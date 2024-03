Konzerte von Klassik bis Rock, Theater, Kunst und Kabarett gehören zu dem, was der Veranstaltungskalender in Magdeburg am Freitag, 15. März 2024, bietet. Die Volksstimme hat Ideen gesammelt.

Ausgehen in Magdeburg - Veranstaltungen und Tipps für die Freizeit am Freitag

Magdeburg - Musik, Unterhaltung und Theater - Freitag, der 15. März 2024, hält in Magdeburg viele Termine im Veranstaltungskalender bereit. Die Volksstimme hat sie auf dieser Seite zusammengetragen.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Kräftig gefeiert wird in den Clubs der Stadt. Zu den Partys am Wochenende hat die Volksstimme eine eigene Seite im Club zusammengestellt.

"Unsinn! Eine Vorstellung in Blau" im Magdeburger "... nach Hengstmanns"

"Unsinn! Eine Vorstellung in Blau" heißt das neue Programm von Tobias Hengstmann. Die Premiere ist am 15. März um 19.30 Uhr im "... nach Hengstmanns" im Breite Weg 37.

In der Ankündigung heißt es: "Tobias Hengstmann hat Angst, fühlt sich dumm und ist komplett orientierungslos." Allerdings schaffe er es, aus allen Lebenslagen irgendwie eine Pointe herauszuquetschen. Dabei sei er aber auch zuversichtlich, überlegt, souverän und entspannt, lasse sich das meistens aber nicht anmerken, heißt es weiter. "Hierbei kommen die Pointen dann von ganz alleine, manchmal auch gewollt", so die Ankündigung weiter. Im zweiten Soloabend des kleinen Hengstmann-Bruders geht es natürlich um Politik, aber vor allem auch darum, welche Auswirkungen politische Entscheidungen auf unser aller Leben haben.

Nach der Premiere sind weitere Vorstellungen für den 16. März um 19.30 Uhr, den 17. März um 15 Uhr, jeweils um 19.30 Uhr am 20. und 21. März, am 5.. 19. und 27. April sowie am 9. Mai geplant.

Irish Folk Festival in der Festung Mark in Magdeburg

Traditionelle Live-Musik von der grünen Insel, ein beeindruckendes Line-up, beste Unterhaltung und ausgelassene Stimmung, eine große Auswahl an typisch irischen Getränken und internationalen Speisen - das 16. Magdeburger Irish Folk Festival wird vom 15. bis 17. März 2024 in der Festung Mark im Hohepfortewall gefeiert und eröffnet traditionell schon im Frühjahr die Festivalsaison.

Insgesamt 12 internationale und deutsche Bands sorgen auf den drei Festivalbühnen für musikalische Höhepunkte. Am Freitag, 15. März, beginnt der Einlass um 17.30 Uhr. Beginn ist um 18 Uhr. An diesem Abend spielen Black Eye, F.misd und The Keltics aus Deutschland sowie Adam Keating und Freddie McCorkey aus Irland.

Nathans Kinder im Puppentheater Magdeburg

"Nathans Kinder" heißt Ulrich Hubs Bearbeitung des berühmten Klassikers der Aufklärung „Nathan der Weise“ von Gottfried Ephraim Lessing. In einer Verbindung von Puppen- und Schauspiel entwickelt Sabine Schramm auf der Bühne des Magdeburger Puppentheaters in der Warschauer Straße 25 fünf Figuren. Eine One–Woman-Show für eine Puppenspielerin, drei stilisierte graue Stühle, fünf große Klappmaulpuppen und eine Handvoll lauter Popsongs!

Es geht um die Frage: Wem gehört Jerusalem? Christen, Juden, Muslime – alle beanspruchen die Stadt und damit den „einzig wahren Glauben“ für sich. Für Kinder und Jugendliche aufbereitet, verlegt Hub das dramatische Geschehen in eine einzige Nacht und stellt die junge Generation – Nathans Pflegetochter Recha und den Tempelherrn Kurt – in den Mittelpunkt des Geschehens. Über alle religiösen Konventionen hinweg verlieben sich die beiden ineinander und stehen somit für die Idee der Toleranz und Verständigung statt Krieg zwischen den Religionen.

Vorstellungen beginnen am 15. März um 10 und 13.30 Uhr, am 16. März um 19 Uhr und am 18. März um 10 Uhr. Ausverkauft ist die Vorstellung am 19. März.

Lunch-Konzert in Einladen mit Galanterien für Violoncello und Viola da Gamba

Im Rahmen der Lunch-Konzerte der Telemann-Festtage erklingen am 15. März im Magdeburger Einladen im Breiten Weg 30 Galanterien für Violoncello und Viola da Gamba. Ab 14 Uhr spielen Lea Rahel Bader und Flóra Fa´bri.

Im 18. Jahrhundert standen Violoncello und Viola da gamba im Widerstreit zueinander. Das Violoncello rückte weiter aus seiner begleitenden Rolle, entdeckte seine solistischen Qualitäten und eiferte den Violinvirtuosen nach. Die vor allem in Frankreich sehr geschätzte Gambe blieb ihrer aristokratischen Herkunft treu und wurde zunehmend ein Instrument für Liebhaber. Durch Komponisten wie Telemann, Boismortier oder gefeierten Gambenvirtuosen wie Abel entstand dennoch bedeutendes Repertoire für beide Instrumente.

Die Lunch-Konzerte der Magdeburger Telemann-Festtage bieten zur Mittagszeit musikalische Entspannung in lockerer Atmosphäre. Jedes Konzert dauert rund 40 Minuten. Der Eintritt frei.

Oper "Nebucadnezar" im Magdeburger Opernhaus

Die Oper "Nebucadnezar" entstand 1704 für die Hamburger Gänsemarktoper. Im Rahmen der Telemann-Festtage steht sie am 15. März 2024 auf dem Spielplan des Opernhauses des Theaters Magdeburg am Universitätsplatz 9.

Das Werk erzählt die biblische Geschichte des babylonischen Königs Nebucadnezar, der von Träumen verfolgt und in den Wahnsinn getrieben wird. Der Regisseur Felix Schrödinger verlegt die Handlung in die Gegenwart und zeigt die Welt der Superreichen, die von einem gesetzlosen Raum umgeben ist. Die Bühne und Kostüme von Pascal Seibicke fokussieren sich ganz auf die individuellen Charaktere. Es wird eine annähernd hermetisch abriegelte Welt einer abgehobenen Gesellschaft um den König Nebucadnezar beinahe kammerspielartig mit neureichem Schick, punkigen Rebellen und biblischen Gestalten dargestellt.

"Das Leben ein Traum" im Magdeburger Schauspielhaus

"Das Leben ein Traum", ein Schauspiel nach Pedro Calderón de la Barca, wird am Freitag, 15.03.2024, im Schauspielhaus des Theaters Magdeburg in der Otto-von-Guericke-Straße 64 gezeigt. Die Vorstellung beginnt um 19.30 Uhr. Zur gleichen Zeit ist eine Aufführung am 7. Mai geplant.

Die Geschichte: Der Sohn des Königs wächst allein, ohne Kontakt mit der Außenwelt in einem Verlies auf. Sein Vater, der sich als Wissenschaftler sieht, vertraut in die Sterne. Auf Grund einer drastischen Prophezeiung hält er deshalb sein Kind von Geburt an verborgen. Doch nach all den Jahren plagen ihn Zweifel. Ist die Prophezeiung unumstößlich? Gilt sie noch, trotz veränderter Vorzeichen? Er entschließt sich, das Schicksal in einem Experiment auf die Probe zu stellen: Für einen Tag holt er Sigismund aus dem Turm, stattet ihn mit allen königlichen Privilegien aus und lässt ihn los auf die Welt.

In der Rezension der Volksstimme schrieb Dietmar Schmidt: „Clara Weyde und Bastian Lomsché holen den Text ideenreich, sensibel und mitunter witzig aus dem 17. Jahrhundert ins Heute. Der Regisseurin steht ein gut eingespieltes wandlungsfähiges Ensemble zur Verfügung, das jeweils überzeugend von der choreografierten Uniformität eines Hofstaates zur Individualität einer Figur findet. Iris Albrecht, Mansur Ajang, Anton Andreew, Marie-Joelle Blazejewski, Julia Buchmann, Lorenz Krieger, Philipp Kronenberg und Michael Ruchter tragen als Team uneingeschränkt die brillante Aufführung.“

"Da entlang, da entlang, da entlang, Amanda!" im Magdeburger Schauspielhaus

"Da entlang, da entlang, da entlang, Amanda!" ist eine szenische Lesung am 15. März ab etwa 22 Uhr im Schauspielhaus überschrieben. Der Abend ist Teil der Reihe Katzengold.

Marie-Joelle Blazejewski, Oktay Önder, Michael Ruchter und Bettina Schneider bieten mit dem Text von Regieassistent Alejandro Vallejo Sehnsucht und Täuschung, ein einmaliges Ereignis voll von Poesie, Musik und Witz. Es geht um eine Frau, die ein Gefühl hat. Aber was ist so besonders daran, dass jemand ein „Gefühl” hat? Amanda entscheidet sich, diesem Gefühl auf den Grund zu gehen und setzt in Gang, womit sie nicht gerechnet hätte.

"My Darling Clementine" spielen im Volksbad Buckau

Am Freitagabend, den 15. März 2024, verwandelt sich die Volksbad-Bühne in der Karl-Schmidt-Straße 56 ab 20 Uhr in einen Schauplatz für die große Liebe und bitterlichen Trennungsschmerz. Das britische Country-Duo "My Darling Clementine", bestehend aus den Eheleuten Michael Weston King und Lou Dalgleish, präsentiert ein Konzert voller Emotionen, Wortgefechte und musikalischer Brillanz.

Mit einem Augenzwinkern und musikalischem Geschick zelebrieren My Darling Clementine die klassischen Country-Duette der 60er und 70er Jahre. Inspiriert von Größen wie George und Tammy sowie Johnny und June, wagen sie sich in einem verbalen Schlagabtausch. Dabei spiegeln ihre Songs die Höhen und Tiefen von Beziehungen, von Liebe und Leid, Tablettensucht, Alkoholismus bis hin zu Scheidung und häuslicher Gewalt.

"Night of Queen - Forever Tour" im Alten Theater am Jerichower Platz

Die "Night of Queen - Forever Tour" bricht am Freitag, 15.03.2024, um 20 Uhr in Magdeburg an. Die Show findet im Alten Theater am Jerichower Platz in der Tessenowstraße 11 statt.

Gestaltet wird der Abend von der Queen-Tribute-Band „The Bohemians“. Das musikalische Quartett nimmt in seiner Show „A Night Of Queen“ das Publikum mit auf eine energiegeladene Achterbahnfahrt mit den großen Hits des weltweit beliebtesten und kultigsten Rock-Acts aller Zeiten, Queen. Erklingen werden unter anderem „Killer Queen“, „Crazy Little Thing Called Love“ oder „The Show Must Go On“, „Bohemian Rhapsody“ oder „We Are The Champions“.

The Music of Hans Zimmer & John Williams in der Magdeburger Getec-Arena

Max Moor konnte für die internationale Produktion "The Music of Hans Zimmer & John Williams – The Original London Production" gewonnen werden. Der beliebte TV-Moderator ist am 15.3. ab 20 Uhr in der Magdeburger Getec-Arena in der Berliner Chaussee 32 zusammen mit einem 60-köpfigen Orchester zu Gast. Mit im Gepäck hat er unvergessliche Melodien der größten Hollywood-Filme, die aus der Feder der beiden Ausnahmekomponisten Hans Zimmer und John Williams stammen.

"Der weiße Hai", "ET", "Star Wars", "König der Löwen", "Fluch der Karibik" oder "Schindlers Liste" - alle diese Welterfolge haben eines gemeinsam: die Filmmusik wurde von Hans Zimmer oder John Williams komponiert. "Hits, die wie dafür geschaffen sind, von einem großen Orchester live vor Publikum präsentiert zu werden", so eine Ankündigung.

Martin Rühmann Band spielt im Magdeburger Forum Gestaltung

Ein Frühlingskonzert der besonderen Art beginnt am 15.3. um 20 Uhr im Forum Gestaltung in der Brandenburger Straße 10. Es erklingen Lieder von Manfred Krug, Wenzel, Martin Rühmann und anderen.

Geboten, so die Veranstalter, werden musikalische Reisebilder von den Flüssen und Meeren unserer Erde, eingefangene Momentaufnahmen - poetisch, liebevoll, leidenschaftlich und aufrüttelnd. Dem Publikum eröffnen sich gesungene Sehnsüchte nach Gerechtigkeit, Veränderung und Frieden bei einem Gang durch die unterschiedlichen Genres des Liedes.

"Nelly & Nadine" - Film und Gespräch im Einwelthaus Magdeburg

"Nelly & Nadine" ist ein Dokumentarfilm von Magnus Gertten aus dem Jahr 2022. Es handelt sich um den letzten Teil einer Trilogie des schwedischen Regisseurs. Erzählt wird vom Leben der beiden Titelheldinnen, Nelly Mousset-Vos und Nadine Hwang, die sich während des Zweiten Weltkriegs als Häftlinge des KZ Ravensbrück kennen und lieben lernten. Nellys Enkelin begibt sich Jahrzehnte später auf Spurensuche nach der Beziehung zwischen den beiden Frauen, die lange Zeit ein Geheimnis blieb.

Eine Filmvorführung wird am 15. März 2024 in Magdeburg von einem Gespräch mit Uwe Fröhlich und weiteren Aktivisten aus der Queer-Community begleitet. Beginn ist um 19 Uhr im Einewelthaus in der Schellingstraße 3-4.

Telemann tanzt in der alten Klosterkirche

Eine choreographische Fantasie nach Musik von Georg Philipp Telemann unter dem Titel "Telemann tanzt" ist für den 15. und 16. März im Kloster Unser Lieben Frauen geplant. Ab 20 Uhr tritt das Ensemble Europa Danzante auf.

In dem choreografierten Konzert ist Telemanns Musik Ausgangspunkt für einen Dialog zwischen historischer Musizierpraxis, elektronischen Sounds und zeitgenössischem Tanz. Mit der performativen Kreation des Violinisten und an der Folkwang-Universität der Künste ausgebildeten Tänzers Yves Ytier setzen die Telemann-Festtage nach "Telemann elektrisiert" im Jahr 2022 die Reihe fort, in der Telemanns kompositorische Finesse in Beziehung zu zeitgenössischen Ausdrucksformen gesetzt wird.

Alltag zwischen Aufbruch und Abbruch in DDR und BRD im Literaturhaus

In einer Reihe widmet sich das Literaturhaus in besonderer Weise deutsch-deutscher Kultur und Geschichte. Unter dem Titel "Geteilte(r) Meinung? - DDR und BRD Literatur zwischen 1961 und 1989" wird diese neu gelesen und live diskutiert von Nachwendekindern aus Ost- und West.

In der zweiten Folge geht es um den Alltag zwischen Aufbruch und Abbruch. Die DDR und die BRD um das Jahr 68 Aron Boks im Gespräch mit Marie Eisenmann über Christa Wolfs Nachdenken über Christa T. und Rolf Dieter Brinkmanns Keiner weiß mehr. Die Slampoetin und Schriftstellerin Lucia Lucia liest Textstellen aus beiden Büchern. Beginn ist am 15. März 2024 um 19 Uhr im Literaturhaus in der Thiemstraße 7.

"Ganz großes Kino" im Magdeburger Hundertwasserhaus

"Ganz großes Kino - Eine filmreife Comedy-Revue" heißt es am Freitag, 15.3.2024, ab 20 Uhr im Theater in der Grünen Zitadelle im Breiten Weg 8a. Das Stück stammt aus der Feder von Christian Kühn, auf der Bühne agieren Marie Matthäus, Enrico Scheffler, Ronny Große, Estelle Klein und Adrian Laza.

Die Geschichte: Das Kino „Gloria“ steht nach traditionsreichen Jahren vor der Schließung. In einer fulminanten letzten Filmnacht wollen die Besitzer noch einmal die besten Filme zeigen. Doch eine Woche vor der ausverkauften Best-of-Show flattern den Brüdern schlechte Nachrichten ins Haus: Die Verleiher verweigern die Lizenzen. Ihr einziger Stammkunde Danilo hat gemeinsam mit Viola, die neben dem Kino ihr Nagelstudio betreibt, eine irre aber rettende Idee: Selber spielen.

„Mit Volldampf ins Aus“ in der Magdeburger Zwickmühle

„Mit Volldampf ins Aus“ heißt es am 15., 20. und 22. März im Kabarett der Magdeburger Zwickmühle in der Leiterstraße 2a. Beginn ist jeweils um 20 Uhr.

Das Stück beschreibt eine turbulente Kreuzfahrt auf der MS „Cassandra“, die für einige wie das „Traumschiff“ und für andere wie die wiederverwertete „Titanic“ erscheint. Die Frage, ob der Kapitän den Kurs halten wird oder nicht, steht im Raum. Während Alexa möglicherweise helfen könnte, hat die Chefstewardess ihre eigenen Pläne und erklärt den Rettungsbooten den Krieg.

"Liebelei zum Frühlingsanfang" in der Salzgrotte des Hotels Ratswaage

Unter dem Titel "Liebelei zum Frühlingsanfang" erzählen am 15. März Stadtführern Ursula Hartmann und Bernd Rosenburg Sagen und Geschichten rund um Magdeburg. Beginn ist um 17 Uhr.

Veranstaltungsort ist die Salzgrotte im Hotel Ratswaage. Dieses befindet sich in der Julius-Bremer-Straße 5.

Stomper 98 spielen in der Magdeburger Factory

Stomper 98 machen auf ihrer Tour in Magdeburg Halt. Termin ist am 15. März 2024. Veranstaltungsort ist die Factory in der sandbreite 2.

Ab 20 Uhr spielt die Musik. Zur Unterstützung mit dabei sind "Booze & Glory" und "Emscherkurve 77".

Frauenrechtlerinnen in einer Ausstellung in der Hochschule Magdeburg-Stendal

"Nur Hundert Jahre" heißt eine Ausstellung über internationale Frauenrechtlerinnen, die vom 1.3. bis 15.3.2024 in der Hochschulbibliothek in Magdeburg gezeigt wird.

Die Ausstellung gibt einen Einblick in die Geschichte der Frauenbewegung verschiedener Länder und stellt in Kurzbiografien einige Frauenrechtlerinnen vor. Interessant ist auch die Geschichte der Ausstellung selbst: nachdem "Arbeit und Leben Thüringen" 2019 eine Ausstellung zu thüringischen Frauenrechtlerinnen konzipiert hatte, äußerten Migrantinnen den Wunsch, auch die starken Frauen ihrer Heimatländer vorzustellen. In der Folge entstand mit ihrer Hilfe die neue internationale Ausstellung, in der Frauen aus elf Ländern portraitiert werden.

Die Ausstellung kann zu den Öffnungszeiten der Bibliothek besucht werden. Der Eintritt ist frei. Geöffnet ist Montag bis Freitag von 9 bis 19 Uhr.

"Der Galerieladen" mit Party zum Jahrestag

"Der Galerieladen" wird ein Jahr alt. Claudia Simon und Kirsten Mengewein laden daher ein zu einem künstlerischen Augenschmaus und "Konfetti fürs Herz, gepaart mit souligen Beats für die Ohren – aufgelegt von Lane", so eine Ankündigung. Exklusiv für den Jahrestag wird es eine Sonderedition der beiden Künstlerinnen geben. Daneben sind weitere Überraschungen geplant.

"Der Galerieladen" befindet sich in der Schönebecker Straße 2. Geöffnet ist freitags von 15 bis 19 Uhr. Die Party zum Jahrestag beginnt um 17 Uhr.

Ausverkauft in Magdeburg

Ausverkauft ist die Nachtsafari im Zoo um 18 Uhr. Keine Karten gab es zum Redaktionsschluss mehr für "Harald und Maude" im Theater an der Angel um 20 Uhr und die Auftritte von Tutty Tran um 20 Uhr im Amo und von Anna Mateur um 20 Uhr im Moritzhof.

Gegebenenfalls gibt es vor der Vorstellung noch zurückgegebene oder Restkarten.