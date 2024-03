Musik, Kunst und Literatur - dies und mehr bietet Mittwoch, der 27. März 2024, in Magdeburg an Veranstaltungen.

Ausgehen in Magdeburg - Events und Tipps für Veranstaltungen und Freizeit am Mittwoch

Magdeburg - Auch für Mittwoch, den 27. März 2024, hält Magdeburg ein umfangreiches Programm bereit. Die Volksstimme hat auf dieser Seite einige Tipps zusammengetragen.

Drei ostdeutsche Frauen betrinken sich und gründen den idealen Staat in der Sudenburger Feuerwache

Eine szenische Lesung steht am 27. März auf dem Programm der Feuerwache. Der Untertitel „Drei ostdeutsche Frauen betrinken sich und gründen den idealen Staat“. Drei Freundinnen, ein Küchentisch, vor den Fenstern die Nacht: Annett Gröschner, Peggy Mädler und Wenke Seemann reden.

Über sich als „Ostfrauen“, was auch immer diese Schublade bedeutet, über das Glück krummer Lebensläufe, über die Gegenwart mit ihrer sich ständig reindrängelnden Vergangenheit. Es wird getrunken, gelacht und gerungen, es geht um Erinnerungsfetzen und Widersprüche, um die Vielschichtigkeit von Prägungen und um mit den Jahren fremd gewordene Ideale. Im Buddhismus gibt es Geister, die aus achtlos weggeworfenen Dingen geboren werden – „wie sähe der Dinggeist der DDR aus?“, fragen die drei. Annett Gröschner,

Peggy Mädler und Wenke Seemann sind am Mittwoch, 27. März, ab 19 Uhr in der Sudenburger Feuerwache in der Halberstädter Straße 140 zu Gast.

Abenteuer der kleinen Geige im Magdeburger Gesellschaftshaus

Die Abenteuer einer kleinen Geige stehen im Mittelpunkt des Ferienkonzerts diesen Mittwoch im Gesellschaftshauses. Unter dem Titel „Ein bunter Streich im Musikantenreich“ erklingen unter anderem Werke von Johann Sebastian Bach, Béla Bartók, György Kurtág und Erik Satie. Das Konzert ist geeignet für Kinder ab 5 Jahren.

Die Geschichte; Frisch aus der Werkstatt, macht sich die kleine Geige Stradi auf den Weg, um Freunde zu finden. Sie ist fest davon überzeugt, dass sie als Streichinstrument dazu geboren ist, Streiche zu spielen. Unterwegs trifft sie eine zweite Geige, eine Bratsche und ein Cello und sie gründen eine Streichinstrumentenfamilie. Gemeinsam stellen sie ein Opernhaus auf den Kopf, erproben sich als Jazzcombo, würfeln einen Walzer zusammen und stimmen ein Quodlibet an. Zum Schluss entdecken sie, dass sie mit ihren Saiten und Bögen wunderbar verrückte Klänge erzeugen können – und so kommt es zum Hauptstreich.

Die musikalische Geschichte wird erzählt von Kateryna Leu und Elena Dereli auf den Violinen, Gunter Pretzel an der Viola, Graham Waterhouse am Violoncello, Anastasia Reiber am Klavier und in der Moderatorin von Uta Sailer.

"Ein bunter Streich im Musikantenreich" beginnt diesen Mittwoch, 27. März, im Magdeburger Gesellschaftshaus in der Schönebecker Straße 129. Beginn ist um 10 Uhr im Gartensaal.

„Kaiser Heinrich IV. und sein schwieriges Verhältnis zu Frauen“ in der Magdeburger Stadtbibliothek

Am Mittwoch, den 27. März, um 17 Uhr untersucht die Zeitwanderin Greta Neumann in der Stadtbibliothek Magdeburg im Breiten Weg 109 in ihrem Vortrag „Kaiser Heinrich IV. und sein schwieriges Verhältnis zu Frauen“ ob der König und spätere Kaiser wirklich seine Schwester Adelheid, Äbtissin in Quedlinburg und seine Ehefrau Praxedis von Rittern vergewaltigen lassen hat.

Zeitwanderin Greta Neumann geht, gewohnt historisch informiert, der Frage nach, ob diese schweren Vorwürfe gegen König Heinrich, dem späteren IV. Kaiser dieses Namens, gerechtfertigt waren? Da sie ausschließlich von sächsischen Chronisten erhoben wurden, gelten sie bei Historikern oft als pure Verleumdung. Schürten die Regentschaft seiner Mutter, die Erfahrungen seiner Jugend und der Verrat maßgeblicher Fürsten eine fatale Mischung aus Hass und Angst? Um der Wahrheit näher zu kommen, begibt sich die Kulturwissenschaftlerin auf eine Zeitreise in die Welt des 11. Jahrhunderts.

Greta Neumann ist eine Expertin für die Geschichte des Mittelalters auf dem Gebiet des heutigen Sachsen-Anhalts sowie Magdeburgs.

Der Vortrag findet in der dritten Etage der Bibliothek statt. Der Eintritt beträgt 3 Euro.

"Kein Verstand in Sicht" in der Magdeburger Zwickmühle

Marion Bach und Heike Ronniger sind von ihrer satirischen Kreuzfahrt "Mit Volldampf ins Aus" mit Bordkapelle Oliver Vogt und Christoph Deckbar zurückgekehrt und betrachten die aktuellen Ereignisse mit nüchternem Blick. Sie stellen fest, dass die Realität eher wie ein Witz erscheint. Gelegenheit bietet das neue Programm "Kein Verstand in Sicht". Vorstellungen finden in der Magdeburger Zwickmühle in der Leiterstraße 2a unter anderem jeweils um 20 Uhr bis 30. März, am 4., 20., 24., 25. und 27. April und 10., 11., 16., 30. und 31. Mai und 1., 7., 8. und 19. Juni sowie um 15 Uhr am 29. Mai.

Einst galt Deutschland als Vorbild, doch nun scheint alles schiefzulaufen. Einmal war deutscher Humor nicht weltmarkttauglich, aber mit einer Ampel änderte sich dies plötzlich. Politische Richtungen sind verwirrt, die Ampel zeigt gleichzeitig Rot und Grün, während das Gelb als Schuldenbremse betrachtet wird.

Trotzdem wird Geld mit "Doppel-Wumms" ausgegeben, was vom Verfassungsgericht kritisiert wird. Die Bildung leidet unter fehlenden Mitteln, während die Politik Soldaten und künstliche Intelligenz priorisiert. Ein Mangel an Fachkräften herrscht nicht nur in der Regierung, sondern auch in Bereichen wie der Altenpflege und dem Handwerk.

Die Gesellschaft lebt in einer dissonanten Zeit, wo Work-Life-Balance zum neuen Arbeitsmotto wird. Fridays for Future werden als "Klimakleber" verspottet. Das Land ist aus den Fugen geraten, während Verstand und Fliesenleger fehlen – sowohl im In- als auch im Ausland. Die Situation erscheint düster, ohne Aussicht auf Besserung.

Das Liebesleben der Vögel in der Magdeburger Stadtbibliothek

Nicht nur wir Menschen haben sehr unterschiedliche partnerschaftliche Beziehungen, sondern auch die verschiedenen Vogelarten. In seinem neuen Buch „Das Liebesleben der Vögel“ erzählt der Naturwissenschaftler und Autor Ernst Paul Dörfler Geschichten aus dem „Privatleben“ unserer liebsten Nachbarn.

In Kooperation mit der Heinrich-Böll-Stiftung Sachsen-Anhalt stellt er am 27.3. sein Buch in der Magdeburger Stadtbibliothek im Breiten Weg 109 vor. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Offene Bühne im Magdeburger Nachdenker

All zwei Wochen gibt es bei im Nachdenker in Nachbarschaft des Olvenstedter Platzes eine „Open Mic Night“ – eine Nacht des offenen Mikrofons. Aktueller Termin ist der 27. März. „Unsere Bühne steht jedem offen“, heißt es in einer Ankündigung zu dem Abend. Gefragt seien auf der Kleinkunstbühne beispielsweise Musik, Poetry-Slam und Comedy, so die Organisatoren.

Die Kunstkneipe Nachdenker hat ihren Sitz in der Olvenstedter Straße 43. Beginn der Veranstaltung ist um 20 Uhr.

"Die Metamorphose der Plastiktüte" im MDR-Landesfunkhaus

Die Künstlerin Patricia Kranz präsentiert unter dem Titel "Die Metamorphose der Plastiktüte" eine Ausstellung mit Fotografien und Objektkunst im MDR-Landesfunkhaus Sachsen-Anhalt in der Stadtparkstraße 8 in Magdeburg. Die Ausstellung, Teil der Reihe "Kunst im Funkhaus", läuft bis zum 20. Mai.

Kranz beschäftigt sich seit 2008 intensiv mit dem Thema Plastiktüten und transformiert diese durch verschiedene technische Verfahren in skulpturale Wand- und Bodenobjekte. Ihre fotografische Arbeit konzentriert sich nun auf die Makroansichten dieser Objekte, die zu abstrakten, farbigen Bildwelten führen. Die Ausstellung präsentiert Werke aus den Werkserien "Networks" und "Splash". Kranz beschreibt ihre Herangehensweise als Verbindung von bildhauerischer Arbeit und fotografischem Medium, wodurch sie ihre Objekte in die Zweidimensionalität zurückführt. Die Ausstellung bietet Einblicke in die vielfältigen transformatorischen Prozesse und die malerischen Qualitäten ihrer Arbeiten.

Kulturelles Appetithäppchen im Kunstmuseum Magdeburg

Die mittwochs stattfindende Mittagspausen-Führung versorgt die Besucher des Kunstmuseums Magdeburg mit kulturellen Appetithäppchen. Ein Kunstwerk der Sammlung oder einer Ausstellung steht im Mittelpunkt der Führung und wird intensiv besprochen - das Richtige, für den kleinen Kunst-Hunger unter der Woche.

Termin ist auch diesen Mittwoch. Die halbstündige Führung beginnt um 12.30 Uhr. Das Kunstmuseum Magdeburg im Kloster Unser Lieben Frauen befindet sich in der Regierungsstraße 4 bis 6.

Ausverkauft in Magdeburg

Keine Karten gab es zum Redaktionsschluss mehr für "Nicht von schlechten Eltern" ab 19.30 Uhr im "... nach Hengstmanns" und für "Das hässliche Entlein" um 9 und 10.30 Uhr im Puppentheater. Gegebenenfalls gibt es vor den Vorstellungen noch Restkarten an der Kasse.