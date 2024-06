Kabarett, Konzerte und die Kinderkulturtage gehören zu dem, was den Veranstaltungskalender in Magdeburg am Freitag, 7. Juni 2024, bereichert. Die Volksstimme hat Ideen gesammelt.

Ausgehen in Magdeburg - Veranstaltungen am Freitag

Magdeburg - Auch Freitag, der 7. Juni 2024, hält in Magdeburg vielfältige Termine im Veranstaltungskalender bereit. Die Volksstimme hat sie auf dieser Seite zusammengetragen.

Sophie Tassignon singt im Magdeburger Forum Gestaltung

Sophie Tassignon, eine deutsche Jazzsängerin mit belgischen Wurzeln, hat sich in der Szene mit hochgelobten Alben einen Namen gemacht, die ihre Vielseitigkeit und Stärke als Sängerin und Komponistin zeigen. Zu einem Konzert ist sie am 7.6. ab 20 Uhr im Magdeburger Forum Gestaltung in der Brandenburger Straße 10 zu Gast.

Nach der Flüchtlingskrise 2015 beschloss sie, Arabisch zu lernen, um syrischen Flüchtlingen in ihrer Nachbarschaft in Berlin besser helfen zu können. Durch ihr Engagement hat sie tiefere Einblicke in die arabische Kultur gewonnen und lebenslange Freundschaften geschlossen. Ihr Projekt und Album "Khyal" integriert die arabische Sprache in den Jazz, um Toleranz und Akzeptanz zu fördern und zeigt, wie interkulturelle Interaktion zu faszinierender Musik führen kann.

"Kein Verstand in Sicht" in der Magdeburger Zwickmühle

„Kein Verstand in Sicht“ heißt es am 7.6. ab 20 Uhr mit Marion Bach, Heike Ronniger und Christoph Deckbar in der Zwickmühle in der Leiterstraße 2a. Weitere Vorstellungen sind unter anderem am 8. und am 19. Juni ebenfalls um 20 Uhr geplant.

In einer Rezension der Volksstimme hieß es: „Bei der Premiere des Programms ,Kein Verstand in Sicht’ zeigen die Kabarettisten der Magdeburger Zwickmühle neben ihrem Sinn für satirische Pointen auch ihr musikalisches Talent.“ Marion Bach und Heike Ronniger liefen in zahlreichen Szenen zur Höchstform auf.

Ihre Spielfreude lässt die Grenze zwischen Kabarett und ein wenig Klamauk – im besten Wortsinne – verschwimmen. Als Zauberfee vermehrt Bach zehn Euro zu 25. Beim Umweg über Kredite und Förderung der Wirtschaft zahlt letztlich nur einer drauf: das Volk. Als Oliver Vogt „Am Brunnen vor dem Tore“ nur den Anfangstext singen kann, ist eben so bei einem Volkslied, taucht Bach in einer Burka auf, setzt es in einer orientalischen Fassung fort. Prompt gibt es Ärger wegen Blackfacing, das gehöre sich auf der Bühne nicht.

Spielabend im Magdeburger Klosterbergegarten

Familien mit Kindern sind am 7.6. auf verschiedenen thematischen Spielplätzen zum Miteinanderspielen und Gestalten eigener Ideen eingeladen. Veranstaltungsort ist von 15 bis 20 Uhr der Klosterbergegarten im Magdeburger Stadtteil Buckau. Puppenspielclubs und Theater-AGs füllen die Bühnen des Puppentheaters und des Gesellschaftshauses mit ganz besonderen Premieren und Theatervorstellungen.

Im Puppentheater können Besucher um 16.00 Uhr die Vorstellung „Das bewegt mich“ erleben, die Einblicke in den PuppenSpielClub II gibt und sich an Kinder ab 6 Jahren richtet. Diese findet im „Großen Saal“ statt. Um 18.00 Uhr folgt die Premiere des Stücks „Rucksack, Geheimnis, Kotzfleck: Eine Reise ins Ungewisse“, ebenfalls im „Großen Saal“ und geeignet für Kinder ab 8 Jahren.

Im Klosterbergegarten und Gesellschaftshaus gibt es ebenfalls ein spannendes Programm. Um 17 Uhr findet im Gesellschaftshaus die Premiere des Stücks „Schach“ statt, eine Theatervorstellung für Kinder ab 6 Jahren, inszeniert von der Schultheatergruppe des Norbertusgymnasiums unter der Regie und Text von Jochen Gehle sowie der Choreografie von Lena Wenke. Eine Platzreservierung ist nur vor Ort möglich, und eine weitere Vorstellung ist für 19 Uhr geplant. Um 18 Uhr wird im „Roten Salon“ das Stück „Zurück zum Mond“ aufgeführt, eine Theatervorstellung für Kinder ab 5 Jahren, inszeniert von Theatergärtnerin Sandy Gärtner, ebenfalls mit Platzreservierung nur vor Ort.

Das „Grüne Salon“ bietet um 16 Uhr „Glitzer-Bingo“ mit Tiergeräuschen für Kinder ab 4 Jahren und um 18.30 Uhr „Geschichten-Bingo“ für Kinder ab 6 Jahren, moderiert von Luise Wenke und Kirsten Mengewein vom Volksbad Buckau. Auch hier ist eine Platzreservierung nur vor Ort möglich.

Auf der „Spielwiese“ gibt es von 15 bis 17 Uhr Mini-Konzerte unter dem Motto „Hört mal her!“ mit Swing, Jazz und Pop, präsentiert vom Saxophonisten Christian Döhler. Um 18.30 Uhr findet ein Familienkonzert mit dem Titel „Kinderlieder aus aller Welt“ von Martin Rühmann & Neue Nachbarn statt.

Auf der KiKuTa-Spielwiese im Park bietet der „NaturSpielPlatz“ ab 18.00 Uhr Märchen und Geschichten von unterwegs, erzählt von Johanna Wolf, sowie besondere Mitmach-Angebote im Abenteuer Tipi mit Carina Wollner und dem Wander-Tipi-Team.

Der „KunstSpielPlatz“ lädt zu Kunstspielen mit Künstler*innen der Jugendkunstschule Magdeburg ein: Farbspiele an der Malstraße, Stabpuppen gestalten mit Viktoria Veil, eigene Spiele kreieren mit Iman Shaaban und Siebdruck mit Dorothea Hertel.

Auf dem „BewegungsSpielPlatz“ gibt es Luftspielerei mit Riesenseifenblasen ab 16 Uhr, Seifenblasenspielzeug zum Selbstbauen und Ausprobieren mit Anke Deutscher von den SWM BlitzKitz, sowie das Bauspiel „Da-Vinci-Brücke“ à la Minecraft mit Anita Neutag von fjp>media e.V. & Medientreff zone! Weitere Aktivitäten sind das Spiel „SchnappSchnappSchnapp“ mit Marianne Fritz von 16 bis 18 Uhr und diverse Spiele mit der Freiwilligen Agentur Magdeburg.

In der „ZusammenSpielEcke“ können Besucher Schach mit den Schachzwergen Magdeburg e.V. spielen, traditionelle Brettspiele unter dem Baum mit Anne Meier von fjp>media e.V. genießen und Präsentationen sowie Ausstellungen der KiKuTa-Langzeitprojekte bewundern. Außerdem gibt es Mitbringsel von den Haltestellen des KiKuTa-Mobils und Angebote der KiKuTa-Woche.

Auf dem „MusikSpielPlatz“ wird ein musikalisches Bühnenprogramm sowie Klanginstallationen geboten.

"Eva, Luzifer und Posaune" im Theater an der Angel

"Eva, Luzifer und Posaune" bietet am 7. und 8.6. um 20 Uhr einen Abend mit Texten von Mark Twain. Veranstaltungsort ist das Theater an der Angel in der Zollstraße 19. Gespielt und gelesen werden „Die Tagebücher von Adam und Eva“ und die „Briefe an die Erde“.

Samuel Langhorne Clemens wurde am 30. November 1835 in Florida, Missouri geboren. Es war der Tag, an dem der Halleysche Komet am Himmel stand. Am 20. April 1910 erschien der Komet erneut, einen Tag später verstarb Samuel, inzwischen weltbekannt als Mark Twain. In den dazwischenliegenden 75 Jahren war er Missisippidampfersteuermann, Setzergehilfe, Klatschreporter, Goldgräber, Entertainer, Unternehmer und Autor.

Diesem unvergessenen Erzähler haben die Angler mit großer Freude an seiner Sprache, seinem Witz, seinem weisen und zugleich scharfen Blick auf die Welt einen Abend gewidmet, der so außerordentlich gut in die Zeit passt. Er hat uns Menschen studiert, parodiert und ausgelacht, dabei nie seinen Humor verloren, wohl aber seinen Glauben, er sagte: „Hunde sind Gentlemen, ich hoffe, ich komme in ihren Himmel, nicht in den der Menschen.“

"Leben und Werk des Alexandre Dumas" im Literaturhaus Magdeburg

"Leben und Werk des Alexandre Dumas" lautet der Titel eines Vortrags von Robert Grieger. Termin ist am 7.6. ab 19 Uhr das Literaturhaus Magdeburg in der Thiemstraße 7. Es handelt sich um eine Gemeinschaftsveranstaltung des Vereins der Bibliophilen und der Graphikfreunde Magdeburg und Sachsen-Anhalt „Willibald Pirckheimer“.

Alexandre Dumas der Ältere (1802-1870), Verfasser unter anderem der Bestseller ›Die drei Musketiere‹ und ›Der Graf von Monte Christo‹, Schöpfer literarischer Mythen, Lebemann und Geschäftsmann, war der Prototyp des freien marktorientierten Schriftstellers und ist bis heute der meistgelesene französische Autor in Deutschland.

Strauss und Skryleva im Magdeburger Opernhaus

„Till Eulenspiegels lustige Streiche“, Lieder für Gesang und Orchester sowie „Don Juan“ von Richard Strauss erklingen diesen Donnerstag und Freitag, 6. und 7.6.24, zum 10. Sinfoniekonzert der Spielzeit um Opernhaus des Theaters Magdeburg.

Daneben wird dem Publikum aber auch eine Uraufführung geboten: „Mirror“ heißt das Werk für Gesang und Orchester von Generalmusikdirektorin Anna Skryleva, mit dem sie sich als Komponistin vorstellt. Ausgehend von ihrem gleichnamigen Gedicht, einem Palindrom – das von vorn und hinten gelesen werden kann – überträgt sie es Wort für in Motivstrukturen, sodass das Gedicht nicht nur zur sprachlichen, sondern auch zur formalen Grundlage der Komposition wird. Gemeinsam mit Katerina von Bennigsen gestaltet Anna Skryleva zum Abschluss der Spielzeit die Uraufführung ihrer eigenen Komposition.

Da Katerina von Bennigsen aus dem Ensemble der Dresdener Semperoper kurzfristig für Rosha Fitzhowle einspringt, ergibt sich eine Änderung im Konzertprogramm. Statt der im Spielplan angekündigten „Chants d’Auvergne“ von Joseph Canteloube erklingen Lieder für Gesang und Orchester von Richard Strauss. Katerina von Bendigs war in Magdeburg bereits als Gilda in „Rigoletto“ zu erleben in der vergangenen Spielzeit auch in der Kinderoper „Der Freischütz“ als Ännchen.

10. Sinfoniekonzert der Magdeburgischen Philharmonie im Opernhaus am Universitätsplatz 9 am Donnerstag und Freitag, 6. und 7. Juni, jeweils um 19.30 Uhr, An beiden Tagen beginnt um 18.45 Uhr ein „Einblick“ im Café Rossini des Opernhauses.

The Real DonkeyBeat in der Magdeburger Buttergasse

The Real DonkeyBeat, gegründet 2013 von vier Musikern aus Haldensleben und Magdeburg, spielt puristischen Folk, Country und Bluegrass. Sie begeistert ihr Publikum mit einem Repertoire von Bob Dylan bis The Weeknd, minimalistischen Arrangements mit Mundharmonika und Mandolinensolos, und einem stampfenden Beat, der niemanden stillsitzen lässt.

Unplugged und dennoch tanzbar, bringen sie ihre eigene Interpretation einer guten Party auf die Bühne. Termin ist am 7.6. um 20.30 Uhr in der Buttergasse im Alten Markt 13.

Ausverkauft in Magdeburg

Keine Karten im Vorverkauf gab es zum Redaktionsschluss mehr für "Mr Gum und das geheime Geheimversteck" ab 19.30 Uhr im Schauspielhaus des Theaters Magdeburg in der Otto-von-Guericke-Straße 64 und für das Sommertheater der Hengstmanns und Freunde um 20 Uhr im Technikmuseum in der Dodendorfer Straße 65. Gegebenenfalls sind kurz vor der Vorstellung an der Kasse noch Restkarten erhältlich.

Ausgebucht war auch "Grill den Henssler Sommer-Special" ab 18 Uhr auf der Seebühne im Elbauenpark.