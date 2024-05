Ton, Steine Scherben, weitere Konzerte und Schauspiel gehören zu dem, was der Veranstaltungskalender in Magdeburg am Freitag, 3. Mai 2024, bietet. Die Volksstimme hat Ideen gesammelt.

Ton Steine Scherben und Birte Volta in der Factory in Magdeburg.

Magdeburg - Musik, Kabarett und Theater - auch Freitag, der 3. Mai 2024, hält in Magdeburg Termine im Veranstaltungskalender bereit. Die Volksstimme hat sie auf dieser Seite zusammengetragen.

Ton Steine Scherben und Birte Volta in der Magdeburger Factory

Am 3.5.2024 beginnt in Magdeburg um 20 Uhr ein Konzert mit Ton Steine Scherben feat. Birte Volta. Veranstaltungsorte ist die Factory in der Sandbreite 2.

Nach dem frühen Tod ihres Sängers Rio Reiser (†1996) stand die Band im neuen Jahrtausend in verschiedenen Formationen wieder auf der Bühne. Zwei Ur-Scherben touren noch bis heute durch deutschsprachige Länder: Gründungsmitglied Kai Sichtermann (Bass, seit 1970) und Drummer Funky K. Götzner (ab 1974, jetzt Cajón).

Seit April 2023 spielen sie zusammen mit der Singer/Songwriterin-

Nomadin Birte Volta (Gesang, Gitarre). Birte verinnerlicht sowohl den Folk-Blues als auch den daraus entstanden Rock'n'Roll mit Leidenschaft und Poesie und greift auf langjährige Straßen- und Bühnenerfahrung im In- und Ausland zurück, mit ihrem Solo-Projekt sowie als Sängerin und Gitarristin in diversen Formationen dieser Genres. Das Trio schöpft aus dem Repertoire Rio Reisers und der Scherben und hält die Erinnerungen an eine rebellische Zeit wach: Die Radikalität der Scherben, die eine gelebte Alltags-Radikalität war.

Der „Tod eines talentierten Schweins“ im Magdeburger Schauspielhaus

Der „Tod eines talentierten Schweins“ steht am Schauspielhaus des Theaters Magdeburg auf dem Spielplan. Es handelt sich um ein Stück von Roman Sikora mit Musik von Kate Bush, Adele, Freddie Mercury und anderen.

Lesen Sie auch: Rezension der Volksstimme zu "Tod eines talentierten Schweins" am Theater Magdeburg

Die Geschichte: Die Zeit im Schlachthof rast. Wie lange bleibt ihm noch, dem Schwein mit seiner herausragenden Begabung und der musikalischen Ausnahmegenehmigung der Schlachthofleitung? Wie wird es sein, wenn es passiert? Wohin es geht, das weiß das talentierte Schwein genau, hat es oft genug gesehen und andere auf dem Weg in den Tod gesungen. Schließlich ist es Zeit für das letzte Konzert, den großen Abschied einer Künstlerseele. „Mit scharf geschliffener sprachlicher Klinge und viel schwarzem Humor erweckt Sikoras Stück eine Assoziationskette vom Schlachthof über die Unterhaltungsindustrie bis zur massenhaften Vernichtung von Leben“, so die Ankündigung weiter.

Der „Tod eines talentierten Schweins“ wird am 3. Mai und 8. Juni jeweils ab 19.30 Uhr im Schauspielhaus in der Otto-von-Guericke-Straße 64 gezeigt. Empfohlen für Zuschauer ab 14 Jahren.

„Klappe! Das Letzte“ mit Sebastian Hengstmann und Lars Johansen

„Klappe! Das Letzte“ mit Sebastian Hengstmann und Lars Johansen steht auf dem Spielplan im Kabarett „...nach Hengstmanns“ im Breiten Weg 37. Vorstellungsbeginn ist ebenso am 3.5. um 19.30 Uhr.

Mit Blick auf ihre Begeisterung für Film suchen die beiden Kabarettisten, den letzten Geheimnissen der Politik auf die Spur zu kommen.

"Der Dämon der Mitte" im Theater an der Angel

"Der Dämon der Mitte" mit Ines Lacroix wird im Theater an der Angel in der Zollstraße 19 gezeigt. Vorstellungen sind für den 3., 4., 9., 10. und 11.5. um 20 Uhr sowie für den 12.5. um 17 Uhr geplant.

In der Schublade von Theateranglerin Ines Lacroix steckt so allerlei Stückstrandgut, diese Komödie gehörte schon seit einiger Zeit dazu und hat nur auf den rechten Zeitpunkt ihres Auftrittes gewartet. Entstanden ist diese französische Komödie nach der Comicvorlage von Florence Cestac. Dann eroberte ein Spielfilm die französischen Kinos und im Deutschen kam der Stoff auf die Bretter, die Welt bedeuten, und wurde fortan in vielen Theatern gespielt. Allerdings wären die Angler nicht ihrer selbst treu, wenn sie dem ganzen nicht ihre eigene Lesart einverleiben würden. So erlebt diese Komödie ein Revival in neuer Fasson. Schon die Wortschöpfung Comicomödie lässt eine Vorahnung entstehen.

„An Mut sparet nicht noch Mühe“ in der Magdeburger Zwickmühle

Als „politisch-satirisches Kabarett ohne Tabus“ bezeichnete die Presse das Programm „An Mut sparet nicht noch Mühe“. War es doch zu Spielzeitbeginn ein Paukenschlag: Hans-Günther Pölitz in neuer Bühnenpartnerschaft mit Thomas Müller. Das Kalkül ging auf, das Publikum zeigt sich erfreut. „Jede Szene strotzt vor politischen Pointen, dialektischen Sichtweisen und verquerem Unterhaltungswitz“, wird bescheinigt.

Nun neigt sich diese Spielzeit bereits ihrem Ende entgegen. Inzwischen sind es die letzten Vorstellungen im Mai- und Juni-Spielplan. So sind für den 2. und 3. Mai, sowie für den 22., 23., 24. und 25. Mai jeweils um 20 Uhr noch Karten erhältlich.

Drei Bands in der Sudenburger Feuerwache

Unter dem Titel „Because The Night“ geben drei Magdeburger Bands ein gemeinsames Konzert. Termin ist am Freitag in der Sudenburger Feuerwache. Mit dabei sind „Bernikaloe“, „Betty Oh Boy!“ und Fritz Streuner. Geboten werden Chansons, Pop und Rock.

Fritz Streuner alias Michael Ruchter präsentiert seine Songs als One-Man-Show, die von Theater-Elementen und Rock’n’Roll-Einflüssen geprägt sind und sich um das Thema Sehnsucht in all ihren Facetten drehen.

Die Band „BerniKaloe“, deren Klang von modernen Einflüssen europäischer Popmusik geprägt ist, feierte im November 2023 ihr zehnjähriges Bandbestehen mit der Veröffentlichung einer neuen EP. Ihre Musik erweckt Alltagsromantik, melancholische Zweisamkeit und sommerliche Aufbruchsstimmung.

Den Abend komplettiert „Betty Oh Boy“, eine fünfköpfige Band aus Magdeburg, die ein breites Spektrum an Emotionen hörbar macht. Mit ihrem Mix aus Indie-Pop, Rock und Melancholie haben sie sich einen festen Platz in der regionalen Musikszene erobert, besonders seit ihrem Gewinn des letzten Musikcontests „SWM-Talentverstärker“.

Because The Night beginnt am Freitag, 3. Mai, um 19 Uhr in der Sudenburger Feuerwache in der Halberstädter Straße 140.

Auftakt der Schinkelmusiktage in der Magdeburger Nicolaikirche

Zu den markanten Zeugnissen des Bauens im 19. Jahrhundert gehört die nach den Plänen von Karl Friedrich Schinkel errichtete Nicolaikirche am Nicolaiplatz. Musikalisch soll vom 3. bis 5. Mai in der Kirche an den Architekten bei den Schinkelmusiktagen erinnert werden. Die 6. Magdeburger Schinkelmusiktage, die innerhalb der Reihe „Neustadt klingt“ und des Biederitzer Musiksommers in der Nicolaikirche stattfinden, sollen dazu dienen, dass Architektur und Musik zusammengebracht werden.

Den Auftakt der Schinkelmusiktage bildet am Freitag, 3. Mai, um 19.30 Uhr bei kostenlosem Eintritt ein Konzert, in dem junge Solisten zu erleben sind. Als Benefizkonzert für die Finanzierung der neuen Orgel in der Nicolaikirche werden unter der Leitung von Bernhard Schneyer Werke von Vivaldi, Bach und Haydn zu hören sein. Als Solistinnen treten hier die Schülerinnen Louisa Schewe (Violine) und Josefin Müller (Violoncello) auf.

Einblicke in ein Leben mit Behinderung im Allee-Center

Die Wanderausstellung der Landesarbeitsgemeinschaft Werkstätten für behinderte Menschen Sachsen-Anhalt (LAG WfbM) kommt für eine zweite Präsentation in die Landeshauptstadt. Nach dem Erfolg der ersten Ausstellung Anfang des Jahres in der Universitätsbibliothek macht die Schau nun an prominenter Stelle im Allee-Center in der Magdeburger Innenstadt Station.

Die Ausstellung wird am Freitag, 3. Mai, um 16 Uhr im Untergeschoss des Einkaufszentrums eröffnet und bis 8. Mai gezeigt. Die Schau ist Teil der im Spätsommer 2023 gestarteten Kampagne „Mit vielen Augen sehen“. Sie zeigt verschiedene Akteure im Kontext der Arbeit von Werkstätten für Menschen mit Behinderung. Porträtiert sind Werkstattbeschäftigte, Angehörige, Unternehmer sowie Menschen aus dem sozialen Umfeld der Werkstätten in ganz Sachsen-Anhalt, heißt es in einer Einladung zur Ausstellungseröffnung. Ziel der Kampagne sei das Vermitteln von Sichtweisen, Erfahrungen und Einblicken in die vielschichtige Welt der Werkstätten. Noch immer dringt zu wenig über die Arbeit von und in Werkstätten für Menschen mit Behinderung bis zur breiten Öffentlichkeit vor. Über die Leistungen sowie den Alltag der dort Beschäftigten wollen Kampagne und Ausstellung informieren und so Wissenslücken schließen.

Die Porträts von 22 Protagonistinnen und Protagonisten mit ihren persönlichen Geschichten sind seit Anfang dieses Jahres auf ihrer Reise durch Sachsen-Anhalt. Sie erzählen den Besuchern anschaulich, was sie mit Werkstätten für behinderte Menschen verbindet.

Magdeburger Frühjahrsmesse auf dem Max-Wille-Platz

Auf dem Max-Wille-Platz neben der Strombrücke findet die diesjährige Frühjahrsmesse statt. Geöffnet ist bis 5. Mai donnerstags bis sonntags.

Der französische Schausteller Freddy Pourrier aus der Nähe von Paris, ist zum ersten Mal mit seiner Attraktion „Eclipse“ nach Magdeburg gekommen. Sie bietet das Erlebnis, von Schwerelosigkeit bis 4 G, mit bis zu 90 km/h Geschwindigkeit, bis auf 48 m über Grund und gleicht einem Flug, wie ihn nur Astronauten erleben.

Ausverkauft, verschoben und abgesagt in Magdeburg

Keine Karten im Vorverkauf gab es zum Redaktionsschluss mehr für "Grand Tour" mit der Ballett-Compagnie des Theaters Magdeburg um 19.30 Uhr im Kunstmuseum Kloster Unser Lieben Frauen in der Regierungsstraß 4 bis 6 und für Kay Ray um 20 Uhr im Theater in der Grünen Zitadelle im Breiten Weg 8a.

Verschoben wurde der Auftritt von MC Rene & Figub Brazlevic - Der alte Mann und das Beat Tour 2024 in der Insel der Jugend - und zwar auf den 6. September.

Abgesagt wurde Abba-Tribute-Show in der Getec-Arena.