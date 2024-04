Konzert, Schauspiel und Partys - dies und mehr sind Thema am Mittwoch, dem Maifeiertag am 1.5.2024, in Magdeburg.

Ausgehen in Magdeburg - Events und Tipps für Veranstaltungen und Freizeit am Mittwoch

Magdeburg - Auch für Mittwoch, den 1. Mai 2024, hält Magdeburg ein umfangreiches Programm bereit. Die Volksstimme hat auf dieser Seite einige Tipps zusammengetragen.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Abschied von Meister Röckle im Magdeburger Schauspielhaus

"Meister Röckle" - ein Märchen nach Karl Marx in einer Inszenierung on "les dramaturx" - steht am 1. Mai letztmals auf dem Spielplan am Schauspielhaus des Theaters Magdeburg in der Otto-von-Guericke-Straße 64. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Die Geschichte: Röckle ist ein Erfinder und Puppenspieler, der dem Teufel seine Seele überschreibt. Im Gegenzug erhält er Zauberkraft, um damit alles erfinden zu können, was er sich vorstellen kann. Röckle glaubt, den armen Menschen des Dorfes zu helfen. Leider muss er feststellen, dass von seinen Erfindungen nur wenige profitieren: Die Reichen werden reicher, die Armen ärmer. Frustriert schmeißt Röckle hin. Der Teufel triumphiert: Denn laut Vertrag darf Röckle niemals aufhören, Neues zu erfinden.

Satirischer Monatsrückblick im "... nach Hengstmanns"

Sebastian und Tobias Hengstmann nehmen sich am 1. Mai den April vor. Der "Satirische Monatsrückblick" beginnt im "... nach Hengstmanns" im Breiten Weg 37 um 19.30 Uhr.

Der vergangene Monat hatte einiges zu bieten. Teilweise Frechheiten, teilweise Unverschämtheiten aber immer ungekonnte Unmöglichkeiten. Seien sie dabei, wenn die Hengstmanns, die sich vielleicht auch einen Gast dazu einladen, die medialen, politischen, gesellschaftlichen und anderweitigen Ereignisse kopfschüttelnd und fassungslos passieren lassen.

Oldtimer im Magdeburger Elbauenpark

Der Elbauenpark startet am Mittwoch, 1. Mai, mit einer neuen Oldtimerveranstaltungsreihe. Das Motto dieser Saison lautet: „otto picknickt im park“. Dafür sind insgesamt vier Veranstaltungen geplant.

Neben dem 1. Mai können Oldtimerbesitzer auch am 30. Juni, am 1. September und am 3. Oktober von jeweils 12 bis 16 Uhr völlig ungezwungen auf der Wiese am Angersee ihre mitgebrachten Picknickkörbe leeren. Die Einfahrt erfolgt über das Tor Nord in der Herrenkrugstraße und das Grünticket berechtigt zur Teilnahme an der Veranstaltung.

Organisiert wird das Oldtimerpicknick von den Oldtimerfreunden Teresa Maria Rodenwald und Uwe Wilk. Die beiden Veranstalter weisen darauf hin, dass um das Flair der Veranstaltung passend zu den Oldtimern zu gestalten, entsprechende Kleidung zu den jeweiligen Fahrzeugen wünschenswert sei.

Gruppe Pan spielt im Magdeburger Mückenwirt

Zum Maifeiertag an diesem Mittwoch wird am Mückenwirt ab 14 Uhr ein Festprogramm geboten. Die Gruppe Pan spielt Hits aus den vergangenen Jahrzehnten.

Für die jungen Besucher wird unter anderem eine Hüpfburg aufgebaut.

"Die Metamorphose der Plastiktüte" im MDR-Landesfunkhaus

Die Künstlerin Patricia Kranz präsentiert unter dem Titel "Die Metamorphose der Plastiktüte" eine Ausstellung mit Fotografien und Objektkunst im MDR-Landesfunkhaus Sachsen-Anhalt in der Stadtparkstraße 8 in Magdeburg. Die Ausstellung, Teil der Reihe "Kunst im Funkhaus", läuft bis zum 20. Mai.

Kranz beschäftigt sich seit 2008 intensiv mit dem Thema Plastiktüten und transformiert diese durch verschiedene technische Verfahren in skulpturale Wand- und Bodenobjekte. Ihre fotografische Arbeit konzentriert sich nun auf die Makroansichten dieser Objekte, die zu abstrakten, farbigen Bildwelten führen. Die Ausstellung präsentiert Werke aus den Werkserien "Networks" und "Splash". Kranz beschreibt ihre Herangehensweise als Verbindung von bildhauerischer Arbeit und fotografischem Medium, wodurch sie ihre Objekte in die Zweidimensionalität zurückführt. Die Ausstellung bietet Einblicke in die vielfältigen transformatorischen Prozesse und die malerischen Qualitäten ihrer Arbeiten.

Partys am 1. Mai in Magdeburg

Festung Mark: Zum letzten Mal für die kommenden Monate ist "Luises Garten" im Stübchen in der Festung Mark im Hohepfortewall zu Gast. Beginn ist am 1. Mai um 17 Uhr. Neben Kunst und Second Hand gibt es Musik. Mit dabei sind Trust, Happy City Hippie B2B Gewagt und Maßgeschneidert, El Herb und Bretto sowie Technoromantika.

Nachdenker: "Wünsch dir was" heißt es am 1. Mai in Magdeburg im Nachdenker. Die Kunstkneipe hat ihren Sitz in der Olvenstedter Straße 43. Beginn der Veranstaltung ist um 20 Uhr.

Flowerpower: „Love, Peace and Rock’n’Roll“ ist das Motto des „Flowerpower“ als Kneipe mit Seventies-Flair. In lässiger Atmosphäre legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist das Lokal mit Tanzfläche im Breiten Weg 252 unweit des Hasselbachplatzes jeweils ab 19 Uhr.

Montego Beachclub: Ab 11 Uhr gibt es den ganzen Tag über House im Montego Beachclub im Stadtpark unweit des Heinrich-Heine-Platzes.

Ausverkauft in Magdeburg

Keine Karten waren im Vorverkauf zum Redaktionsschluss mehr für die "Grand Tour" um 19.30 Uhr im Kunstmuseum Magdeburg in der Regierungsstraße 4 bis 6 zu haben. Gegebenenfalls gibt es für einige Termine noch Restkarten an der Kasse.