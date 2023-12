"Wolf" und der "Tod eines talentierten Schweins" stehen am 28. Dezember 2023 auf dem Programm in Magdeburg. Diese und weitere Ideen hat die Volksstimme aus dem Veranstaltungskalender zusammengestellt.

Magdeburg - Magdeburg bietet auch am Donnerstag, 2^8. Dezember 2023, ein breites Programm: Schauspiel, Partys, Kino, Kunst und Kabarett hat die Volksstimme auf dieser Seite aus dem Veranstaltungskalender zusammengetragen.

"Wolf" im Magdbeurger Schauspielhaus

"Wolf" nach einem Roman von Saša Stanišić steht derzeit auf dem Spielplan des Magdeburger Schauspielhauses. Vorstellungen sind unter anderem diesen Donnerstag um 19.30 Uhr und am 11. Januar um 10 Uhr geplant. Für die anderen bislang geplanten Vorstellungen sind die Karten ausverkauft.

Die Geschichte: Kemi hasst den Wald. Kemi hasst Gruppen mit einer Teilnehmerzahl größer eins. Kemi nimmt unfreiwillig an einem Sommercamp im Wald teil. Mit wachsender Sorge registriert er, wie seine Mitschüler mit Jörg umgehen und sich die Lage immer weiter zuspitzt. Bis er sich nicht mehr raushalten kann.

„Mit Volldampf ins Aus“ in der Magdeburger Zwickmühle

„Mit Volldampf ins Aus“ heißt es diesen Donnerstag, am Freitag sowie am 5., 6., 18.. 20. und Januar sowie am 2., 9., 10., 15., 16. und vom 22. bis 24. Februar im Kabarett der Magdeburger Zwickmühle in der Leiterstraße 2a. Beginn ist jeweils um 20 Uhr.

Das Stück beschreibt eine turbulente Kreuzfahrt auf der MS „Cassandra“, die für einige wie das „Traumschiff“ und für andere wie die wiederverwertete „Titanic“ erscheint. Die Frage, ob der Kapitän den Kurs halten wird oder nicht, steht im Raum. Während Alexa möglicherweise helfen könnte, hat die Chefstewardess ihre eigenen Pläne und erklärt den Rettungsbooten den Krieg.

Kabarett am Abgrund im Magdeburger "... nach Hengstmanns"

„Kabarett am Abgrund“ heißt das ein Kabarett-Programm im „… nach Hengstmanns“ im Breiten Weg 37. Vorstellungen beginnen unter anderem diesen Donnerstag und am 26. Januar sowie am 1., 17. und 29. Februar jeweils um 19.30 Uhr.

Heiko Herfurth und Franziska Hengstmann schlüpfen in die Rollen, die man braucht, um ein Privattheater zu betreiben, und Tobias Hengstmann schlüpft in altbekannte Rollen, die man auch braucht, allerdings um das Kabarett „... nach Hengstmanns“ zu betreiben. Frei nach dem Motto „The Show must go on!“ bietet sich dem Zuschauer ein Blick hinter den Vorhang, mit allem was passieren muss, was wichtig ist, um eine erfolgreiche Premiere über die Bühne zu bringen. Mit der Inszenierung beschreitet das Kabarett Neuland: In den vergangenen Jahren war Tobias Hengstmann meist neben seinem Bruder Sebastian, oft auch mit Vater Frank auf der Bühne des Kabaretts zu erleben.

Die Magdeburger Volksstimme lobte in einer Rezension das Stück. In der Kritik von Klaus-Peter Voigt hieß es: „Tief- und hintersinnig machen die spritzigen Dialoge Freude beim Zuhören.“

Tod eines talentierten Schweins auf der Bühne des Magdeburger Schauspielhauses

Der „Tod eines talentierten Schweins“ hat im Magdeburger Schauspielhaus Premiere

Der „Tod eines talentierten Schweins“ hat am Freitag am Schauspielhaus des Theaters Magdeburg Premiere. Es handelt sich um ein Stück von Roman Sikora, der zur Premiere auch vor Ort sein wird, mit Musik von Kate Bush, Adele, Freddie Mercury und anderen.

Die Geschichte: Die Zeit im Schlachthof rast. Wie lange bleibt ihm noch, dem Schwein mit seiner herausragenden Begabung und der musikalischen Ausnahmegenehmigung der Schlachthofleitung? Wie wird es sein, wenn es passiert? Wohin es geht, das weiß das talentierte Schwein genau, hat es oft genug gesehen und andere auf dem Weg in den Tod gesungen. Schließlich ist es Zeit für das letzte Konzert, den großen Abschied einer Künstlerseele. „Mit scharf geschliffener sprachlicher Klinge und viel schwarzem Humor erweckt Sikoras Stück eine Assoziationskette vom Schlachthof über die Unterhaltungsindustrie bis zur massenhaften Vernichtung von Leben“, so die Ankündigung weiter.

Der „Tod eines talentierten Schweins“ am 28. Dezember, am 6. Januar und am 18. Februar jeweils ab 19.30 Uhr im Schauspielhaus in der Otto-von-Guericke-Straße 64. Empfohlen für Zuschauer ab 14 Jahren.

Partys in Magdeburg

Die "Feten Gasse" bietet donnerstags eine Mischung aus La Boom die Fete, Studi-Party und Afterwork bieten. Geöffnet ist die Buttergasse dazu ab 21 Uhr.

Eine Party wird am Donnerstag ab 23 Uhr im SC Baracke beim "Durstigen Donnerstag" gefeiert. Der Club befindet sich auf dem Campus am Magdeburger Universitätsplatz.

Im Flowerpower im Breiten Weg 252 spielt die Musik von Dienstag bis Sonntag. Geöffnet ist ab 19 Uhr.

"Von Spiegeln und Schildkröten" im Magdeburger Puppentheater

Die Puppenwelt des Michael Ende ist in einer neuen Ausstellung in der Villa p. des Magdeburger Puppentheaters in der Warschauer Straße 25 Thema. Sie trägt den Titel "Von Spiegeln und Schildkröten".

Fuchur, den Drachen, Jim Knopf oder Lukas den Lokomotivführer sind einige von Endes sympathische Helden. Sie begegnen den Menschen mittlerweile überall: im Fernsehen, im Kino, als Hörspiel und natürlich im Theater - zum Beispiel derzeit in den ausverkauften Vorstellungen "Die unendliche Geschichte" am Magdeburger Puppentheater.

Das Theater war für den 1929 in Garmisch geborenen Michael Ende der Anfang aller Dinge. Er studierte ab 1949 Schauspiel an der Otto-Falckenberg-Schule in München und entdeckte währenddessen die Lust am Theatertext und an der Filmkritik.

Die Ausstellung wird bis zum 7. April von Mittwoch bis Sonntag von 11 bis 17 Uhr gezeigt. Geschlossen ist vom 31. Dezember bis 5. Januar.

Wonka in Magdeburger Kinos

Die Familienkomödie "Wonka" wird derzeit in deutsche Kinos gezeigt. Zu sehen ist der Film auch in Magdeburg im Cinemaxx und im Cinestar.

Es handelt sich um eine Familienkomödie, die die Vorgeschichte zu Roald Dahls ”Charlie und die Schokoladenfabrik“ erzählt: Wie aus dem jungen Erfindergenie Willy Wonka der größte Schokoladenfabrikant aller Zeiten wird.

Ausverkaufte Veranstaltungen in Magdeburg

Keine Karten waren mehr für "Nicht von schlechten Eltern" im "... nach Hengstmanns", das "Magdeburger Super-Hit-Singen" im Theater in der Grünen Zitadelle, "The Dark Tenor" in der Johanniskirche sowie "Der Wolf, der aus dem Buch fiel" und "Die unendliche Geschichte" im Puppentheater erhältlich.