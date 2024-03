Konzerte, Ausstellungen und Andacht gehören zu dem, was der Veranstaltungskalender in Magdeburg am Karfreitag, 29. März 2024, bietet. Die Volksstimme hat Ideen gesammelt.

Ausgehen in Magdeburg - Veranstaltungen und Tipps für die Freizeit am Karfreitag

Magdeburg - Theater, Kirchenmusik und Ausstellungen - auch Karfreitag, der 29. März 2024, hält in Magdeburg Termine im Veranstaltungskalender bereit. Die Volksstimme hat sie auf dieser Seite zusammengetragen.

"Borgia" als Ballett am Opernhaus des Theaters Magdeburg

Zum Redaktionsschluss noch 16 Restkarten gab es für "Borgia", ein Ballett von Jörg Mannes für Zuschauer ab 12 Jahren im Opernhaus am Universitätsplatz 9. Die Vorstellung beginnt um 18 Uhr. Um 16 Uhr am 7.4. sowie jeweils um 19.30 Uhr am 26.4., 11. und 17.5. wird das Ballett ebenfalls aufgeführt. Jeweils eine halbe Stunde vor Beginn gibt es eine Einführung.

Im Zentrum des neuen Ballettabends steht die schillernde Gestalt des Rodrigo Borgia, der als Papst Alexander VI. alles daransetzte, seinem Sohn Cesare eine gesicherte Herrschaft und seiner Tochter Lucrezia einflussreiche Ehemänner zu verschaffen. Eine seiner zahlreichen Mätressen war die 40 Jahre jüngere Giulia Farnese, die ihrerseits die Beziehung nutzte, um ihren Bruder in der Hierarchie des Kirchenstaates voranzubringen – er sollte einer von Alexanders Nachfolgern werden.

Meister Röckle im Magdeburger Schauspielhaus

Meister Röckle - ein Märchen nach Karl Marx - steht als Inszenierung von "les dramaturx" auf dem Spielplan des Magdeburger Schauspielhauses in der Otto-von-Guericke-Straße 64. Vorstellungen sind für Karfreitag sowie den 28.4. und 1.5. jeweils um 19.30 Uhr geplant.

Die Geschichte: Röckle ist ein Erfinder und Puppenspieler, der dem Teufel seine Seele überschreibt. Im Gegenzug erhält er Zauberkraft, um damit alles erfinden zu können, was er sich vorstellen kann. Röckle glaubt, den armen Bewohner: innen des Dorfes zu helfen. Leider muss er feststellen, dass von seinen Erfindungen nur wenige profitieren: Die Reichen werden reicher, die Armen ärmer.

„Serviert wird an diesem Abend eine Melange aus Erzählweisen und Zeitebenen, die wohltuend für Tempo und für Abwechslung auf der Bühne sorgen, die vor allem aber den Blick auf die Zeit nach Marx bis in die heutige Zeit öffnen. In einer fantasievollen und farbenfrohen zweidimensionalen Kulisse und mit ebensolchen Requisiten greifen die spielfreudigen Akteure den Stoff auf“, hieß es in einer Rezension der Magdeburger Volksstimme.

Musikalischer Gottesdienst in der Martin-Gallus-Kirche Magdeburg

Ein musikalischer Gottesdienst zur Sterbestunde Jesu mit Solisten und Gemeindechor ist für Karfreitag in der Martin-Gallus-Kirche Fermersleben in der Mansfelder Straße 28 geplant. Beginn ist um 15 Uhr.

Die Solisten sind Marianne Babinec mit der Violine, Claudia Micheel am Cello, Johans Camacho mit der Oboe, Sora Yu an Orgel und Klavier, Sopran Hyeyoung Kim, Alt Hyeyoung Kim und Tenor Saemchan Lee. Der Gemeindechor Südost wirkt unter der Leitung von Jihoon Song mit. Propst i.R. Christoph Hackbeil spricht die Texte.

Karfreitagsgottesdienst mit Antonio Scandellos Johannespassion

in Karfreitagsgottesdienst mit Antonio Scandellos Johannespassion wird in der St. Andreas Kirche in der Büchnerstraße 17 gefeiert. Mitwirkende sind Mitglieder der Biederitzer Kantorei und des St. Augustinus Chores.

Beginn ist um 15.30 Uhr.

Museen, Zoo und Gewächshäuser haben geöffnet

Über das gesamte Wochenende einschließlich Karfreitag und Ostermontag haben die großen Magdeburger Museen geöffnet. so empfangen das Kulturhistorische Museum Magdeburg und das Museum für Naturkunde in der Otto-von-Guericke-Straße 68 bis 73 die Besucher, das Kunstmuseum in der Regierungsstraß 4 bis 6, das Technikmuseum in der Dodendorfer Straße 65 und das Dommuseum am Domplatz die Besucher.

An allen Tagen ebenfalls geöffnet haben der Zoo und die Gruson-Gewächshäuser.