Puppenspiel mit Tim Becker und Heinz Krügel stehen unter anderem am 15. Februar 2024 auf dem Programm in Magdeburg.

Ausgehen in Magdeburg - Freizeittipps für Donnerstag

Magdeburg - Magdeburg bietet auch am Donnerstag, 15. Februar 2024, Programm: Bühne, Literatur, Kunst und Kabarett gehören dazu. Die Volksstimme hat auf dieser Seite Tipps aus dem Veranstaltungskalender zusammengetragen.

Tim Becker und "Die Puppen, die ich rief" im Magdeburger Hundertwasserhaus

Tim Becker gastiert mit seinem Programm "Die Puppen, die ich rief" am Donnerstag im Hundertwasserhaus. Der Auftritt im "Theater in der Grünen Zitadelle" im Breiten Weg 8a. beginnt um 20 Uhr.

Bauchredner Tim Becker spielt mit Puppen. "Oder spielen die Puppen mit ihm?", so die Frage der Veranstalter. Alles andere als brav, aber dennoch liebenswert und bezaubernd sind die eigensinnigen Geschöpfe dank des bitterbösen Humors. In wahnwitzigen Dialogen übernehmen sie die Oberhand und ziehen ihn durch die durchgeknallte Welt seiner eigenen Show wie einen Bullen am Nasenring.

„Mit Volldampf ins Aus“ in der Magdeburger Zwickmühle

„Mit Volldampf ins Aus“ heißt es am 15. und 16. Februar, vom 22. bis 24. Februar sowie am 9., 14., 15., 20. und 22. März im Kabarett der Magdeburger Zwickmühle in der Leiterstraße 2a. Beginn ist jeweils um 20 Uhr.

Das Stück beschreibt eine turbulente Kreuzfahrt auf der MS „Cassandra“, die für einige wie das „Traumschiff“ und für andere wie die wiederverwertete „Titanic“ erscheint. Die Frage, ob der Kapitän den Kurs halten wird oder nicht, steht im Raum. Während Alexa möglicherweise helfen könnte, hat die Chefstewardess ihre eigenen Pläne und erklärt den Rettungsbooten den Krieg.

Kabarett mit Sebastian Hengstmann in Magdeburg

Im Kabarett „…nach Hengstmanns“ im Breiten Weg 37 steht am 15. Fabruar um 19.30 Uhr das Soloprogramm „Niemand mag Klugscheißer“ mit Sebastian Hengstmann auf dem Programm. Weitere Vorstellungen sind für den 22. März, 18. April und 11. Mai zur gleichen Zeit geplant.

Die Ankündigung zum dritten Soloprogramm von Sebastian Hengstmann besagt: „Was klug ist, weiß ja keiner erschöpfend. Aber Sebastian Hengstmann hätte da Vorschläge. Und die bringt er alle mit. Egal ob es um Politik, Politiker oder politische Themen geht.“ Hengstmann springe wie in seinen vorherigen Programmen virtuos und mit messerscharfer Analyse durch die Themen.

Annäherung an Heinz Krügel in der Magdeburger Stadtbibliothek

Zum 50. Mal jährt sich der Triumph des 1. FC Magdeburg im Europapokal. Die legendären Fußballer hätten ohne ihren charismatischen Trainer Heinz Krügel kaum solche Erfolge gefeiert. Wie lässt sich die Faszination für ihn erklären, die unbesehen seiner immer auch wieder skandalisierten Vergangenheit anhält? Thema ist dies am 15. Februar in der Magdeburger Stadtbibliothek im Breiten Weg 109.

Die Veranstaltung wird gemeinsam mit dem Verein Miteinander gestaltet. Beginn ist um 17 Uhr.

Ausstellung für die Kritzelstube in der Magdeburger Stadtbibliothek

Der achte Jahreskalender, den die Mitglieder der Kritzelstube Magdeburg in dieser Ausstellung präsentieren, zeigt kalligraphische Kunstwerke der schriftbegeisterten Frauen, die nach Versen und Gedichten von Gisela Steineckert gestaltet wurden.

Die Stadtbibliothek Magdeburg befindet sich im Breiten Weg 109. Die Ausstellung läuft bis Monatsende.

Urzeitkrebse im Museum für Naturkunde

Bis 25. Februar ist die Sonderausstellung "Urzeitkrebse - Überlebenskünstler auf Zeit" in Magdeburg zu sehen. Aufgebaut ist die im Museum für Naturkunde in der Otto-von-Guericke-Straße 68 bis 73.

Urzeitkrebse werden manchmal auch als „lebende Fossilien“ bezeichnet und sind eine spannende Tiergruppe. Ihr Lebensraum sind die nur zeitweise mit Regenwasser oder nach Hochwasserereignissen gefüllten Tümpel oder Pfützen entlang der Flussauen wie an der Elbe. Die in Deutschland bisher bekannten insgesamt zwölf Arten der Urzeitkrebse werden in der Ausstellung vorgestellt und auf Verbreitung, Besonderheiten und Gefährdung dieser Arten eingegangen.

Ausverkauft in Magdeburg

Keine Karten waren zum Redaktionsschluss mehr für "Frieden und Krieg und ich" und "Piratenmolly, Ahoi!" im Magdeburger Puppentheater.

Für "Nipplejesus" gab es zum Redaktionsschluss noch eine Karte.