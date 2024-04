Oper, Konzerte und Schauspiel gehören zu dem, was der Veranstaltungskalender in Magdeburg am Freitag, 26. April 2024, bietet. Die Volksstimme hat Ideen gesammelt.

Ausgehen in Magdeburg - Events, Veranstaltungen und Tipps für die Freizeit am Freitag

100 Kilo Herz spielen in der Factory in Magdeburg.

Magdeburg - Brass-Punk, Kabarett und Literatur - auch Freitag, der 26. April 2024, hält in Magdeburg Termine im Veranstaltungskalender bereit. Die Volksstimme hat sie auf dieser Seite zusammengetragen.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Für Ihre Planung: Die aktuelle Wettervorhersage für Magdeburg

Kräftig gefeiert wird in den Clubs der Stadt. Zu den Partys am Wochenende hat die Volksstimme eine eigene Seite zusammengestellt.

Brass-Punk mit „100 Kilo Herz“ in der Magdeburger Factory

„Zurück nach Hause“ heißt die Tour, mit der „100 Kilo Herz“ derzeit auf Tour sind. Station macht die Leipziger Band am Freitag in der Magdeburger Factory. Unter dem gleichen Titel ist im vergangenen Jahr das dritte Album der Gruppe erschienen. Dank des Einsatzes von Saxofon und Trompete bezeichnen die Musiker ihren Stil selbst als Brass-Punk.

Die Band „100 Kilo Herz“ wurde 2015 gegründet, inspiriert vom Song „100 Kilo“ von Muff Potter. Ihr Debütalbum „Weit weg von zu Hause“ erschien im Jahr 2018 . Im darauffolgenden Jahr brachten die Musiker eine Split-Single mit „Die BlumentoPferde“ heraus. Das zweite Album „Stadt Land Flucht“ erreichte dann im Jahr 2020 Platz 19 der deutschen Albumcharts. Die Band vermischt deutschsprachigen Punk mit Bläsern und setzt auf politische Texte. Sie werden oft mit „Feine Sahne Fischfilet“ verglichen.

100 Kilo Herz sind unter dem Titel „Zurück nach Hause“ diesen Freitag, 26. April, in der Magdeburger Factory in der Sandbreite 2 zu Gast. Das Konzert beginnt um 20 Uhr.

Anny Hartmann ist die "Klimaballerina" in der Magdeburger Zwickmühle

Mit ihrem Programm „Klimaballerina“ ist Anny Hartmann im Kabarett Zwickmühle zu Gast. Ihren Auftritt hat sie am Freitag, 26.4. Man müsse keine 17 Jahre alt sein und freitags auf der Straße sitzen, um etwas gegen den Klimawandel zu tun, so die Einschätzung von Anny Hartmann: „Wir alle können etwas zur Rettung des Planeten beitragen.“

Die studierte Diplom-Volkswirtin besitzt das Handwerkszeug, um wirtschaftliche und politische Zusammenhänge erstens analysieren und zweitens amüsant, bissig und leicht nachvollziehbar vermitteln zu können. Ihr Humor ist ansteckend, ihre Haltung inspirierend. Umweltschutz muss kein Verbotsregime bedeuten, sondern kann unser Leben bereichern. Lassen Sie sich überraschen, wie heiter und kreativ Anny Hartmann mit Lösungsvorschlägen um die Ecke kommt. In ihrem Solo „Klimaballerina“ tanzt sie zwar den Mächtigen auf der Nase herum, macht aber auch Hoffnung für die Zukunft. Von 2007 bis 2010 war Anny Hartmann mit ihrem Comedy-Soloprogramm „Zu intelligent für Sex?“ bundesweit erfolgreich auf Tour. Dieses Programm erschien im Jahr 2009 auch als Buch. Vorher trat sie schon jahrelang in Mixshows wie im „Quatsch Comedy Club“ auf. Im Jahr 2009 startet Anny Hartmann ihren kabarettistischen Jahresrückblick „Schwamm drüber?“.

Die Auseinandersetzung mit politischen Themen bereitete ihr dabei so viel Freude, dass sie im Herbst 2010 auch mit einem politischen Soloprogramm auf Tour ging. Ihr erstes Programm, für das sie die Sankt Ingberter Pfanne und den fränkischen Kabarettpreis erhielt, hieß „Humor ist, wenn man trotzdem wählt“.

"Klimaballerina" mit Anny Hartmann beginnt am Freitag, 26. April, um 20 Uhr in der Magdeburger Zwickmühle in der Leiterstraße 2a.

"Maradona Mio" mit Florian Weber im Literaturhaus Magdeburg

Eine Lesung mit Florian Weber unter dem Titel "Maradona Mio" ist am 26.4. im Magdeburger Literaturhaus in der Thiemstraße 7 geplant. Der Schlagzeuger von Sportfreunde Stiller nimmt die Besucher ab 19 Uhr mit in eine Reise ins Fußball-Universum.

Diego im Paniniheft. Diego auf dem Shirt. Diego im Kopf. Diego auf dem Schlagzeug. Diego im Stadion. Diego auf dem Bolzplatz. Diego im Buch. Diego auf der Haut. Diego in der Disco. Wir erfahren, wie Diego in das junge Leben des Flo Weber kam, es aufwühlte, begleitete, begeisterte und ihn sogar eventuell zu einem der bekanntesten deutschen Fußballsongs seiner Band Sportfreunde Stiller inspirierte. Eine freudentrunkene Rückschau auf ein Leben mit dem Menschen und dem Mythos Diego Armando Maradona.

Florian Weber, geboren 1974 in Schrobenhausen, ist Musiker (u.a. Sportfreunde Stiller, Bolzplatz Heroes, MS Flinte), Künstler und Autor (drei Romane bisher). Er spielte jahrelang aktiv Fußball. Als Jugendlicher hatte er ein Probetraining beim FC Bayern München, war deutscher Vizemeister mit der Hochschulmannschaft München, trifft bei Benefizspielen durchaus mal auf Benny Lauth, Claudio Pizarro oder Lothar Matthäus und schrieb Lieder über König Fußball – nur keins über »Maradona«.

Hojotoho! Hojotoho! Heiaha! im Magdeburger Schauspielhaus

"Hojotoho! Hojotoho! Heiaha!" ist ein Schauspiel von Julien Chavaz und Bastian Lomsché überschrieben, das derzeit im Schauspielhaus des Theaters Magdeburg in der Otto-von-Guericke-Straß 64 gezeigt wird.

Die Geschichte: In einer Hotellobby in der Provinz begegnen sich Unbekannte. Sie eint eine gemeinsame Sehnsucht: ein paar Tage Entspannung von beruflichen Querelen, privaten Zerwürfnissen, vor allgemeinem Lebensverdruss. Die Zimmer sind noch nicht bezugsfertig, irgendetwas scheint schief gelaufen zu sein. Wenige Stunden und mehrere existentielle Ereignisse später werden sie sich, noch immer in der Lobby verhaftet, der Kunst zuwenden.

Wolken.Heim. von Elfriede Jelinek am Theater Magdeburg

"Wolken.Heim.", ein Schauspiel von Literatur-Nobelpreisträgerin Elfriede Jelinek, wird derzeit in einer Inszenierung für Zuschauer ab 15 Jahren am Schauspielhaus des Theaters Magdeburg in der Otto-von-Guricke-Straße 64 gezeigt. Vorstellungen beginnen am 26.4., am 5., 19. und 26.5. sowie am 1.6. um 19.30 Uhr.

"Wolke. Heim.", 1988 als Auftragswerk für das Theater Bonn entstanden, ist nationale Spurensuche und bissiger Kommentar auf die Resistenz nationalsozialistischen Denkens. Ein wortgewaltiger, schonungsloser Text von beklemmender Relevanz.

"Borgia" im Magdeburger Opernhaus

"Borgia" heißt ein Ballettabend mit Jörg Mannes im Opernhaus des Theater Magdeburg am Universitätsplatz 9. Vorstellungen sind für den 26.4. sowie den 11. und 17. Mai um 19.30 Uhr geplant. Jeweils um 19 Uhr beginnt eine Einführung.

Die Borgias – spanische Emporkömmlinge im machtverwöhnten italienischen Adel, skrupellose Strippenzieher im Kampf um weltliche und kirchliche Macht, zügellose Renaissancemenschen mit Hang zu Ehebruch und Giftmord: Kaum eine Familie verkörpert wie diese Machtgier und moralische Korruption im Rom des 15. Jahrhunderts – und kaum eine fasziniert derart bis heute. Denn die offen ausgelebte Skrupellosigkeit ist nur die Kehrseite von Biografien voller Lebenslust, politischem Selbstbewusstsein und Kunstsinn.

Im Zentrum des neuen Ballettabends steht die schillernde Gestalt des Rodrigo Borgia, der als Papst Alexander VI. alles daransetzte, seinem Sohn Cesare eine gesicherte Herrschaft und seiner Tochter Lucrezia einflussreiche Ehemänner zu verschaffen.

"Die Schildkröte hat Geburtstag" im Magdeburger Puppentheater

"Die Schildkröte hat Geburtstag" heißt es derzeit im Magdeburger Puppentheater in der Warschauer Straße 25. Fast alle Termine sind ausverkauft - allein für die Vorstellung am 26.4. um 9 Uhr gab es zum Redaktionsschluss noch Tickets im Vorverkauf. Das Stück ist für Zuschauer ab 4 Jahren geeignet.

Die Geschichte: An ihrem Geburtstag hat die Schildkröte Agathe einen Herzenswunsch: einen großen, grünen Salatkopf. Jeder ihrer Gäste denkt bei den Geschenken nur an die eigenen Bedürfnisse wie ein Stück Fleisch oder einen Eimer Wasser, womit Agathe nichts anfangen kann. Zuletzt erscheint die kleine Maus mit einem großen Paket. Was befindet sich darin? Unterhaltsam und musikalisch wird der Geburtstag gemeinsam gefeiert, den Agathe bestimmt nicht vergessen wird.

Music-Night Whitney Houston im OLi

Die Soul- und Popsängerin Whitney Houston gehörte zu den größten Stimmen der 1980er und 1990er Jahre. 1992 erreichte sie mit dem Film Bodyguard und den von ihr eingesungenen Soundtrack den Höhepunkt ihrer Karriere. Whitney Houston verkauft über 170 Millionen Tonträger und gewann während ihrer Karriere sechs Grammys.

Eine Music-Night veranstaltet das Oli in der Olvenstedter Straße 25a am 26.4. Beginn ist um 20 Uhr.

Eurythmieabschluss in der Freien Waldorfschule

Die Freie Waldorfschule Magdeburg lädt am Freitag, den 26. April 2024, um 19 Uhr zur öffentlichen Aufführung des Eurythmieabschlusses der Klasse 12B in den Ernst-Bindel-Saal ein. Gäste sind herzlich willkommen. Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Schule befindet sich in der Kroatenwuhne 3.

Zum Hintergrund: Eurythmie ist eine Kunst, in der Musik und Sprache durch Bewegung sichtbar zum Ausdruck kommen. Während gesamten zwölfjährigen Schulzeit wird mit diesem Fach die Möglichkeit gegeben, Empfindungs- und Vorstellungsvermögen zu entwickeln. Den Abschluss findet der Eurythmieunterricht in einer Aufführung im 12. Schuljahr. Alle Jugendlichen haben sich zu einem bestimmten Thema Gedanken gemacht und eine eigene Choreografie erarbeitet. Farbige Gewänder und eine stimmungsvolle Bühnenbeleuchtung werden die Darbietungen "in das richtige Licht setzen".

Tom Gaebel & His Trio spielen im Alten Theater am Jerichower Platz

Tom Gaebel & His Trio gastieren am 26.4. mit ihrem Programm "A Swinging Affair! The American Songbook And Beyond" im Alten Theater am Jerichower Platz in der Tessenowstraße 11. Das Konzert beginnt um 20 Uhr.

Seit Tom Gaebel 2005 sein Debütalbum "Introducing: Myself“ veröffentlicht hat, ist der Mann mit der unnachahmlichen Stimme aus der Musikszene nicht mehr wegzudenken. Kein anderer Entertainer Deutschlands verbindet derart leidenschaftlich knackige Big-Band-Sounds mit der mitreißenden Leichtigkeit des Easy Listening.

Geboren in Gelsenkirchen und aufgewachsen im westfälischen Ibbenbüren als Zweitältester von vier Brüdern, gehört Musik bereits seit frühester Kindheit zu seinem Leben. Von der klassischen Frühausbildung an Glockenspiel und Flöte über Knabenchor und Geigen- Unterricht kommt er mit 14 Jahren zum Schlagzeug und mit 17 zur Posaune. Seine eigentliche Berufung zum Sänger entdeckt er mit Mitte 20.

Danny Priebe band spielt in der Buttergasse

Ob erdige Gitarrenklänge, satte Bässe oder saftige Drumlines - die Danny Priebe Band bringt Musik auf den Punkt und erzählt Geschichten, die das Leben schreibt. Beeinflusst durch den legendären Americana-Sound, finden sich Elemente des Soul, Rock, Blues und Acoustic Genres zu einem modernen, aber dennoch zeitlosen Ganzen zusammen. Durch den Bandsound erhält die sonst warme und intime Singer-Songwriter Atmosphäre einen weiten und rauen Charakter, der sich in ihren Songs widerspiegelt.

Live zu erleben ist die Danny Priebe Band beim Konzert am 26.4. ab 20.30 Uhr in der Buttergasse am Alten Markt 13. Anschließend gibt` es noch die Discohits vom Resident DJ auf die Ohren, und es darf bis in die Nacht getanzt werden.

Reichseinheitsspeicher sind bei der IG Denkmalpflege im Forum Gestaltung Thema

Die derzeit im Umbau befindlichen Reichseinheitsspeicher im Wissenschaftshafen sind Thema für eine Veranstaltung der IG Denkmalpflege. Termin ist am 26.4. um 18 Uhr im Forum Gestaltung in der Brandenburger Straße 10. Der Eintritt ist frei.

Uwe Thal gibt einen historischen Abriss zur Entstehung des Handelshafens und dessen ersten Speichergebäuden sowie zur Erweiterung und Errichtung weiterer Silogebäude zwischen 1935 und 1939 im Rahmen der nationalsozialistischen Wirtschafspolitik. Weiterhin werden die Grundriss- und Konstruktionsprinzipien derartiger in dieser Zeit errichteten Gebäude in Deutschland und deren technische Funktionen aufgezeigt.

Es gab Bestrebungen zur weiteren Entwicklung des nach der Wende brachliegenden Hafengebietes. Die Stadt Magdeburg initiierte einen Ideenwettbewerb. Im Vortrag werden die Ergebnisse des Wettbewerbs, die Projektentwicklungen für die Silogebäude und die Planungs- und Verfahrensinhalte zum Umbau in Wohngebäude vorgestellt. Außerdem werden die Hintergründe erläutert, welche beinahe zu einem Abbruch der geplanten Investition geführt hätten. Architekt Uwe Thal informiert abschließend über den gegenwärtigen Stand sowie weitere Absichten zu den Reicheinheitsspeichern.

Die glückliche Insel bei Nacht mit Nadja Gröschner und Frank Kornfeld

Die glückliche Insel bei Nacht Eine Werderführung Nadja Gröschner und Frank Kornfeld laden am 26.4. zu einer Führung über den Werder ein. Bei kleinen Köstlichkeiten erzählen beide über die mehr als 280.jährigen Geschichte der Insel und führen sie an Orte, die nicht nur Magdeburger Geschichte geschrieben haben. Treffpunkt ist um 19 Uhr an der Haltestelle Zollbrücke.

Die Karten kosten je 15 Euro. Bestellt werden können die Tickets online und auch unter Telefon 0391/602809.

Magdeburger Frühjahrsmesse auf dem Max-Wille-Platz

Auf dem Max-Wille-Platz neben der Strombrücke findet die diesjährige Frühjahrsmesse statt. Geöffnet ist bis 5. Mai donnerstags bis sonntags.

Der französische Schausteller Freddy Pourrier aus der Nähe von Paris, ist zum ersten Mal mit seiner Attraktion „Eclipse“ nach Magdeburg gekommen. Sie bietet das Erlebnis, von Schwerelosigkeit bis 4 G, mit bis zu 90 km/h Geschwindigkeit, bis auf 48 m über Grund und gleicht einem Flug, wie ihn nur Astronauten erleben.

Ausverkauft in Magdeburg

Keine Karten im Vorverkauf gab es zum Redaktionsschluss mehr für "Die acht Millionäre" um 20 Uhr im Theater an der Angel in der Zollstraße 19, für Tex um 20 Uhr im Moritzhof am Moritzplatz, für Dieter Nuhr um 20 Uhr in der Getecarena und "Cavewoman" um 20 Uhr im Theater in der Grünen Zitadelle.