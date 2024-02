Musik, Theater und Comedy gehören zu dem, was der Veranstaltungskalender in Magdeburg am Freitag, 16. Februar 2024, bietet. Die Volksstimme hat Ideen gesammelt.

Magdeburg - Musik, Unterhaltung und Theater - Freitag, der 16. Februar 2024, hält in Magdeburg viele Termine im Veranstaltungskalender bereit. Die Volksstimme hat sie auf dieser Seite zusammengetragen.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Für Ihre Planung: Die aktuelle Wettervorhersage für Magdeburg

Kräftig gefeiert wird in den Clubs der Stadt. Zu den Partys am Wochenende hat die Volksstimme eine eigene Seite im Club zusammengestellt.

Ausgehen in Magdeburg: Tickets bei Biberticket kaufen

Martin Rütter kommt mit „Der will nur spielen!“ in die Magdeburger Getec-Arena

Seit 25 Jahren befindet sich Martin Rütter auf tierisch-menschlicher Mission. Immer im Auftrag der Hunde. Und zur Aufklärung ihrer Halter. Am Freitag, 16. Februar, gastiert er in der Magdeburger Getec-Arena in der Berliner Chaussee 32. Beginn ist um 20 Uhr.

In seiner neuen Live-Show „Der will nur spielen!“ nimmt Martin Rütter sein Publikum mit auf eine rasante Reise durch die Hundehütten dieser Nation. Er klärt auf, er deckt auf und wenn’s sein muss, holt er auch den Jogger von der Laterne. Er gibt den Analytiker, wenn Pfiffi an der Leine und den Nerven seines Menschen zerrt. Er mutiert zum Romantiker, wenn er uns erzählt, was Liebe auf den ersten (Welpen-)Blick wirklich bedeutet.

Udo-Jürgens-Show im Magdeburger Amo

Von Januar bis Mai 2023 ist die Tribute-Show „Die Udo Jürgens Story – Sein Leben, seine Liebe, seine Musik“ auf großer Tournee durch über 120 Städte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Am Freitag, 16. Februar, macht sie auch Station im Magdeburger Amo in der Erich-Weinert-Straße, Beginn ist um 20 Uhr.

Die mehrfach ausgezeichnete Film- und Theaterschauspielerin Gabriela Benesch und Alex Parker, einer der besten Udo-Jürgens-Interpreten, führen ihre Gäste auf eine musikalische Zeitreise von Evergreens wie „Merci Cherie“, über „Ein ehrenwertes Haus“, „Ich war noch niemals in New York“, „Griechischer Wein“, „Liebe ohne Leiden“, „Aber bitte mit Sahne“, „Mit 66 Jahren“ bis zu „5 Minuten vor 12“, „Mein Ziel“ und vielen weiteren Hits.

Ska-Punk mit Oxo86 in der Magdeburger Factory

Oxo86 ist eine deutsche Ska-Punk-Band aus Bernau bei Berlin. Zu Gast die Gruppe am Freitag, 16. Februar, in der Magdeburger Factory in der Sandbreite 2. Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Special Guests sind The Offenders.

Oxo86 widmet sich in seinen Texten Themen rund um das Skinheadleben sowie Trink- und Partyaspekte, nimmt jedoch ebenso ernsthafte Anliegen in den Blick. Dazu zählen beispielsweise der Widerstand gegen Überwachung und Nationalsozialismus sowie Appelle zu politischem Engagement.

Rufus Coates und Jess Smith im Volksbad Buckau

Die Dark-Folk/Blues-Combo "Rufus Coates & Jess Smith" ist eine einzigartige, düstere und atmosphärische Band, die nach sieben Jahren in Berlin kürzlich nach Irland zurückgekehrt ist. Zu einem Konzert ist sie nun aber in Magdeburg zu Gast: Am Freitag, 16. Februar, im Volksbad Buckau in der Karl-Schmidt-Straße 56. Beginn ist um 20 Uhr.

Ausgehend von den Erzähltraditionen ihres irischen Erbes schreiben Coates und Smith Hymnen an die Schattenseite: eindringliche Mörderballaden, die aufsteigen, fallen, köcheln und grübeln - der Klang von Folk, wenn er in die Unterwelt hinabsteigen und mit der geschwärzten Wahrheit zurückkehren würde.

"Erklär's mir, als wäre ich eine Frau" mit Fee Brembeck im Magdeburger Hundertwasserhaus

Am Freitag, den 16. Februar , um 20 Uhr, gastiert Fee Brembeck in Magdeburg im Theater in der Grünen Zitadelle. Unter dem Titel "Erklär's mir, als wäre ich eine Frau" tritt sie im Hundertwasserhaus im Breiten Weg 8a auf.

Ausgehen in Magdeburg: Tickets bei Biberticket kaufen

Fee Brembeck ist nicht nur Autorin, Slampoetin und Opernsängerin, sondern auch Expertin darin, ihre Expertise abgesprochen zu bekommen. Mit viel Humor, einer Prise Selbstironie und reichlich Tiefgang führt die künstlerische Wundertüte des Kabaretts durch ihr zweites Programm und dreht den Spieß auf unterhaltsame Weise um: Jetzt erklärt sie dem Publikum mal ungefragt die Welt.

Dähn & Natschinski treten im "... nach Hengstmanns" in Magdeburg auf

Am Freitag, dem 16. Februar , beginnt um 19.30 Uhr in Magdeburg ein Abend unter dem Titel "Jugendliebe und mehr" mit Dähn & Natschinski. Veranstaltungsort ist das "... nach Hengstmanns" im Breiten Weg 37.

Geboten wird ein vergnüglicher Abend der Autorin und dem Musiker. Der Balladenkönig, Songwriter und Keyboarder Thomas Natschinski hat nicht nur „Berührung“, den schönsten Liebessong der DDR komponiert. Er kennt sich in der Welt der Love- und Rock ´n Roll Songs aus. Er spielt und singt sie in diesem Konzert, und Christine Dähn stellt die schönsten Storys und Anekdoten aus ihrem Buch über Ute Freudenberg, die Donnerstagsrose, vor: Utes Jugendliebe, die Liebe zu Mäxchen, dem Schwein und zur Landluft, die verschluckten Vokale des Herbert Grönemeyer und die Liebe zur Hauptstraße von Weimar Schöndorf, in der John Lennon seine Brille nicht nachbessern ließ. Sie beantwortet auch die Frage: Was unterscheidet Mädchen und Jungen wirklich und was teilt diese Thüringerin liebevoll mit dem Schauspieler Uwe Ochsenknecht, Oscar-Preisträger Tom Hanks, Tenniscrack Björn Borg und Magier David Copperfield.

„Mit Volldampf ins Aus“ in der Magdeburger Zwickmühle

„Mit Volldampf ins Aus“ heißt es diesen Freitag, 16. Februar, sowie vom 22. bis 24. Februar und am 9., 14., 15., 20., und 22. März im Kabarett der Magdeburger Zwickmühle in der Leiterstraße 2a. Beginn ist jeweils um 20 Uhr.

Das Stück beschreibt eine turbulente Kreuzfahrt auf der MS „Cassandra“, die für einige wie das „Traumschiff“ und für andere wie die wiederverwertete „Titanic“ erscheint. Die Frage, ob der Kapitän den Kurs halten wird oder nicht, steht im Raum. Während Alexa möglicherweise helfen könnte, hat die Chefstewardess ihre eigenen Pläne und erklärt den Rettungsbooten den Krieg.

Songs zum Valentinstag im Alten Theater am Jerichower Platz

Die schönsten Liebeslieder zum Valentinstag erklingen am Freitag, 16. Februar, in Magdeburg. Es singen Antje & Conny.

Veranstaltungsort ist das Alte Theater am Jerichower Platz in der Tessenowstraße 11. Beginn ist um 20 Uhr.

Ausverkauft in Magdeburg

Ausverkauft sind "Sehnsucht" im Schauspielhaus, "Nipplejesus" im Kunstmuseum Magdeburg, "Piratenmolly, Ahoi!" im Magdeburger Puppentheater und "Hinterm Vorhang" im Theater an der Angel.