dort stellt der neue Mitbewohner das Leben der Malerin innerhalb kürzester Zeit auf den Kopf. Von Ruhe hält er nämlich gar nichts. Er will lieber spielen, schließt Freundschaft mit einer Gummiente und bringt endlich mal ein bisschen Farbe in Monas graue vier Wände. Irgendwann wird es der Künstlerin zu bunt, denn überall steckt der Vierbeiner seine Nase hinein, in Kochtöpfe, Farbtuben und natürlich auch auf den verstaubten Dachboden. Beim Stöbern entdeckt Huhu dort ein gut gehütetes Geheimnis der Malerin.

Das Gespenst von Magdebu-huuu im Magdeburger Opernhaus

"Das Gespenst von Magdebu-huuu" ist das Weihnachtsmärchen des Theaters Magdeburg überschrieben. Ort der Vorstellungen ist das Opernhaus im Universitätsplatz 9.

Magdeburg habe seine eigene Gespenstergeschichte verdient, meinte vor der Inszenierung Magdeburgs Schauspieldirektor Bastian Lomsché. Er schrieb ein Stück, das von Daniel Foerster inszeniert und das für Kinder ab 6 Jahren geeignet ist. Das Publikum könne sich auf ein aufregendes Abenteuer voller Gefahren, Spaß, Musik und ungewöhnlicher Freundschaft freuen, so eine Ankündigung.

Auch interessant und mit Video: Was das Theater Magdeburg mit dem kleinen Gespenst im Advent plant

Vorstellungen beginnen diese Woche am Freitag um 9 und um 11 Uhr und am Sonnabend um 10 Uhr. Weitere Vorstellungen sind am 4. und vom 11. bis 14. und vom 18. bis 20. Dezember jeweils um 9 und um 11 Uhr, am 5., 8. und 15. Dezember um 9 Uhr sowie am 9. und 17. Dezember und am 6. Januar um 10 Uhr geplant.

Irische und keltische Weihnachtslieder in der Magdeburger Pauluskirche

"Celtic Spirit: A Celtic Christmas Night" ist der Freitagabend ab 20 Uhr in der Magdeburger Pauluskirche in der Goethestraße 25 überschrieben.

Unter der musikalischen Leitung von Carl Hession präsentieren preisgekrönte zeitgenössische irische Musiker den authentischen Zauber der irischen und keltischen Weihnachts- und Adventszeit für das Publikum. Celtic Spirit gestaltet einen Abend, der traditionelle irische Musik, Gedichte und die Kunst eines irischen Tanzchampions vereint.

Das lebendige Konzerterlebnis, begleitet von Irish Harp, Fiddle, Akkordeon, Gitarre und Uilleann Pipes, verströmt die charakteristische Lebensfreude Irlands und den Geist der keltischen Kultur. Geboten wird eine emotionale Klangreise durch das winterlich-weihnachtliche Irland, verwoben mit traditionellen Melodien und zeitgenössischen Rhythmen.

Hier gibt es Tickets für das Konzert bei Biberticket.

Improtheater mit "Tapetenwechsel" in der Magdeburger Festung Mark

Improvisationstheater ist für Freitag, 19.30 Uhr, in der Magdeburger Festung Mark im Hohepfortewall angesagt. Auf der Bühne steht das Ensemble „Tapetenwechsel“.

Die Idee hinter dem Improvisationstheater: Das Ensemble gestaltet das Stück nach den Stichworten, die das Publikum beisteuert. Auf diese Weise entsteht jedes Mal ein anderes Stück.

"Oh, Alpenglühn" im Magdeburger Hundertwasserhaus

"Oh, Alpenglühn" heißt die Musical-Komödie, die derzeit im Theater in der Grünen Zitadelle im Breiten Weg 8a gezeigt wird. Beginn ist diesen Freitag um 19.30 Uhr. Weiter Vorstellungen sind jeweils um 20 Uhr am 13. Januar, am 12. April und am 15. Mai sowie um 15 Uhr am 18. Februar geplant.

Tickets für "Oh, Alpenglühn" gibt es hier auch bei Biberticket

Die Geschichte: Eine erfolgreiche Musicaldarstellerin leidet unter Verfolgung – von ihrem hysterischen Manager, der Presse, ihren durchgedrehten Produzenten und zu guter Letzt von ihrem Ehemann. Sie findet Zuflucht in den bayerischen Alpen, einquartiert in die Kammer der verstorbenen Mutter eines jungen Bergbauern. In der idyllischen Kulisse kommen sich die Diva und der Naturbursche näher. Die Lawine kommt - musikalisch untermalt mit Werken außerordentlicher Bandbreite - ins Rollen und endet anders als erwartet.

Der "Tod eines talentierten Schweins" im Magdeburger Schauspielhaus

Der "Tod eines talentierten Schweins" von Roman Sikora steht diesen Freitag ab 19.30 Uhr auf dem Spielplan des Magdeburger Schauspielhauses in der Otto-von-Guericke-Straße 64. Das Stück ist für ein Publikum ab 14 Jahren geeignet.

Für die späteren Vorstellungen am 19., 22. und 28. Dezember sowie am 6. Januar um 19.30 Uhr gibt es Eintrittskarten auch bei Biberticket.

Mit scharf geschliffener sprachlicher Klinge und viel schwarzem Humor erweckt Sikoras existentielles und doch heiteres Stück eine Assoziationskette vom Schlachthof über die Unterhaltungsindustrie bis zur massenhaften Vernichtung von Leben und den bitteren Mechanismen des menschlichen Zusammenlebens.

Weihnachten mit Sarah Lesch

Diesen Winter läutet die Songpoetin Sarah Lesch gemeinsam mit ihrem ältesten Freund und Kollegen Lukas Meister die schönste Zeit des Jahres ein. Termin ist diesen Freitag um 20 Uhr in der Magdeburger Johanniskirche in der Johannisbergstraße. Mit viel Musik und Poesie, eigenen Songs, kleinen Geschichten und vertrauten Weihnachtslieder zum Mitsingen.

Karten für "Weihnachten mit Sarah Lesch" gibt es auch bei Biberticket.

Die Künstlerin sagt: „Seit ich denken kann, wird es immer irgendwann Weihnachten und das finde ich wirklich tröstend in diesen Zeiten. Nein, eigentlich in allen Zeiten. Und weil ich nicht so gut für alle backen kann, dachte ich, ich sing euch was vor. Und weil ich nicht so gut Akkordeon und Klavier spielen kann und außerdem viel lieber zu zweit bin, habe ich nach langer Zeit mal wieder einen meiner liebsten und lustigsten Liedermacher- Freunde dabei: Lukas Meister am Piano, Akkordeon, Gitarren und Gesang.“

Auch interessant: So wird das Wetter in Magdeburg

"Spanish Mode" mit Bajo El Mismo Cielo im Volksbad Buckau

Die Band Spanish Mode mit vier Mitgliedern um die charismatische Frontsängerin Claudia Wandt stellt diesen Freitag um 20 Uhr im Volksbad Buckau in der Karl-Schmidt-Straße 56 ihr zweites Album "Bajo el mismo cielo –Unter demselben Himmel" vor. Geboten werde eine musikalische Reise durch die Gefilde Spaniens sowie Süd- und Mittelamerikas. Das aktuelle Werk setzt den Weg des Debütalbums „Ay Ay Ay“ aus dem Jahr 2017 fort und eröffnet Raum für einen moderneren Klangkosmos.

Die Lieder erzählen von verschiedenen Facetten des Lebens: von Abschied und Neubeginn, von Liebe und Fremdsein, von Glück und Pech, von überwindbaren Grenzen und unaufhaltsamen Träumen. Vertraute Hits wie der berühmte „Lambada“ erhalten in den Händen der Musiker eine erfrischende Neuinterpretation und werden zum Hörerlebnis. Ein Kinderlied über gefaltete Papierboote, die mit Wünschen gefüllt von Pfützen bis zum weiten Meer hinaustreiben, findet durch die einfühlsame Interpretation Spanish Modes eine neue Dimension.

Skulpturen und Holzschnitte von Cathleen Meier in der Galerie Kunstwerkstatt in Magdeburg-Buckau

"Unbewohnbar" ist eine neue Ausstellung mit Arbeiten von Cathleen Meier in der Galerie Kunstwerkstatt in der Schönebecker Straße 25 in Magdeburg überschrieben. Gezeigt werden Skulpturen und Holzschnitte. Die Vernissage beginnt diesen Freitag um 19.30 Uhr.