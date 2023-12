Konzerte und Literatur gehören zu den Terminen, die der Veranstaltungskalender in Magdeburg am Freitag, 8. Dezember 2023, bietet. Die Volksstimme hat Ideen zusammengestellt.

Was ist los in Magdeburg?

Magdeburg - Schauspiel, Konzerte und Musical - auch Freitag, der 8. Dezember, hält in Magdeburg viele Termine im Veranstaltungskalender bereit. Die Volksstimme hat sie auf dieser Seite zusammengetragen.

„Drei Meter Feldweg“ geben in der Magdeburger Factory ein Konzert

Nach ihrem Erfolg bei der größtenteils ausverkauften Frühlingstour dieses Jahres, legen die Jungs von „Drei Meter Feldweg“ noch einen drauf und liefern ihren Fans die „Mit Konfetti und Raketen“-Tour. Das für November angekündigte und dann abgesagt Konzert wird diesen Freitag in der Factory nachgeholt. Musikalisch ließen sich die Musiker zur Bandgründung Anfang 2011 an Größen wie „Die Toten Hosen“, „Die Ärzte“, Broilers sowie Montreal, Sondaschule und Rogers inspirieren.

In den Anfangsjahren war der Stil der Band hauptsächlich dem Fun-Punk zuzuordnen. In den vergangenen Jahren absolvierten „Drei Meter Feldweg“ Auftritte mit Bands wie „Dritte Wahl“, „Rantanplan“ und „Jaya the Cat“ oder im Volksparkstadion zum Abschiedsspiel von David Jarolim. Zuletzt traten sie auch beim Highfield-Festival, dem Open Flair oder dem Taubertal Festival auf.

Drei Meter Feldweg spielen am Freitag, 8. Dezember, ab 20 Uhr in der Factory in der Sandbreite 2.

Lesung mit Henrik Fuchs und Lars Johansen im Magdeburger Querstyle

Henrik Fuchs und Lars Johansen bestreiten an diesem Freitag eine Lesung im Querstyle, Breiter Weg 214. In ihren Geschichten tauchen zwei interessante Frauenfiguren aus der Geschichte Sachsen-Anhalts auf.

In der Erzählung „Nathusius und die Tabakspinnerin“ von Henrik Fuchs trifft eine von ihnen auf den bekannten Industriellen Johann Gottlob Nathusius, der im frühen 19. Jahrhundert in Magdeburg Tabak produzierte. In „Die letzte Klappe“ von Lars Johansen geht es um die frühere Magdeburger Schauspielerin Henny Porten.

Chor mit Frankfurter Kinder- und Jugendkantorei

Eine „Chorreise im Advent“ der Frankfurter Kinder- und Jugendkantorei wartet zudem auf Besucher des Konzerts an diesem Freitag, 19 Uhr, in der Kirche St. Sophie in Randau.

Benefizkonzert in der Magdeburger Johanniskirche

Das Akkordeonorchester Oschersleben, der Oberstufenchor „ChoriuS“ des Geschwister-Scholl-Gymnasiums Magdeburg und das Quartett der Magdeburger Dombläser geben diesen Freitag ein Benefizkonzert in der Johanniskirche. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Die Einnahmen kommen krebskranken Kindern zugute.

Weihnachtsoratorium mit der Biederitzer Kantorei in St. Anderas in Magdeburg

Diesen Freitag bereichert ein Weihnachtsoratorium in Cracau als musikalisches Kleinod das kulturelle Leben in der Landeshauptstadt. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr in der St.-Andreas-Kirche in der Büchnerstraße 17.

„Das von Carl Heinrich Graun 1725 komponierte Weihnachtsoratorium ist etwas Besonderes, weil es ein wiederentdecktes Stück ist und erstmalig in Magdeburg erklingt“, sagt Kantor Michael Scholl.

