Eine Beatles-Show, Kabarett, Theater, Kunst und Comedy gehören zu dem, was der Veranstaltungskalender in Magdeburg am Freitag, 9. Februar 2024, bietet. Die Volksstimme hat Ideen gesammelt.

Magdeburg - Freitag, der 9. Februar 2024, hält in Magdeburg viele Termine im Veranstaltungskalender bereit.

Beatles-Musical in der Magdeburger Getec-Arena

Die Musical-Biografie „All you need is Love!" zeichnet musikalisch die Geschichte der Beatles nach. Auf die Bühne kommt die Show am Freitag, 9. Februar, in der Magdeburger Getec-Arena in der Berliner Chaussee 32. Beginn ist um 20 Uhr.

Die Band "Twist & Shout“ aus Las Vegas erzählt in zwei Akten die bedeutendsten Stationen der vier Jungs aus Liverpool auf ihrem Weg zum Weltruhm: Von den ersten Auftritten im Hamburger Star-Club bis hin zu ihrem letzten gemeinsamen und weltberühmten Konzert auf dem Dach der Plattenfirma Apple Records in London.

1960 schlossen sich die vier jungen Männer namens John, Paul, George und Ringo zu der Band „The Beatles“ zusammen. Es folgte ein Jahrzehnt, in dem die sogenannten „Fab Four“ Musikgeschichte schrieben und Hits für die Ewigkeit hinterließen. Mit weltweit schätzungsweise mehr als einer Milliarde verkauften Tonträgern, den meisten Nr.-1-Alben sowie dem erfolgreichsten Komponisten-Duo Lennon/McCartney der Pop-Geschichte zählen die Beatles zu den größten Bands aller Zeiten.

Jagdszenen im Magdeburger Schauspielhaus

Martin Sperrs "Jagdszenen" steht in einer Inszenierung von Julia Prechsl auf dem Spielplan des Magdeburger Schauspielhauses in der Otto-von-Guericke-Straße 64. Beginn ist am 9. Februar, am 31. März und am 18. April jeweils um 19.30 Uhr. Empfohlen wird das Stück für ein Publikum ab 16 Jahren.

Die Geschichte: Als Abram, der wegen Homosexualität zu einer Haftstrafe verurteilt wurde, in das kleine Dorf Reinöd kommt, ist sich das Dorf schnell einig: Er soll wieder weg. Sogar seine Mutter schließt sich dem Wunsch an – vielleicht hört dann das Gerede über sie endlich auf. Nur die lebenslustige Tonka will, dass er bleibt. Mit ihr will Abram versuchen, eine Partnerschaft einzugehen und sich den rigiden Gesetzen des Dorflebens zu fügen. Als dann die Metzgerin behauptet, Abram hätte den kriegstraumatisierten Jungen Rovo verführt, setzt sie eine Spirale der Gewalt in Gang, der die Schwächsten zuerst zum Opfer fallen.

Catt tritt im Magdeburger Moritzhof

"Eine Stimme, die die Zeit anhält", versprechen die Veranstalter zu einem Konzert am Freitag, 9.2.2024, im Magdeburger Moritzhof im Moritzplatz 1. Die Sängerin Catt alias Catharina Schorling verwandele dann scheinbar kleine Geschichten in universelle Erzählungen über das Jetzt, das Hier, das Sein. Musik als Hoffnung, voll strahlender Klarheit werde hier geboten.

Aufgewachsen in einem Drei-Häuser-Dorf in Norddeutschland zwischen Wäldern, Feldern, klassischer Klavierausbildung und Posaunenchören, umgab Catt sich von Kindesbeinen an mit Musik. Heute wechselt sie mühelos zwischen einer Vielzahl von Instrumenten und begeistert das Publikum mit ihrer immensen Musikalität und Spielfreude, sowohl bei Solokonzerten, als auch mit ihrer unglaublichen Band. Das aktuelle heißt "Change“.

Weltkritik im Magdeburg "... nach Hengstmanns"

Das Kabarett "Weltkritik deluxe" macht am Freitag, 9.2.2024, Station im Magdeburger "... nach Hengstmanns" im Breiten Weg 37. Das Programm "Chip, Chip, Hurra!" beginnt um 20 Uhr.

Das Auto fährt selbst, ihr Avatar sitzt im Büro, und ihr Traumpartner kommt aus dem 3D Drucker. "Herrliche Aussichten! Wir klären schon heute die Fragen von morgen", so das Versprechen von Entertainerin Bettina Prokert und Pianist Maxim Hofmann. Es geht um Fragen wie: Retten wir die kaputten Wälder, wenn wir nur noch online wandern? Oder sind eine Milliarde Kameras im öffentlichen Raum schon Überwachung oder noch "Verstehen Sie Spaß"? An das Publikum gereichtet heißt es: "Also, bestellen Sie sich ein Lufttaxi, lassen Sie Ihren Kevin online zu Haus, ihr smarter Kühlschrank wird den Haushalt schon schmeißen und falls Ihr Roboterhund noch nicht stubenrein ist, geht der auch alleine Gassi."

"Der G-Punkt ist kein Einschaltknopf" im Magdeburger Hundertwasserhaus

"Der G-Punkt ist kein Einschaltknopf! - Rosina Nudelmann klärt auf" heißt das Programm von Julia Alsheimer. Einen Auftritt hat sie am Freitag, den 9.2.2024, um 20 Uhr im Theater in der Grünen Zitadelle im Breiten Weg 8a im Magdeburger Hundertwasserhaus.

Die Protagonistin - eine Paar- und Sexualtherapeuthin- , hat es sich zur Herzensangelegenheit gemacht, in dieser Welt voll Bilder- und Informationsflut »richtig« aufzuklären. So berichtet sie mit viel Witz und Charme von originellen und kuriosen Fällen aus ihrer Praxis. Selbst Anekdoten aus ihrem eigenen Leben werden ehrlich, tabulos und immer mit einem Augenzwinkern erzählt.

Kein Thema wird ausgelassen: Pubertät, sexuelles Erwachen, flotter Dreier, Partnersuche, Sex im Eheleben, die Suche nach dem viel beschworenen G-Punkt, bis hin zur Frage nach der Wichtigkeit des Orgasmus und erlebbaren Sexualpraktiken.

„Mit Volldampf ins Aus“ in der Magdeburger Zwickmühle

„Mit Volldampf ins Aus“ heißt es diesen Freitag, 9. Februar, sowie am 15. und 16., vom 22. bis 24. Februar sowie am 9., 14., 15., 20., und 22. März im Kabarett der Magdeburger Zwickmühle in der Leiterstraße 2a. Beginn ist jeweils um 20 Uhr. Zum Redaktionsschluss nur noch Restkarten gab es für eine Vorstellung am 10. Februar.

Das Stück beschreibt eine turbulente Kreuzfahrt auf der MS „Cassandra“, die für einige wie das „Traumschiff“ und für andere wie die wiederverwertete „Titanic“ erscheint. Die Frage, ob der Kapitän den Kurs halten wird oder nicht, steht im Raum. Während Alexa möglicherweise helfen könnte, hat die Chefstewardess ihre eigenen Pläne und erklärt den Rettungsbooten den Krieg.

Führung durch Ausstellung zur Kostümgeschichte im Kulturhistorischen Museum

Im Museum in der Otto-von-Guericke-Straße 68 bis 73 läuft derzeit die Ausstellung "Alwines Puppen - Kostümgeschichte en miniature. Die Sammlung der Mode- und Trachtenpuppen des Kulturhistorischen Museums Magdeburg".

Am Freitag, 9.2., beginnt um 15.30 Uhr eine Kuratorenführung. Sabine Ullrich erläutert die Ausstellung.

Gartenträume in der Messe Magdeburg

Die Messe Gartenträume ist vom 9. bis 11. Februar zu Gast in der Messe Magdeburg in der Tessenowstraße 9. Regionale Garten- und Landschaftsbauer zaubern Modellgärten zum Staunen und zeigen die vielfältigsten Möglichkeiten zum Wohnen inmitten der Natur. Geöffnet ist jeweils von von 10 bis 18 Uhr.

Über 80 Aussteller aus der Grün- und Gartenbranche präsentieren an drei Messetagen neue Trends und Gestaltungsideen für Garten, Terrasse und Balkon. Regionale Garten- und Landschaftsbauer zaubern Modellgärten zum Staunen und zeigen die vielfältigsten Möglichkeiten zum Wohnen inmitten der Natur. Ausgewählte Firmen führen die neueste Gartentechnik und Outdoor-Möbel vor, sowie Blumenzwiebeln und Pflanzen, floristische Dekorationen, Pools und Saunen und vieles mehr.

Ausverkauft in Magdeburg

Ausverkauft sind "I'm thinking of ending things" im Schauspielhaus, "Lea & Walter Sittler & Die Sextanten" im Opernhaus und "Auch Liebe ist Kunst" im Theater an der Angel.