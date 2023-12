Comedy mit Fischer und Jung und Kabarett mit Sebastian Hengstmann - dies und mehr bietet Mittwoch, der 13. Dezember 2023, in Magdeburg an Veranstaltungen.

Ausgehen in Magdeburg - Freizeittipps für Mittwoch

"Der Messias - es frohlocken die Glocken" heißt es am Mittwoch im Magdeburger Hudertwasserhaus. Foto: Sonja Speck

Magdeburg - Theater, Kabarett, Comedy, Film, Kunst und mehr - auch für Mittwoch, den 13. Dezember 2023, hält Magdeburg ein umfangreiches Programm bereit. Die Volksstimme hat auf dieser Seite sieben Tipps zusammengetragen.

Ausverkauft ist diesen Mittwoch "Andersen kommt" im Theater an der Angel, Mehnersmoos in der Factory und "Die unendliche Geschichte" im Puppentheater. Für "Mit Volldampf ins Aus" in der Zwickmühle gibt es noch Restkarten.

"Der Messias - es frohlocken die Glocken" mit Guido Fischer und Björn Jung im Theater in der Grünen Zitadelle

In "Der Messias - es frohlocken die Glocken" von Patrick Barlow liefert sich das eingespielte Komiker Duo Guido Fischer und Björn Jung als Theo und Bernhard ein komödiantisches Feuerwerk mit Slapstick und Klamauk vom Allerfeinsten - keine Verunglimpfung der Weihnachtsgeschichte, sondern parodistisches Theater über das Theater.

Mit großem Elan zeigen Theo und Bernhard die Weihnachtsgeschichte. Aus Kostengründen konnten sie keine Mitspieler verpflichten und übernehmen alle Rollen selbst. Wie Josef und Maria, Gott, Gabriel, Schafe, Kamele und sonst noch so historisch beglaubigte Weihnachtswesen. Der private Streit zwischen den Beiden wird offen auf der Bühne ausgetragen und droht im Chaos zu Enden.

Der Comedyabend findet im Theater in der Grünen Zitadelle im Breiten Weg 8a statt. Beginn ist um 19.30 Uhr.

"Findejahre" im Magdeburger Forum Gestaltung

Die Heimat verlassen, Abschied nehmen und vieles zurücklassen: In dieser Ausnahmesituation befindet sich das Künstlerpaar Julia und Lionel Feininger im Jahr 1937. Nazideutschland den Rücken kehren und in die USA übersiedeln fällt beiden nicht leicht. Zu eng verbunden sind sie mit der Idee des Bauhauses, mit den Werten der Weimarer Republik, mit den Orten, die ihre Beziehung geprägt haben, wie die Ostsee, wie Paris, wie Berlin.

Das Stück „Findejahre“ spürt diesen Mittwoch um 19.30 Uhr im Forum Gestaltung in der Brandenburger Straße 10 den Lebensstationen der Feiningers nach, versucht, ihre spezielle Paarbeziehung zu durchdringen und ist gleichzeitig ein Ausflug in die Kunstgeschichte von Kandinsky über Picasso bis zu Oskar Schlemmer, der wunderbar leicht daherkommt. Auf der Bühne agieren Kristin Giertler und Thomas Kornmann.

Filmklassiker "Feuerzangenbowle" in der Festung Mark in Magdeburg

Am Mittwoch, den 13. Dezember, wird der Filmklassiker "Feuerzangenbowle" mit Heinz Rühmann in der Festung Mark Magdeburg am Hohepfortewall 1 gezeigt. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Erzählt wird die Geschichte des erfolgreichen Schriftstellers Johannes Pfeiffer. Dieser beschließt, für ein paar Wochen als Schüler verkleidet den Besuch einer „richtigen“ Schule nachzuholen. Auch in diesem Jahr haben die Organisatoren passend zum Film heiße Feuerzangenbowle aus dem Kessel im Angebot.

"Der Wolf, der aus dem Bilderbuch fiel" im Magdeburger Puppentheater

"Der Wolf, der aus dem Buch fiel" von Thierry Robberecht und Grégoire Mabire in einer Bühnenbearbeitung für ein Publikum ab vier Jahren steht auf dem Spielplan des Puppentheaters in der Warschauer Straße 25. Karten gab es zum Redaktionsschluss noch für Vorstellungen diesen Mittwoch um 9 Uhr sowie am 19. und 20. Dezember um 9 und 10.30 Uhr.

Die Geschichte: Ein Bilderbuch fällt im Kinderzimmer vom Regal und heraus purzelt ein verdutzter Wolf! Gerne würde er zurück zwischen die Seiten klettern, aber mal ist er zu früh, mal zu spät dran in der Geschichte. Im Kinderzimmer schleicht auch eine Katze herum und der Wolf flüchtet sich quer durch die Bibliothek von Märchenbuch über Dinosaurier-Geschichte bis zum Naturkundebuch und entdeckt jedes Mal ganz unterschiedliche Welten. Wird er seinen Platz finden können?

"Alwines Puppen - Kostümgeschichte en miniature"

Der Magdeburger Museumsförderverein hat für den 13. Dezember 2023 eine Führung durch die aktuelle Sonderausstellung im Kulturhistorischen Museums in der Otto-von-Guericke-Straße 68 bis 73 organisiert.

Die Führung nimmt Kuratorin Sabine Ulrich vor. Beginn ist um 17 Uhr.

Luises Wintergarten meets Stübchen

Am 13.12. veranstaltet Luises Garten einen kleinen Wintermarkt im Stübchen und in der Kulturwerkstatt. "Kommt vorbei und unterstützt junge Künstler und Künstlerinnen - es ist für jede und jeden etwas dabei", so eine Ankündigung zu dem Event in der Festung Mark im Hohepfortewall.

Indoor sind von 17 bis 22 Uhr die Kunststände aufgebaut. Workshops finden von 17 bis 19Uhr statt. Im Galeriegang stellt sich der Kunstverein Zinnober aus.

Ab 19 Uhr legen DJs in der Kulturwerkstatt auf. Mit dabei sind pi:menta, Robert Romain sowie Gewagt und Massgeschneidert.

"Niemand mag Klugscheißer" im "... nach Hengstmanns" in Magdeburg

In Magdeburg steht im "... nach Hengstmanns" im Breiten Weg 37 das Soloprogramm "Niemand mag Klugscheißer" auf dem Spielplan. Es handelt sich um eine Solostück mit Sebastian Hengstmann. Auftritte sind für jeweils um 19.30 Uhr diesen Mittwoch sowie am 27. Januar und am 2. und 15. Februar geplant.

Wie auch in seinem ersten und zweiten Soloprogramm springt er virtuos und messerscharf analysierend durch die Themen - so ein Versprechen der Veranstalter.

"Kindheitsgeschichten" zur Kinder- und Jugendliteratur in der Magdeburger Stadtbibliothek

Die Pädagogin Eva-Maria Kohl bietet in ihrem Buch "Kindheitsgeschichten" Einblicke, Zugänge und Lesarten zu Werken der Kinder- und Jugendliteratur, die zwischen den Jahren 1949 und 1989 in der DDR gedruckt wurden. Ein eindimensionaler Blick auf die DDR-Kinderliteratur solle aus der Gegenwart kritisch geöffnet werden.

In Kooperation mit dem Friedrich-Bödecker-Kreis Sachsen-Anhalt findet in der Magdeburger Stadtbibliothek im Breiten Weg 109 eine Lesung statt. Sie beginnt diesen Mittwoch, 13. Dezember 2023, um 17 Uhr.

Das Gespenst von Magdebu-huuu im Magdeburger Opernhaus

"Das Gespenst von Magdebu-huuu" ist das Weihnachtsmärchen des Theaters Magdeburg überschrieben. Ort der Vorstellungen ist das Opernhaus im Universitätsplatz 9.

Magdeburg habe seine eigene Gespenstergeschichte verdient, meinte vor der Inszenierung Magdeburgs Schauspieldirektor Bastian Lomsché. Er schrieb ein Stück, das von Daniel Foerster inszeniert und das für Kinder ab 6 Jahren geeignet ist. Das Publikum könne sich auf ein aufregendes Abenteuer voller Gefahren, Spaß, Musik und ungewöhnlicher Freundschaft freuen, so eine Ankündigung.

Vorstellungen sind bis 14. und vom 18. bis 20. Dezember jeweils um 9 und um 11 Uhr, am 15. Dezember um 9 Uhr sowie am 17. Dezember und am 6. Januar um 10 Uhr geplant.

Klassiker in der Magdeburger Stadtbibliothek

Moby-Dick, der Zauberberg oder Ulysses - die großen Klassiker der Weltliteratur stehen in zahlreichen Regalen. Wirklich gelesen haben sie aber nur die wenigsten von uns. Diesen Missstand möchte die Magdeburger Stadtbibliothek mit dem Klassiker-Club beheben. Eingeladen sind Menschen zwischen 12 und 120 Jahren.

Ein Treffen ist für diesen Mittwoch, 13. Dezember 2023, geplant. Beginn ist um 17 Uhr in der Stadtbibliothek im Breiten Weg 109.

Kunstpause im Kunstmuseum Magdeburg im Kloster Unser Lieben Frauen

"Kunstpause" ist die wöchentliche Führung in einer der Ausstellungen im Kunstmuseum Magdeburg überschrieben. Dieses befindet sich im Kloster Unser Lieben Frauen in der Regierungsstraße 4 bis 6.

Die Führung dauert eine halbe Stunde. Sie beginnt um 12.30 Uhr.