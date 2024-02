Kabarett und Musik stehen unter anderem am 8. Februar 2024 auf dem Programm in Magdeburg. Die Ideen hat die Volksstimme aus dem Veranstaltungskalender zusammengestellt.

Magdeburg - Magdeburg bietet auch am Donnerstag, 1. Februar 2024, Programm: Konzert, Partys, Wissen und Kabarett hat die Volksstimme auf dieser Seite aus dem Veranstaltungskalender zusammengetragen.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Für Ihre Planung: Die aktuelle Wettervorhersage für Magdeburg

"Dann isset halt so" mit Stefan Danziger im Magdeburger Hundertwasserhaus

Manchmal ändern sich die Dinge im Leben so, dass man feststellen muss, dass man selbst gar nicht so wichtig ist. Und das ist für Stefan Danziger ein befreiendes Gefühl. Er nimmt sich und seine Bedeutungslosigkeit auf die Schippe. Angefangen bei ganz persönlichen, alltäglichen Dingen bis hin zu weltgeschichtlichen Ereignissen, die vielleicht nur durch Scheitern möglich wurden. Stefan Danziger zeigt auf, dass Misslungenes allemal witzig ist. Gelegenheit bietet ein Auftritt am 8.2.2024 im Theater in der Grünen Zitadelle im Breiten Weg 8a.

Beginn der Veranstaltung ist um 20 Uhr. Der Abend steht unter dem Titel "Dann isset halt so".

„Klappe! Das Letzte“ mit Sebastian Hengstmann und Lars Johansen

„Klappe! Das Letzte“ mit Sebastian Hengstmann und Lars Johansen steht diesen Donnerstag, 8.2.24, auf dem Spielplan im Kabarett „...nach Hengstmanns“ im Breiten Weg 37. Vorstellungsbeginn ist ebenso wie bei den Terminen am 10. Februar, 7. März und 6. und 12. und 3. Mai um 19.30 Uhr.

Mit Blick auf ihre Begeisterung für Film suchen die beiden Kabarettisten, den letzten Geheimnissen der Politik auf die Spur zu kommen.

Final Step spielen in der Sudenburger Feuerwache

"20 Jahre Final Stap - bei diesem Gedanken kann es einem schon mal eiskalt den Rücken herunterlaufen", heißt es in einer Einladung zum Donnerstagabend in der Feuerwache in der Halberstädter Straße 140. Ab 20 Uhr gibt die Band hier ein Konzert.

Die Songs vom Thema Wüstensonne bis Dauerfrostboden liefern wie gewohnt die Größten der Rockgeschichte wie die Beatles, Led Zeppelin oder Queen, so das Versprechen der Veranstalter. Und neben den festen Größen der abgehärteten Stamm- Besetzung, Mike Kilian (voc, g), Christian Sorge (g,voc), Dirk Posner (b,voc) und Tobias Künzel (dr, voc) werden auch diesmal wieder abgebrühte Profis, die als Gäste dabei sein werden

"Schmetterlinge und Kakteen. Natur in Mexiko" in Magdeburger Gewächshäusern

Spektakuläre Wüstenlandschaften mit Beständen riesiger Kakteen in Niederkalifornien, Begegnungen mit Walen, Robben und Seevögeln, Vulkane im Zentrum Mexikos und Schmetterlinge, die sich auf ihrer langen Wanderung aus den USA hier in großer Zahl ausruhen – der Biologe Joachim Keller hat die spektakuläre Natur Mexikos in Bildern festgehalten und präsentiert diese in einem Lichtbildervortrag im Farnhaus.

Gelegenheit dazu bietet der Vortrag "Schmetterlinge und Kakteen. Natur in Mexiko am 8. Februar ab 19 Uhr in Magdeburg. Veranstaltungsort sind die Gruson-Gewächshäuser in der Schönebecker Straße 129b.

Vernissage für die Kritzestube in der Magdeburger Stadtbibliothek

Der achte Jahreskalender, den die Mitglieder der Kritzelstube Magdeburg in dieser Ausstellung präsentieren, zeigt kalligraphische Kunstwerke der schriftbegeisterten Frauen, die nach Versen und Gedichten von Gisela Steineckert gestaltet wurden.

Die Vernissage zum Kalender beginnt am 8.2.24 um 17 Uhr in der Stadtbibliothek Magdeburg. Diese befindet sich im Breiten Weg 109. Die Ausstellung läuft bis Monatsende.

Urzeitkrebse im Museum für Naturkunde

Bis 25. Februar ist die Sonderausstellung "Urzeitkrebse - Überlebenskünstler auf Zeit" in Magdeburg zu sehen. Aufgebaut ist die im Museum für Naturkunde in der Otto-von-Guericke-Straße 68 bis 73.

Urzeitkrebse werden manchmal auch als „lebende Fossilien“ bezeichnet und sind eine spannende Tiergruppe. Ihr Lebensraum sind die nur zeitweise mit Regenwasser oder nach Hochwasserereignissen gefüllten Tümpel oder Pfützen entlang der Flussauen wie an der Elbe. Die in Deutschland bisher bekannten insgesamt zwölf Arten der Urzeitkrebse werden in der Ausstellung vorgestellt und auf Verbreitung, Besonderheiten und Gefährdung dieser Arten eingegangen.

Auch Liebe ist Kunst im Theater an der Angel

"Auch Liebe ist Kunst" ist ein aktuelles Stück im Magdeburger Theater an der Angel in der Zollstraße 19 überschrieben. Beginn ist am Donnerstag, 8.2.24, um 20 Uhr.

In der Ankündigung heißt es: "Ein herzliches Willkommen den Anhängern unserer seit 2002 bestehenden Reihe ,Die Bibliothek', und denen, die es werden wollen." Die großen Themen der Kunst: Literatur Dramatik, Malerei und Musik wurden bereits in unterhaltsamen Theaterabenden erspielt und damit regelmäßig Ihre Lachmuskeln und Hirnwindungen strapaziert. Nun kommt als nächstes weltbewegendes Thema die Liebe.

Kabarett in Magdeburger Zwickmühle

Das Programm „An Mut sparet nicht noch Mühe“ steht am Donnerstag um 20 Uhr auf dem Spielplan im Kabarett „Magdeburger Zwickmühle“ in der Leiterstraße 2a. Auf der Bühne stehen Thomas Müller und Hans-Günther Pölitz.

In eigenen sowie Beiträgen von Olaf Kirmis, Wolfgang Schaller und Renaldo Tolksdoerfer gehen sie der Frage nach, was heutzutage eigentlich Mut ist. In einer Ankündigung heißt es unter anderem: „Mut kann durchaus auch in die Hose gehen. Die Menschen in der DDR gingen 1989 mit Heldenmut auf die Straße. Und die Quittung kriegten sie später. Sie gingen ein. In die BRD. Unterwegs verloren sie von ihrem Heldenmut leider das ,den‘ und es blieb nur noch Hel...mut übrig. Das führte zu Kleinmut, Missmut und Unmut. Jetzt haben sie Angst wieder auf die Straße zu gehen. Auf dieser steht jetzt eine Ampel, die aber nichts geregelt bekommt. Dafür aber die Quittung: Rechts bekommt immer mehr Vorfahrt.“

„An Mut sparet nicht noch Mühe“ steht auf dem Spielplan für die Zwickmühle in der Leiterstraße 2a jeweils um 20 Uhr am 8., 9., 28. und 29. Februar, am 1., 7., 8., 23. und 31. März sowie am 5., 6., 11., 12., 17. und 18. April. Zudem gibt es am 6. März und 10. April 15-Uhr-Vorstellungen. Ausverkauft ist am 17. und 18. Februar.

Tanzen am Donnerstag: Buttergasse, Baracke und Flowerpower

Zur "Fetengasse" wird die Buttergasse im Alten Markt 13 am 25. Januar ab 21 Uhr. "Für alle Studenten, Afterwork Freunde und Wochenpartygänger zum Vize-Freitag hauen wir genau die Hits raus, die man in Richtung Wochenende braucht", so die Ankündigung. Gespielt werden Querbeet, Fetenhits, Pop, Schlager, Black, 80/90/2000er, Chartknaller.

In der Baracke ist der "Durstige Donnerstag" angesagt. Beginn der Party auf dem Campus der Uni am Universitätsplatz ist um 23 Uhr.

„Love, Peace and Rock’n’Roll“ ist das Motto des „Flowerpower“ als Kneipe mit Seventies-Flair. In lässiger Atmosphäre legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist das Lokal mit Tanzfläche im Breiten Weg 252 unweit des Hasselbachplatzes jeweils ab 19 Uhr.

Eine Karaoke-Nacht beginnt um 19 Uhr in der Festung Mark im Hohepfortewall.

Ausverkauft in Magdeburg

Keine Karten waren zum Redaktionsschluss mehr für "Bastian Bielendorfer - Mr. Boombasti - In seiner Welt ein Superheld" im Alten Theater verfügbar.