Kabarett, Oper und Konzerte gehören zu dem, was den Veranstaltungskalender in Magdeburg am Freitag, 31. Mai 2024, bereichert. Die Volksstimme hat Ideen gesammelt.

Ausgehen in Magdeburg - Veranstaltungen am Freitag

Magdeburg - Auch Freitag, der 31. Mai 2024, hält in Magdeburg vielfältige Termine im Veranstaltungskalender bereit. Die Volksstimme hat sie auf dieser Seite zusammengetragen.

"Sieg der Schönheit" im Magdeburger Opernhaus

"Sieg der Schönheit" heißt die Oper in drei Akten von Georg Philipp Telemann, die derzeit auf dem Spielplan im Opernhaus des Theaters Magdeburg im Universitätsplatz 9 steht. Vorstellungen finden am 31.5. und zum letzten Mal am 1.6. um 19.30 Uhr statt. Jeweils um 19 Uhr beginnt im Café Rossini im Opernhaus eine Einführung.

Von den ungefähr 50 Opern, die Georg Philipp Telemann komponierte, sind nur acht mehr oder weniger vollständig überliefert. Darunter ist Sieg der Schönheit – uraufgeführt 1722 in Hamburg und zuletzt 1987 in Magdeburg inszeniert – die prächtigste. Und was zunächst wie ein allegorisches Oratorium anmutet, hat es inhaltlich in sich, wie der alternative Titel verrät: Der große König der Africanischen Wenden, Gensericus, als Rom und Carthagens Überwinder in einer Opera vorgestellet. Wie so oft auf der barocken Bühne vermischen sich private Beziehungen und politische Vorgänge, wie in diesem Fall der Einfall der Vandalen in Rom 455, zu einer hochbrisanten Melange. Aber Telemann wäre nicht Telemann, wenn nicht auch der Humor in Form des Dieners Turpino eine wichtige Rolle spielen würde.

Sommerkabarett mit Hengstmanns uns Freunden im Technikmuseum Magdeburg

Für das 15. Sommertheater des Kabaretts „…nach Hengstmanns“ sind die Proben in vollem Gange. Traditionell bietet das Magdeburger Technikmuseum in der Dodendorfer Straße 65 den passenden Rahmen für das Vorhaben. Die Premiere findet am 30. Mai um 20 Uhr statt. Bis zum 13. Juli stehen insgesamt 30 Vorstellungen auf dem Programm - auch am 31. Mai.

Nach der „Die Branntwein-Saga“, die 2023 in der Vergangenheit spielte, heißt es in diesem Jahr „Magdeburg schlägt zurück“. Der knurrige Grantler Franz Branntwein spielt wieder die Hauptrolle in dem Stück, das in die Gegenwart gerückt wurde, informierte Sebastian Hengstmann. Der Protagonist taucht dabei ganz aus Versehen in die weitläufige deutsche Fernsehlandschaft ein und stürmt dabei ein Studio des MDL (Magdeburger Landesfernsehen) nach dem anderen.

Bigband des Konservatoriums spielt im Magdeburger Moritzhof

Der Lions Club Magdeburg-Kaiser Otto I. veranstaltet die 9. BigBand-Nacht als Benefizkonzert zugunsten der Kon-Big-Band. Das Konzert steht unter dem Motto: „70 Jahre Kon Magdeburg – Bigbandmusik aus dem Gründungsjahr“. Veran

Falls es noch Restkarten gibt, sind diese an der Abendkasse zu haben, jedoch nur nach vorheriger Nachfrage unter 0171/8551501. Die Abholung muss spätestens 30 Minuten vor Konzertbeginn erfolgen.

Punkkonzert auf der Insel der Jugend

Am 31.05 gibt es in der Insel der Jugend eine ordentlich Portion Punkrock auf die Ohren. "Skip to Friday" aus Essen bringen eine ordentliche Portion Skatepunks aus dem Pott mit. "Kein Meter" spielen deutschen Punkrock der modernen Art und "Focus." aus Riesa setzen dem ganzen das Sahnehäubchen auf.

Das Konzert mit den drei Bands beginnt um 19 Uhr. Die Insel der Jugend befindet sich in der Maybachstraße 8.

Streetfood in der Magdeburger Festung Mark

Das "Weltgenüsse All-Inklusive Streetfood-Festival" macht in Magdeburg Station. Genüsse aus aller Herren Länder werden in der Festung Mark im Hohepfortewall serviert.

Das Festival ist für drei Tage angesetzt. Geöffnet ist am 31. Mai `und 1. Juni von 12 bis 22 Uhr und am 2. Juni von 12 bis 20 Uhr.

Gespräch mit Jörg Krause und Peter Wengoborski

Jörg Krause und Peter Wengoborski von "Condor" sind am 31. Mai zu Gast im mach|werk im Breiten Weg 114a. Beginn ist um 20 Uhr

Den Rahmen für die Veranstaltung bietet die Reihe "Musike von jestern". In Gesprächen mit Zeitakteuren sollen die Hintergründe der Songs und Bands beleuchtet werden.

Ausverkauft, Restkarten und abgesagt in Magdeburg

Keine Karten im Vorverkauf gab es zum Redaktionsschluss mehr für "Sex und Kartoffeln" ab 19.30 Uhr im Schauspielhaus des Theaters Magdeburg in der Otto-von-Guericke-Straße 64. Gegebenenfalls sind kurz vor der Vorstellung an der Kasse noch Restkarten erhältlich.

Im Vorverkauf noch Restkarten verfügbar waren zum Redaktionsschluss Tickets für "Kein Verstand in Sicht" um 20 Uhr in der Magdeburger Zwickmühle in der Leiterstraße 2a.

Abgesagt wurde das Ballett Schwanensee in der Getec-Arena.