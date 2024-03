Ausgehen in Magdeburg - Veranstaltungen, Events und Tipps für die Freizeit am Ostermontag

Magdeburg - Magdeburg bietet auch am Montag, dem 1. April 2024, ein Programm, das die Volksstimme auf dieser Seite zusammengestellt hat.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Veranstaltungen in Magdeburg am Sonntag

Veranstaltungen in Magdeburg am Dienstag

Veranstaltungen in Magdeburg am Mittwoch

Veranstaltungen in Magdeburg am Donnerstag

Veranstaltungen in Magdeburg am Freitag

Veranstaltungen in Magdeburg am Samstag

Ausgehen in Magdeburg: Tickets bei Biberticket kaufen

Ab Ostern hat der Jahrtausendturm im Elbauenpark wieder geöffnet. Vom 29. März bis zum 3. Oktober 2024 wird hier eine neue Sonderausstellung zu sehen sein. Geöffnet ist in der Schulzeit dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr, zusätzlich aber auch am Ostermontag sowie in den Sommerferien montags.

Oliver Schaffer ist für die neue Sonderausstellung wieder mit Playmobil-Ensembles vor Ort, um wie bereits 2019 die große Weltgeschichte im Miniaturformat abzubilden. Zum 25. Geburtstag des Elbauenparks und des Jahrtausendturms wird Diorama-Artist Oliver Schaffer in zwölf großen Vitrinen wichtige wissenschaftliche und technische Ereignisse und Entdeckungen aus 6.000 Jahren Menschheitsgeschichte nachstellen. Die spielerischen Szenen, die herausragenden wissenschaftliche Leistungen und 25 bedeutende Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen nachstellen, werden auch mit Begleittafeln erläutert und genau erklärt.

"Die Liebe zu den drei Orangen" im Magdeburger Moritzhof

Die Oper "Die Liebe zu den drei Orangen" in vier Aktenund einem Vorspiel wurde von Sergei Prokofjew komponiert. Das Libretto stammt vom Komponisten selbst, basierend auf dem Werk von Carlo Gozzi. Die aktuelle Aufführung am Opernhaus des Theaters Magdeburg im Universitätsplatz 9 erfolgt in deutscher Sprache und ist eine Koproduktion mit der Opéra national de Lorraine in Nancy und dem Theater St. Gallen. Geeignet ist die Oper für Zuschauer ab 10 Jahren. Vorstellungen finden am Ostermontag sowie am 28. April um 18 Uhr.

Ausgehen in Magdeburg: Tickets bei Biberticket kaufen

Die Geschichte: Der wehleidige Prinz hat nichts zu lachen. Also werden alle Hebel der Unterhaltungskunst in Bewegung gesetzt, denn in diesem Märchenlabor ist nicht nur die gute Stimmung, sondern auch die Thronfolge in Gefahr, nach der im Hintergrund bereits andere lechzen. Durch den Fluch einer Hexe führt im Heilungsprozess des Prinzen schließlich kein Weg mehr an drei verzauberten Orangen vorbei.

"Wolf" nach Saša Stanišić im Magdeburger Schauspielhaus

"Wolf" nach dem Roman von Saša Stanišić wird als Schauspiel in einer Fassung von Clara Weyde und Bastian Lomsché im Schauspielhaus des Theaters Magdeburg in der Otto-von-Guericke-Straße 64 gezeigt. Geeignet ist das Stück für Zuschauer ab einem Alter von 10 Jahren.

Die Geschichte: Kemi nimmt unfreiwillig an einem Sommercamp im Wald teil. Mit wachsender Sorge registriert er, wie seine Mitschüler mit Jörg umgehen und sich die Lage immer weiter zuspitzt. Bis er sich nicht mehr raushalten kann.

In einer Rezension der Volksstimme hieß es: "Eindrucksvoll wird erzählt, was das Wegschauen und falsche Empfehlungen für Menschen bedeuten können, die Opfer von Mobbing und körperlicher Gewalt sind."

Eine Vorstellung ist für den 1.4. um 18 Uhr geplant. Ausverkauft ist der Termin am 2.4. um 10 Uhr.

Ausgehen in Magdeburg: Tickets bei Biberticket kaufen

Swing in der Magdeburger Weinzeit

Immer wieder montags, trifft sich die Magdeburger Swing-Community zum geselligen Tänzchen – dieses Mal in der Weinzeit in der Himmelreichstraße 2. Ab 19.30 gibt es den Taster und Schnupperkurs für alle Neulinge und Auffrischungsbedürftige mit Grundschritten und einfachen Figuren. Ebenfalls um 19.30 beginnt der Taster für alle, die schon etwas länger tanzen.

„Ab 20.15/30 gehen wir über ins freie Training / Social Dance und lassen die Füße fliegen“, heißt es in der Einladung.

Rundgang durch den Magdeburger Zoo

Zoo Magdeburg lockt auch im Winter zum Besuch

Der Zoo Magdeburg lockt auch im Winter zum Besuch. Geöffnet ist derzeit von 9 bis 16 Uhr.

Für Ihre Planung: Die aktuelle Wettervorhersage für Magdeburg



Der rund 16 Hektar große Zoologische Garten Magdeburg wird jährlich von rund 340.000 Besuchern besucht. Er verfügt über eine Parklandschaft und einen großen Spielplatz für Kinder. 2016 lebten rund 1400 Tiere im Zoo, die zu über 210 Arten und Rassen gehörten.

Osterfest im Magdeburger Özim

Ein Osterfest mit vielen Ständen bietet im Özim am Ostermontag eine Vielzahl von Aktivitäten und Attraktionen für Familien und Kinder jeden Alters, wie Ostereiersuchen, Bastelworkshops, Kinderschminken und Hüpfburg. Außerdem: Kaffee und Kuchen, Grillangebot, Stockbrot mit Lagerfeuer und Livemusik.

Das Özim befindet sich in der Harsdorfer Straße 49. Das Osterfest findet von 14 bis 18 Uhr statt.

Rundgänge in Magdeburg

In Magdeburg locken jeden Tag Rundgänge, Teile der Stadt zu Fuß zu erkunden. Auf der Website der Touristinfo können Tickets im Vorfeld gebucht werden.

Auch interessant: Das ist der aktuelle Wetterbericht für Magdeburg

Auch interessant: Serie der Magdeburger Volksstimme zu den Parks in Magdeburg

Neben den geführten Touren gibt es in der Stadt zahlreiche Tafeln, die auf die Sehenswürdigkeiten hinweisen.

Ausverkauft und verschoben in Magdeburg

Ausverkauft ist "Das hässliche Entlein" im Puppentheater.