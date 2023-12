Candlelight-Musik in der Festung Mark und Hänsel und Gretel im Opernhaus stehen am 21. Dezember 2023 auf dem Programm in Magdeburg. Diese und weitere Ideen hat die Volksstimme aus dem Veranstaltungskalender zusammengestellt.

Magdeburg - Magdeburg bietet auch am Donnerstag, 21. Dezember 2023, ein breites Programm: Oper, Schauspiel, Partys und Filme hat die Volksstimme auf dieser Seite aus dem Veranstaltungskalender zusammengetragen.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Hänsel und Gretel im Magdeburger Opernhaus

"Hänsel und Gretel" - die Märchenoper in drei Bildern von Engelbert Humperdinck mit einem Libretto von Adelheid Wette und mit deutschen Übertiteln wird derzeit im Magdeburger Opernhaus am Universitätsplatz 9 gezeigt.

Die Inszenierung ist für Zuschauer ab acht Jahren geeignet. Vorstellungen beginnen diesen Donnerstag, 21. Dezember, und am 23. März um 19.30 Uhr, sowie am 14. Januar und am 4. Februar um 16 Uhr. Für die Vorstellung am 25. Dezember gab es zum Redaktionsschluss nur noch drei Restkarten.

Karen Stones Inszenierung bietet in dieser Wiederaufnahme nicht nur Opernneulingen eine märchenhafte Geschichte, sondern hat auch „alten Opernhasen“ amüsante Anspielungen zu bieten. Dazu bekannte Kinderlieder, ein echt romantischer Orchestersound und ein wunderbarer Märchenwald, dessen Entstehung man auf offener Bühne miterleben kann.

Woyzeck im Magdeburger Schauspielhaus

Das Schauspiel "Woyzeck" nach Georg Büchner für Zuschauer ab 16 Jahren steht derzeit auf dem Spielplan des Magdeburger Schauspielhauses in der Otto-von-Guericke-Straße 64. Eine Vorstellung beginnt diesen Donnerstag um 19.30 Uhr. Termine für weitere Aufführungen sind in Vorbereitung, so das Theater Magdeburg.

In einer Rezension der Magdeburger Volksstimme hieß es: „Was im ersten Moment befremdlich scheint, entwickelt sich zu einer unglaublich spannenden und packenden Symbiose aus virtueller und realer Welt. Jan Friedrich gelingt dieser künstlerische Spagat perfekt, auch weil die gegenseitige Durchdringung längst Realität ist. Die Inszenierung ist ein künstlerischer Paukenschlag.“

"Perfect Days" von Wim Wenders im Magdeburger Studiokino

Wim Wenders hatte ein produktives Jahr: Im Sommer war schon seine Dokumentation über Anselm Kiefer im Kino. Über die Feiertage gibt es nun endlich die Gelegenheit, "Perfect Days" zu sehen, sein zauberhaftes Porträt eines Kloputzers in Tokio, der ein einfaches, ritualisiertes Leben führt und dabei sehr in sich ruht.

Vorstellungen sind diesen Donnerstag, 21. Dezember, um 17 und 19 Uhr, am Freitag um 17 und 19.30 Uhr, am Samstag um 15, 17.30 und 20 Uhr und am Mittwoch, 27. Dezember um 17.30 und 20 Uhr geplant. Das Studiokino befindet sich am Moritzplatz 1a.

Mitteldeutsche Kurzfilmnacht im Magdeburger Moritzhof

Die Mitteldeutsche Kurzfilmnacht ist diesen Donnerstag, 21. Dezember, für den Magdeburger Moritzhof im Moritzplatz 1 geplant. Beginn ist um 18 Uhr.

Gezeigt werden sechs Kurzfilme, sechs verschiedene Welten: Am Hallenser Stadtrand, fernab des urbanen Zentrums, ist Wolfgang mit seinem Boot am Fluss gestrandet, um sich hier ein neues Zuhause aufzubauen; Elia spürt in Briefen und Erzählungen den Sehnsüchten und Schicksalen seiner Großeltern zwischen DDR-Militärdienst und dem Alltag zu Hause nach; im Erzgebirge der Nachwendezeit hat Lotta vom Kramladen ihrer Mutter die Nase voll …

Die Mitteldeutschen Kurzfilmnächte zeigen eine Auswahl der besten Kurzfilme aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, die in diesem Jahr beim "Kurzsuechtig Filmfestival" ausgezeichnet wurden. Die Kurzfilmnächte widmen sich exklusiv dem Schaffen mitteldeutscher Filmemacherinnen und Filmemacher. Die Filme setzen sich mit Herkunft, der unmittelbaren Lebensrealität junger Menschen, aber auch mit der ostdeutschen Vergangenheit auseinander. Sie richten den Blick auf das Alltägliche wie auf das Groteske gleichermaßen. Aber auch filmkünstlerisch entfalten die Filme ein faszinierendes Spiel der verschiedenen Macharten – von Animation über Dok und Fiktion bis zu Experimental.

Queere Filme im Magdeburger Moritzhof

"Big Time - Queere Filme zur längsten Nacht" ist ein Kurzfilmabend des CSD Sachsen-Anhalt am Donnerstag, 21. Dezember, überschrieben. Beginn ist um 19.30 Uhr im Moritzhof am Moritzplatz 1.

Sechs Filme zeigen, wie unterschiedlich Familien sein können und wie sie uns prägen: Ein Trans-Junge wird von seinen Eltern tatkräftig unterstützt, ein kleines Mädchen versteht sich besser mit der Freundin ihrer Schwester als der Schwester selbst und eine Mutter lässt sich nicht so schnell aus der Ruhe bringen. Wir sehen, wie es war, in den 80ern ein Teenie zu sein und wie es heute ist, im Erwachsenenalter wieder zu Hause zu wohnen. Und zum Abschluss ist der Familie zuliebe kein Weg zu weit und kein Berg zu hoch.

Musik und Kerzenschein in der Magdeburger Festung Mark

Das Live-Musikerlebnis "Candlelight" verwandelt die verschiedensten Orte in Magdeburg in atemberaubende Konzertlocations. Veranstaltungsort für zwei Konzerte ist am Donerstag die Festung Mark im Hohepfortewall.

Im Schein unzähliger Kerzen erklingen Vivaldis "Vier Jahreszeiten". Beginn ist zum einen um 18.30 Uhr, zum anderen um 20.30 Uhr.

Partys in Magdeburg

Die "Feten Gasse" bietet donnerstags eine Mischung aus La Boom die Fete, Studi-Party und Afterwork bieten. Geöffnet ist die Buttergasse dazu ab 21 Uhr. Dieses Mal lautet der Titel "Kleiner Freitag" mit Toni Winter.

Eine Pre-Christmas-Party wird am Donnerstag ab 23 Uhr im SC Baracke beim "Durstigen Donnerstag" gefeiert. Der Club befindet sich auf dem Campus am Magdeburger Universitätsplatz.

Im Flowerpower im Breiten Weg 252 spielt die Musik von Dienstag bis Sonntag. Geöffnet ist ab 19 Uhr.

Die "Schönsten Deutschen Bücher" werden in der Magdeburger Hochschulbibliothek gezeigt

Im Wettbewerb der "Schönsten Deutschen Bücher" wählten zwei Jurys in einem aufwendigen Verfahren die 25 Schönsten Bücher des Jahres aus. 14 Juroren diskutierten sieben Tage lang über die eingereichten Titel. Die 25 ausgewählten Bücher sind vorbildlich in Gestaltung, Konzeption und Verarbeitung und zeigen eine große Bandbreite gestalterischer und herstellerischer Möglichkeiten.

Derzeit können die Prämierten in der Bibliothek der Hochschule Magdeburg-Stendal im Haus 1 auf dem Campus an der Breitscheidstraße 2 besichtigt und eingehend unter die Lupe genommen werden. Die Ausstellung ist bis zum 22. Dezember 2023 zu den Bibliotheksöffnungszeiten zugänglich. Geöffnet hat Bibliothek in der Vorlesungszeit Montag bis Freitag von 9 bis 22 Uhr, samstags von 9 bis 18 Uhr.

"Von Spiegeln und Schildkröten" im Magdeburger Puppentheater

Die Puppenwelt des Michael Ende ist in einer neuen Ausstellung in der Villa p. des Magdeburger Puppentheaters in der Warschauer Straße 25 Thema. Sie trägt den Titel "Von Spiegeln und Schildkröten".

Fuchur, den Drachen, Jim Knopf oder Lukas den Lokomotivführer sind einige von Endes sympathische Helden. Sie begegnen den Menschen mittlerweile überall: im Fernsehen, im Kino, als Hörspiel und natürlich im Theater - zum Beispiel derzeit in den ausverkauften Vorstellungen "Die unendliche Geschichte" am Magdeburger Puppentheater.

Das Theater war für den 1929 in Garmisch geborenen Michael Ende der Anfang aller Dinge. Er studierte ab 1949 Schauspiel an der Otto-Falckenberg-Schule in München und entdeckte währenddessen die Lust am Theatertext und an der Filmkritik.

Die Ausstellung wird bis zum 7. April von Mittwoch bis Sonntag von 11 bis 17 Uhr gezeigt. Geschlossen ist am 24. Dezember sowie vom 31. Dezember bis 5. Januar. Außer der Reihe ist dafür auch am 25. und 26. Dezember geöffnet.

Ausverkaufte Veranstaltungen in Magdeburg

Keine Karten waren mehr für "Nicht von schlechten Eltern" im "... nach Hengstmanns", das "Magdeburger Super-Hit-Singen" im Theater in der Grünen Zitadelle, "The Dark Tenor" in der Johanniskirche sowie "Der Wolf, der aus dem Buch fiel" und "Die unendliche Geschichte" im Puppentheater erhältlich.