Partys, ein Fest, Kabarett und Literatur - dies und mehr sind Themen am Mittwoch, 12.6.2024, in Magdeburg.

Ausgehen in Magdeburg - Events und Tipps für Veranstaltungen und Freizeit am Mittwoch

Magdeburg - Auch für Mittwoch, den 12. Juni 2024, hält Magdeburg ein umfangreiches Programm bereit. Die Volksstimme hat auf dieser Seite einige Tipps zusammengetragen.

Stefanie de Velasco zu Gast im Magdeburger Schauspielhaus

Stefanie de Velasco ist mit ihrem Buch "Das Gras auf unserer Seite" am 12. Juni im Schauspielhaus des Theaters Magdeburg in der Otto-von-Guericke-Straße 64 zu Gast. Beginn der Lesung ist um 19.30 Uhr.

Mit unverwechselbarem Sound und großem Witz erzählt Stefanie de Velasco in ihrem neuen Roman von drei Frauen, die keine Lust auf das Lebensmodell haben, das für sie vorgesehen ist.

Kessie, Grit und Charly haben den Fortpflanzungsdrang ihrer Altersgenoss:innen seit jeher mit amüsierter Verwunderung beobachtet. Einen Kinderwunsch hat keine von ihnen je verspürt. Auch nicht das Bedürfnis, sich in eine monogame Paarbeziehung zurückzuziehen und nur noch als Wir durch die Welt zu laufen. Doch einige überraschende Ereignisse stellen nun, mit Mitte vierzig, noch einmal alles infrage

Interkulturelles Sommerfest vor der Festung Mark

Die Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg und die Hochschule Magdeburg-Stendal laden zum Interkulturellen Sommerfest am 12. Juni 2024 ab 15:00 Uhr auf die Wiese vor der Festung Mark ein. "Tauchen Sie ein in eine bunte Welt aus traditionellen Tänzen, Gesängen und köstlichen Gerichten. Lassen Sie sich von der mitreißenden Live-Musik, einem spannenden Kinderprogramm und mehr verzaubern. Spaß und Unterhaltung sind garantiert", so eine Ankündigung.

Mit diesem besonderen Event sollen Menschen verschiedener Nationen zusammengebracht werden, um gemeinsam zu feiern und die Vielfalt unserer Hochschulen sowie der Stadt Magdeburg aufzuzeigen. Die Festung Mark befindet sich am Hohepfortewall.

"An Mut sparet nicht noch Mühe" in der Magdeburger Zwickmühle

Nur noch im Juni steht "An Mut sparet nicht noch Mühe" auf dem Programm der Magdeburger Zwickmühle in der Leiterstraße 2a. Vorstellungen finden am 12., 14., 15., 20. und 22. Juni um 20 Uhr statt.

Auf der Bühne sind Hans-Günther Pölitz und Thomas Müller zu erleben. Deren Erkenntnis: Mut kann durchaus in die Hose gehen. Die Menschen in der DDR gingen 1989 mit Heldenmut auf die Straße. Und die Quittung kriegten sie später: "Sie gingen ein. In die BRD. Unterwegs verloren sie von ihrem Heldenmut leider das ,den' und es blieb nur noch Hel...mut übrig. Das führte zu Kleinmut, Missmut und Unmut", heißt es in der Ankündigung weiter.

Sommertheater im Technikmuseum

Das Sommertheater im Technikmuseum bringt die Hengstmanns mit Freunden zusammen. Kabarettistisch begeben sie sich auf die Spuren aktueller Fragen und lassen ihren Protagonisten dabei immer wieder in den Medien auftauchen.

Das Technikmuseum befindet sich in der Dodendorfer Straße 65. Vorstellungen beginnen unter anderem am 12., 14. und 15. Juni um 20 Uhr und am 16. Juni um 17 Uhr.

Tango im Magdeburger Gesellschaftshaus

Mit Blick auf den Klosterbergegarten wird ab 18 Uhr auf der Terrasse des Gesellschaftshauses Magdeburg in der Schönebecker Straße 129 Tango getanzt. Getränke und kleine Speisen hält der Hausgastronom des Gesellschaftshauses bereit. Bei schlechtem Wetter findet die Milonga im Foyer statt.

Die Veranstaltung ist auch offen für Zuschauer und Tango-Neulinge. Mitglieder des Vereins Tango Argentino »con corazon« geben gern Hinweise und Anregungen sowie eine erste grundlegende Einführung in die Tangoschritte.

Zwei weitere Termine für die Reihe stehen bereits fest. Es handelt sich um den 18. und 25. Juni ebenfalls jeweils von 18 bis 22 Uhr

Kleines Konzert in der Ambrosiuskirche

Es ist inzwischen zur schönen Traditionen. In den warmen Monaten des Jahres steht die St.-Ambrosius-Kirche immer mittwochs von 16 bis 18 Uhr für Besucher offen. Das im Jahr 1877 geweihte Gotteshaus im neugotischen Stil lädt dann zum Besichtigen, zum Verweilen oder zum Gebet ein. Und – das ist das besondere – auch zum Hören von Musik.

Immer von 17 bis 17.30 Uhr gibt es ein kleines Konzert, sei es auf der Orgel, mit Musikgruppen oder Sängern“, so Dorlies Bunge aus dem evangelischen Kirchspiel Magdeburg-Süd. Sie organisiert die „Mittwochsmusiken“. Im Mai ist noch ein Instrumentalkonzert geplant. Die Konzerte gehen bis in den September.

Der Eintritt zu den Mittwochsmusiken ist grundsätzlich frei. Am Ausgang kann eine Spende hinterlegt werden. Diese soll für Erhalt und Restaurierung von Kirche oder Orgel eingesetzt werden.

"Wildes Afrika - Tiere und Landschaften" im Magdeburger Moritzhof

Die Bilder von Gisela Tegtmeier vermitteln einen kleinen Eindruck auf die Vielfalt der Natur Afrikas. Dabei stehen nicht nur die “big five” im Vordergrund, sondern auch die Schönheit der Landschaft. Die Ausstellung "Wildes Afrika - Tiere und Landschaften" wird bis zum 30. Juni im Moritzhof am Moritzplatz 1 gezeigt.

Auf einem Bauernhof groß geworden, war sie schon als Kind mit der Natur verbunden. Mit ihrem ersten Fotoapparat war Gisela Tegtmeier dann regelmäßig auf der “Pirsch”. Ihre Vorliebe war und sind die Vögel. Der Traum “Afrika” war früh “geboren”, aber erst viel später konnte sie sich diesen verwirklichen. Die heutige Ausstellung zeigt Fotografien von bisher sechs Reisen nach Tansania, Kenia, Namibia, Botswana und Südafrika.

Ausstellung "Unseres Herrgotts Kanzlei. Bücherschätze aus der frühen Phase der Reformation in Magdeburg" in der Stadtbibliothek

Auf dem Weg zum 500. Jubiläum der Stadtbibliothek werden auf allen Etagen der Zentralbibliothek im Breiten Weg 109 Schätze aus dem historischen Bestand gezeigt. Die seltenen Bücher stammen aus der frühen Phase der Reformation in Magdeburg.

Von den evangelischen Geistlichen geht eine neue Kultur des familiären Zusammenlebens aus, das "Protestantische Pfarrhaus". Die Großstadt im Einflussgebiet von Wittenberg bringt eine ganze Reihe richtungsweisender Theologen hervor. Das Wirken und die Lebenswege von Reformatoren wie Nikolaus von Amsdorf oder Mathias Flacius Illyricus sind zu entdecken. Zu den geistigen Zentren der Stadt entwickeln sich mit dem protestantischen Bildungsanspruch das Altstädtische Gymnasium, die Ulrichskirche und vor allem die Johanniskirche und unterstreichen das Selbstbewusstsein der Bürger. Schließlich wäre die Reformation kaum ohne die Innovation des Buchdrucks denkbar, von denen einzigartige Frühdrucke seinerzeit berühmter Drucker aus Magdeburg wie Michel Lotter zeugen.

Die Ausstellung "Unseres Herrgotts Kanzlei. Bücherschätze aus der frühen Phase der Reformation in Magdeburg" läuft bis Ende Oktober. Geöffnet hat die Zentralbibliothek im Breiten Weg 109 montags bis freitags von 10 bis 19 und sonnabends von 10 bis 13 Uhr.

Partys in Magdeburg

Insel der Jugend: Das Brot Fabrik Kollektiv aus Leipzig legen am Mittwoch auf der Insel der Jugend in der Maybachstraße 8 auf. Die Party "Home sweet Home" beginnt um 18 Uhr.

Flowerpower: „Love, Peace and Rock’n’Roll“ ist das Motto des „Flowerpower“ als Kneipe mit Seventies-Flair. In lässiger Atmosphäre legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist das Lokal mit Tanzfläche im Breiten Weg 252 unweit des Hasselbachplatzes jeweils ab 19 Uhr.

Nachdenker: DJ Bugs veranstaltet diesen Mittwoch ein Musikbingo im Nachdenker in der Olvenstedter Straß 43. Beginn ist um 20.30 Uhr.

Ausverkauft in Magdeburg

Keine Karten gab es im Vorverkauf mehr für "Grill den Henssler" ab 18 Uhr auf dr Seebühne im Elbauenpark.