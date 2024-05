Chris Norman Sarah Lesch gehören zu denen, die den Veranstaltungskalender in Magdeburg am Freitag, 17. Mai 2024, bereichern. Die Volksstimme hat Ideen gesammelt.

Ausgehen in Magdeburg - Events, Veranstaltungen und Tipps für die Freizeit am Freitag

Magdeburg - Musik, Feste, Kabarett und Theater - auch Freitag, der 17. Mai 2024, hält in Magdeburg Termine im Veranstaltungskalender bereit. Die Volksstimme hat sie auf dieser Seite zusammengetragen.

Chris Norman in der Magdeburger Getec-Arena

Eine Legende der internationalen Rockmusik ist auf Tour durch Deutschland: Chris Norman tritt in elf deutschen Großstädten auf. Eines dieser Konzerte findet diesen Freitag in der Getec-Arena Magdeburg statt. Mit einer unverwechselbaren Stimme und zeitlosen Hits wie „Midnight Lady“ hat er die Herzen von Millionen Menschen erobert und ist nach wie vor ein gefeierter Star auf der Bühne.

Im Februar ist sein neues Album „Junction 55“ erschienen. Die zwölf neuen Songs hat Chris Norman selbst und zusammen mit verschiedenen bisherigen Wegbegleitern wie Pete Spencer, Geoff Carline oder auch Mike Chapman geschrieben. Auf dem Konzert wird der Musiker dieses vorstellen – erklingen werden aber auch weitere Hits wie „Living Next Door To Alice“, „I’ll Meet You At Midnight“ oder „Lay Back In The Arms Of Someone“ sowie die neueste Single „If You Think You Know How To Love Me“.

Chris Norman und Band spielen diesen Freitag, 17. Mai, ab 20 Uhr in der Getec-Arena in der Berliner Chaussee 32.

Sarah Lesch gibt in der Factory ein Konzert

Sarah Lesch ist zurzeit auf Tour. Mit ihrem neuen Album "Gut Nachrichten" macht si dabei am 17.5. in der Magdeburger Factory in der Sandbreite 2 Station. Das Konzert beginnt um 20 Uhr.

"Ich will das machen worauf ich Bock hab, ich will die großen Bühnen rocken“, sagt die Leipziger Musikerin. Musikalisch wird es episch, punkig und bluesig. In pointierte Texten erzählt die Leipzigerin Geschichten, voller Kraft, Botschaft und Lebensfreude.

"Borgia" im Magdeburger Opernhaus

"Borgia" heißt ein Ballettabend mit Jörg Mannes im Opernhaus des Theater Magdeburg am Universitätsplatz 9. Die letzte Vorstellung ist für den 17. Mai um 19.30 Uhr geplant. Um 19 Uhr beginnt eine Einführung.

Die Borgias – spanische Emporkömmlinge im machtverwöhnten italienischen Adel, skrupellose Strippenzieher im Kampf um weltliche und kirchliche Macht, zügellose Renaissancemenschen mit Hang zu Ehebruch und Giftmord: Kaum eine Familie verkörpert wie diese Machtgier und moralische Korruption im Rom des 15. Jahrhunderts – und kaum eine fasziniert derart bis heute. Denn die offen ausgelebte Skrupellosigkeit ist nur die Kehrseite von Biografien voller Lebenslust, politischem Selbstbewusstsein und Kunstsinn.

Im Zentrum des Ballettabends steht die schillernde Gestalt des Rodrigo Borgia, der als Papst Alexander VI. alles daransetzte, seinem Sohn Cesare eine gesicherte Herrschaft und seiner Tochter Lucrezia einflussreiche Ehemänner zu verschaffen.

Blutbuch im Magdeburger Schauspielhaus

Mit der Inszenierung „Blutbuch“ nach dem Roman von Kim de l’Horizon hat das Theater Magdeburg beim „Radikal jung“-Festival in München den Publikumspreis gewonnen. Der mit 4000 Euro dotierte Preis ging an Regisseur Jan Friedrich für die Bühnenfassung und die Inszenierung. „Blutbuch“ sei beim Festival am Münchner Volkstheater eine von 14 ausgewählten Produktionen aus 6 Ländern gewesen. Die Kuratoren des Festivals laden jedes Jahr junge Talente im Bereich der Theaterregie ein. In Magdeburg ist die Inszenierung unter anderem wieder am 17. Mai sowie am 2. Juni zu sehen. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr.

Ausgangspunkt der Geschichte ist die beginnende Demenz der Großmutter, die die Erzählfigur Kim veranlasst, sich schreibend mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen und Fragen vor allem an die familiäre mütterliche Linie zu stellen. Geboten wird eine Generationenerzählung über Geschlechteridentität, die Weitergabe von Traumata, das Sprechen und das Verschweigen wird in Magdeburg in einer Fassung von Jan Friedrich auf die Bühne gebracht. Es geht um Erfahrungen, welches Erbe, welche Prägungen wie an nächste Generationen weitergegeben werden.

Komödie: Scharfe Brise im Magdeburger Hundertwasserhaus

Zum letzten Mal wird am 17.5. "Scharfe Brise" im Theater in der Grünen Zitadelle im Magdeburger Hundertwasserhaus im Breiten Weg 8a gezeigt. Beginn ist um 20 Uhr.

Die Geschichte: Das Freibad am Tittisee sitzt auf dem Trockenen: Die Besucher bleiben aus, seit im Nachbardorf ein Freizeitbad mit vielen Attraktionen eröffnet hat. Die Rettungsschwimmer Georg, Patrick und ihr Praktikant Marcus sind rat- und wohl bald auch arbeitslos. Da besucht Imbissdame Doris die Tournee einer Burlesque-Show und kehrt begeistert mit neuem Berufsziel für die Jungs zurück: Eventbademeister! Aber werden sie mit ihrer „Boy“lesque-Show baden gehen.

Kabarett mit „Ach ja“ und HG. Butzko in der Magdeburger Zwickmühle

Mit seinem aktuellen Programm gastiert HG. Butzko diesen Freitag in Magdeburg. Zu erleben ist er unter dem Titel „Ach ja“ im Kabarett der Magdeburger Zwickmühle. HG. Butzko, seit 25 Jahren im Kabarett tätig, reflektiert ironisch über den bekannten Spruch „Wir haben die Erde von unseren Kindern nur geliehen“. Dabei hinterfragt er, ob dies bedeutet, dass die nächsten Generationen die Schulden begleichen müssen. Sein neues Programm wirft einen kritischen Blick auf die Ereignisse der letzten 25 Jahre und rechnet mit den Täuschungen und Fehlern von Politik, Wirtschaft und Medien ab. Als scharfzüngiger Vertreter des deutschen Kabaretts aus Gelsenkirchen bringe er die Lügen und Verschleierungen ans Licht, jedoch nicht alle, da das Programm sonst mehrere Tage dauern würde, ist einer Ankündigung zu dem Auftritt weiter zu entnehmen.

HG. Butzko – bürgerlich Hans-Günter Butzko – begann seine Solokarriere als Kabarettist im Jahr 1997. Seit dem Jahr 2014 war er auch immer wieder in TV-Produktionen wie „Die Anstalt“ oder „Schlachthof“ zu sehen. Als Autor schreibt er regelmäßig Kolumnen im „Kicker“, „THCene“, in der „taz“ und im „Cicero“. Im Laufe seiner Karriere wurde HG. Butzko mit renommierten Preisen ausgezeichnet. Dazu gehören der „Mindener Stichling“ im Jahr 2006 und das „Memminger Maul“ im Jahr 2007. 2013 erhielt er den Publikumspreis bei den „Tegtmeiers Erben“ und im Jahr 2014 den Deutschen Kleinkunstpreis in der Sparte Kabarett. Sein Wirken wurde im Jahr 2016 mit dem Hauptpreis des Bayerischen Kabarettpreises gewürdigt.

HG. Butzko tritt diesen Freitag, 17. Mai, ab 20 Uhr in der Magdeburger Zwickmühle in der Leiterstraße 2a auf.

"Nicht von schlechten Eltern" im "... nach Hengstmanns" in Magdeburg

Sebastian und Tobias Hengstmann sind in diesem Frühjahr noch dreimal mit ihrem aktuellen gemeinsamen Programm "Nicht von schlechten Eltern" auf der Bühne des "... nach Hengstmanns" im Breiten Weg 37 zu erleben. Vorstellungen beginnen vom 15. bis 17. Mai jeweils um 19.30 Uhr.

Die beiden Kabarettisten lassen für Spontanität und ein bewusstes Abschweifen. Als die beiden 2022 die „Tuttlinger Krähe“ gewannen, einen Kleinkunstpreis, überzeugte gerade diese Form, politisches Kabarett auf die Bühne zu bringen. Die Jury lobte: Die beiden Kabarettisten spielen sich „ihre Pointen wie Bälle mühelos zu, chargieren beim Timing so perfekt, als sei ihr Programm computergetaktet ... Dabei menschelt es gewaltig bei ihrem Bühnenprogramm, was es sympathisch und nahbar macht, denn die beiden sind nicht nur genaue Beobachter ihrer Zeit und der aktuellen Politik, sondern wissen genau, was vor ihrer Haustüre schiefläuft.“

"Froh ist der Schlag unserer Herzen" im Magdeburger Puppentheater

Buckau/ri. Mehrere Vorstellungen von „Froh ist der Schlag unserer Herzen“ steht derzeit auf dem Spielplan des Puppentheaters Magdeburg. Geboten wird dem Publikum ein heiterer Soloabend mit Jana Weichelt und mit Bruchstücken, Erinnerungen und Liedern aus der DDR-Zeit, die der Zufall und die eigene Biografie hinterlassen haben.

Die Geschichte: Auf einer Bühne liegen gebliebene Dinge lenken eine Putzfrau von ihrer eigentlichen Arbeit ab. Die Frau verliert sich in ihren Erinnerungen an eine Kindheit in den 1980er Jahren der DDR. Alte Zeitgenossen, Dokumente und Sehnsüchte lenken ihren Blick zurück und lassen ihre Zeit als Jung- und Thälmannpionier wieder lebendig werden. Die Vergangenheit, die in ihr wohnt, zeigt sich. Lebt das still Vergessene weiter?

"Froh ist der Schlag unserer Herzen" wird am 17., 18., 24. und 25. Mai jeweils um 20 Uhr im Puppentheater Magdeburg in der Warschauer Straße gezeigt. Empfohlen ist das Stück für ein Publikum ab 16 Jahren.

Candlelight-Konzerte im Magdeburger Amo

Einstündig Candlelight-Konzerte sind für den 17. Mai im Magdeburger Amo geplant. Ab 18.30 Uhr heißt es in der Erich-Weinert-Straße 27 "Candlelight: Queen meets Abba" und um 20.45 Uhr "Coldplay meets Imagine Dragon".

Das Alaia Streichquartett ist ein internationales Ensemble von professionellen Musikern, die ihre Leidenschaft für die Kammermusik teilen. Die Mitglieder des Quartetts verfügen über eine breite Erfahrung in verschiedenen Orchesterformationen und tauchen in alle Arten von Musikgenres ein.

Improvisationstheater Imaginär im "Guck mal!" in Magdeburg

Beim Improvisationstheater bestimmt das Publikum, wie sich die Geschichte entwickelt. Sie geben den Akteuren der Theatergruppe "Imaginär" per Stichwort die Anweisung, was passiert.

Einen Auftritt hat "Imaginär" am 17.05.2024. Um 19.30 Uhr beginnt die Vorstellung im Kulturzentrum "Guck mal!" in der Babelsberger Straße 9.

Stadtfest Magdeburg im Viertel um den Alten Markt

Das Stadtfest Magdeburg erwartet die Besucher mit einem atemberaubenden Programm. Vom 17.05. ab 14 Uhr bis zum 20.05.2024 wird die Magdeburger Innenstadt zum Schauplatz eines Events. Von der Hauptbühne über den irischen Bereich im „Ratsgarten“ bis zu verschiedenen Bühnenstandorten wie der Ecke Hartstraße und der ehemaligen McDonald’s-Ecke erstreckt sich das Festgelände vom Alten Markt bis zur Ernst-Reuter-Allee. Erleben Sie eine Vielzahl an Fahrgeschäften, Schaustellern und kulinarischen Genüssen.

Ein absolutes Highlight ist „Projekt X“, ein einzigartiges Fahrgeschäft, das erstmalig in Magdeburg erlebt werden kann. Am 17.5. spielen auf der Hauptbühne ab 14.30 Uhr "Under Bridges", ab 16.10 Uhr "Unbeschwert", ab 18 Uhr "Midnight to Six" und ab 20.30 Uhr "Atemlos". Um 21.15 Uhr erfolgt die feierliche Eröffnung und um 21.45 Uhr gibt es ein Feuerwerk.

21. Spectaculum Magdeburgense und 13. Magdeburger Festungstage

Vom Mittelalter bis zur Kaiserzeit – zu Pfingsten öffnen sich die Tore zum 21. Spectaculum Magdeburgense und zu den 13. Magdeburger Festungstagen und laden vom 17. bis 20. Mai 2024 zu einer fantastischen Reise in alte Zeiten und ferne Welten ein. Im Glacis-Park lassen Ritterkampf und Spielmannskunst, Akrobatik und Zauberei, Gaukelei und Feuerspiel, die weitläufigen Lager der Ritter und Wikinger sowie ein buntes Markttreiben mit historischen Handels- und Handwerksständen die Gäste in die Welt des Mittelalters eintauchen.

Tickets sind im Vorverkauf und an der Tageskasse erhältlich. Kinder bis einschließlich 14 Jahre haben freien Eintritt in Begleitung ihrer Eltern, Großeltern, Erziehungsberechtigten.

Ausverkauft in Magdeburg

Keine Karten im Vorverkauf gab es zum Redaktionsschluss mehr für "Passionsweg Blau-Weiß" ab 17 Uhr mit Nadja Gröschner.