Konzerte und Schauspiel gehören zu dem, was der Veranstaltungskalender in Magdeburg am Freitag, 19. April 2024, bietet. Die Volksstimme hat Ideen gesammelt.

Ausgehen in Magdeburg - Events, Veranstaltungen und Tipps für die Freizeit am Freitag

Magdeburg - Jazz, Kabarett und Literatur - auch Freitag, der 19. April 2024, hält in Magdeburg Termine im Veranstaltungskalender bereit. Die Volksstimme hat sie auf dieser Seite zusammengetragen.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Für Ihre Planung: Die aktuelle Wettervorhersage für Magdeburg

Kräftig gefeiert wird in den Clubs der Stadt. Zu den Partys am Wochenende hat die Volksstimme eine eigene Seite zusammengestellt.

Jazz mit dem Florian Herzog Quartett‍ sowie dem Half Easy Trio und Tamara Lukasheva‍ im Forum Gestaltung

Ein Doppelkonzert der Magdeburger Jazztage beginnt diese Freitag, 19. April, um 20 Uhr im Forum Gestaltung in der Brandenburger Straß 10. Es spielen das Florian Herzog Quartett‍ sowie Half Easy Trio und Tamara Lukasheva‍.

Florian Herzog, renommierter Kontrabassist und Komponist, führt ein Quartett an, das die deutsche und internationale Jazz- und Avantgarde-Szene prägt. Die Gruppe mit Leif Berger (Schlagzeug), Sebastian Gille (Saxophon) und Elias Stemeseder (Klavier/Synthesizer) zeigte im Debütalbum „Almost Natural“ ihre Fähigkeit, sich in jedem Stück neu zu erfinden.

2018 wurde in Rotterdam das Trio von Martin Hafizi gegründet, einem bulgarischen Schlagzeuger und Perkussionisten. Das Trio, mit Tamara Lukasheva (ukrainische Sängerin), Franz von Chossy (Klavier) und Johannes Fend (Bass), fusioniert verschiedene Stile und Genres zu einem einzigartigen Klang. Ihr Album „One Step Back, Two Steps Forward“ ist eine beeindruckende Zusammenarbeit.

Federhall stellen im Moritzhof Magdeburg ihr neues Album vor

In den vergangenen sechs Monaten hat die Magdeburger Band „Federhall“ Liebes- und Lebenserfahrungen am Stammtisch zusammengetragen. Bei einem Konzert im Moritzhof stellt sie am Freitag ihr zweites Album „Tipps zum Verlieben“ vor.

Die Musiker verleihen dem Trendgenre Neue Deutsche Welle (NNDW) eine eigene Note, gekleidet in schicke Krawatten und mit viel Liebe zum Detail. In ihren Liedern, die oft länger als zwei Minuten dauern, geht es um Themen wie Verliebtsein, Rauchen, Wegrennen und eine nostalgische Verklärung vergangener Tage. Mit Drum-Samples, die eigentlich längst aus der Mode sind, und ausgefallenen Synthesizern hinterlässt der Sound von „Federhall“ immer noch einen Hauch von Kokain im Raum. Kratzige Gitarren durchbrechen die kühle Atmosphäre der deutschen Achtzigerjahre.

"Federhall" spielt diesen Freitag, 19. April, ab 20 Uhr im Moritzhof am Moritzplatz.

Rauhbein in der Magdeburger Factory

Die Folk-Rock-Band "Rauhbein" ist auf ihre erste Headliner-Tour durch Deutschland. Ein Konzert beginnt am 19.4. um 20.30 Uhr in der Factory in der Sandbreite 2.

Nach zwei Chartplatzierungen jeweils Top 20 mit den Alben "Steh wieder auf" und "Herz eines Kriegers" und irrsinnigen anderthalb Jahren auf der Straße als Support mit schon so vielen Festivalterminen, folgt nur der erste eigene Ritt. Die Tour steht unter dem Titel "Wir sind eins".

Musicalkomödie im Magdeburger Hundertwasserhaus

„Scharfe Brise - Die Rettungsschwimmer vom Tittisee“ steht am 19. April um 20 Uhr wieder auf dem Spielplan in Magdeburg. Veranstaltungsort ist im Theater in der Grünen Zitadelle im Breiten Weg 8a.

Die Geschichte: Das Freibad am Tittisee sitzt auf dem Trockenen: Die Besucher bleiben aus, seit im Nachbardorf ein Freizeitbad mit vielen Attraktionen eröffnet hat. Die Rettungsschwimmer Georg, Patrick und ihr Praktikant Marcus sind rat- und wohl bald auch arbeitslos. Da besucht Imbissdame Doris die Tournee einer Burlesque-Show und kehrt begeistert mit neuem Berufsziel für die Jungs zurück: Eventbademeister.

Ausgehen in Magdeburg: Tickets bei Biberticket kaufen

Nach der Vorstellung diesen Freitag sind weiter für den 17. Mai, den 28. September, den 25. Oktober und den 23. November geplant. Beginn ist jeweils um 20 Uhr.

Woyzeck im Magdeburger Schauspielhaus

Das Schauspiel „Woyzeck“ nach Georg Büchner in einer Inszenierung von Jan Friedrich steht derzeit auf dem Spielplan des Magdeburger Schauspielhauses in der Otto-von-Guericke-Straße 64. Es geht um Franz Woyzeck, einem Soldaten, der als Diener für einen Hauptmann arbeitet. Um seine Familie zu unterstützen, nimmt er an medizinischen Experimenten teil, die seine Ernährung auf Erbsen reduzieren. Armut, Erniedrigungen und der Mangel an Nahrung führen zur Eskalation: In einem Anfall von Wahn tötet Woyzeck seine Freundin Marie.

Georg Büchner wurde von Zeitungsberichten über Frauenmorde zu diesem Drama inspiriert. In Jan Friedrichs Version wird die Geschichte in die Gegenwart transformiert und erinnert an Computerspiele. Das Publikum schlüpft in Woyzecks Perspektive und begleitet ihn durch eine Welt, in der Entscheidungsmöglichkeiten immer weiter eingeschränkt werden.

Vorstellungen sind um 19.30 Uhr für den 19.4. und 9.5. geplant.

Ausgehen in Magdeburg: Tickets bei Biberticket kaufen

"Die Zukunft ist nicht binär" im Magdeburger Literaturhaus

Lydia Meyer ist unter dem Titel "Die Zukunft ist nicht binär" am 19.4. im Literaturhaus Magdeburg in der Thiemstraße 9 zu Gast. Beginn der Lesung ist um 19 Uhr.

Hintergrund: Menschen sind mehr als entweder oder. Dennoch sind unsere Sprache, unsere Medien, unser Alltag von der Annahme geprägt, es gebe nur zwei Geschlechter, die einander binär gegenüberstehen. Werbung, Spielzeug, Kleidung und Geschichten, Er- und Beziehungsmodelle, sogar Algorithmen und die Wissenschaften – unsere gesamte Kultur ist davon durchzogen. Im Alltag begegnet uns die Zweigeschlechterordnung überall: im Sport, beim Klamotten kaufen, auf öffentlichen Toiletten und beim Bürgeramt, beim Dating und auf Social Media. Doch das Zweigeschlechtersystem ist nicht nur unvollständig, es schließt auch aus. Für viele Menschen passt es nicht. Es fühlt sich falsch an. Das Wissen darum und die mediale Aufmerksamkeit nehmen zu. Doch mit steigender Sichtbarkeit werden auch trans- und queerfeindliche Stimmen lauter und versuchen mit aller Kraft, die binäre Geschlechterordnung zu verteidigen. Dabei steckt in der Überwindung des starren binären Systems emanzipatorisches Potenzial für alle Menschen.

Magdeburger Frühjahrsmesse auf dem Max-Wille-Platz

Auf dem Max-Wille-Platz neben der Strombrücke findet die diesjährige Frühjahrsmesse statt. Geöffnet ist bis 5. Mai donnerstags bis sonntags.

Der französische Schausteller Freddy Pourrier aus der Nähe von Paris, ist zum ersten Mal mit seiner Attraktion „Eclipse“ nach Magdeburg gekommen. Sie bietet das Erlebnis, von Schwerelosigkeit bis 4 G, mit bis zu 90 km/h Geschwindigkeit, bis auf 48 m über Grund und gleicht einem Flug, wie ihn nur Astronauten erleben.

Ausgehen in Magdeburg: Tickets bei Biberticket kaufen

Ausverkauft und Restkarten in Magdeburg

Keine Karten im Vorverkauf gab es zum Redaktionsschluss mehr für "Die acht Millionäre" um 20 Uhr im Theater an der Angel in der Zollstraße 19, Unsinn! Eine Vorstellung in Blau mit Sebastian Hengstmann um 19.30 Uhr im "... nach Hengstmanns" im Breiten Weg 37 und für die Vorstellungen mit Max Uthoff um 15 und 20 Uhr in der Magdeburger Zwickmühle in der Leiterstraße 2a. Gegebenenfalls sind an der Abendkasse noch Restkarten erhältlich.

Noch vier Restkarten gab es zum Redaktionsschluss für "Mr Gum und das geheime Geheimversteck" um 10 Uhr im Schauspielhaus in der Otto-von-Guericke-Straße 64 und eine Restkarte für "Nipplejesus" um 19.30 Uhr im Kloster Unser Lieben Frauen in der Regierungsstraße 4 bis 6.