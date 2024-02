Magdeburg - Magdeburg bietet auch am Montag, dem 19. Februar 2024, ein Programm, das die Volksstimme auf dieser Seite zusammengestellt hat.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

"The Cavern Beatles" spielen im Alten Theater Magdeburg

"The Cavern Beatles" gastieren in Magdeburg. Die Gruppe aus Liverpool gehört zu den beliebtesten Coverbands und bietet ein musikalisches Feuerwerk aus allen Epochen der Beatles.

Ursprünglich war das Konzert für den 3.2. geplant. Stattdessen beginnt es am 19.2. um 20 Uhr im Theater am Jerichower Platz in der Tessenowstraße 11.

Best of Marie Matthäus im Magdeburger Youngstars

Ein "Best off Marie Matthäus" steht am Montag, 19.2., auf dem Programm in Magdeburg. Beginn ist um 20.02 Uhr im Youngstars in der Halberstädter Straße 189.

Die Künstlerin feierte 2023 ihr zehnjähriges Bühnenjubiläum. Hieraus entstand eine Revue aus Ihrer Zeit als Comedian, Sängerin und Darstellerin. Mit viel Selbstironie, Musik aus Musicals, Pop, Schlager und Eigenproduktionen begeistert Sie das Publikum.

Marie Matthäus, geboren am 1987 in Wolgast, ist in Magdeburg ansässig und verfügt über vielfältige Berufserfahrungen. Von 2013 bis 2016 war sie bei der Company 09 in Magdeburg tätig, wo sie an verschiedenen Produktionen mitwirkte. Ab 2017 war sie Teil des Kabaretts "nach Hengstmanns" und beteiligte sich an verschiedenen Produktionen. Zudem war Marie Matthäus seit 2014 am Theater Grüne Zitadelle in Magdeburg aktiv und wirkte bei insgesamt 20 verschiedenen Produktionen mit. Seit 2020 ist Marie Matthäus zudem im Rahmen von Europatouren bei Buchenau Comedy engagiert und hat an verschiedenen Produktionen teilgenommen.

Theo Jörgensmann Quartet tritt im Forum Gestaltung auf

Das Theo Jörgensmann Quartet ist eine deutsche Jazz-Formation der Spitzenklasse. Seine CDs "Snijbloemen" und "To Ornette - Hybrid Identity" wurden von vielen Kritikern weltweit mit Begeisterung aufgenommen. Zu einem Konzert sind die Musiker am 19. Februar um 20 Uhr im Magdeburger Forum Gestaltung in der Brandenburger Straße 10 zu Gast. Neben Klarinettist Theo Jörgensmann wirken Christopher Dell am Vibraphon, Bassist Christian Ramond und Drummer Klaus Kugel mit.

So schrieb die "Weltwoche" in der Schweiz: "Vibrierende und atemberaubende Kommunikation auf dem höchsten technischen Niveau, das man sich vorstellen kann. Dieses weltweit erfolgreiche deutsche Jazz-Ensemble steht für: Musik gegen das Reinheitsgebot tänzerische Eleganz, humorvolle Intelligenz, sensible Poesie, improvisierte Kammermusik vom Feinsten."

"Johannes Hegenbarth und seine Digedags" in der Stadtteilbibliothek Florapark

Jahrzehntelang war er einer der bekanntesten Männer der DDR: Hannes Hegen, so nannte sich Johannes Hegenbarth als Comic-Zeichner. Die Digedags, seine Comicfiguren, genießen Kult-Status. Die drei Kobolde Dig, Dag und Digedag führten ihre Leser durch die gesamte Erdgeschichte. In seiner Ausstellung möchte Thomas Klettke einige Kindheitserinnerungen zurückbringen.

Gezeigt werde die Exponate bis zum 2. März in der Stadtteilbibliothek Flora-Park. Diese sitzt im Olvenstedter Graseweg 37. Geöffnet ist sie Montag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr, sonnabends bis 16 Uhr.

Swing im Magdeburger Moritzhof

Immer wieder montags, trifft sich die Magdeburger Swing-Community zum geselligen Tänzchen – dieses Mal im Magdeburger Moritzhof am Moritzplatz 1. Ab 19.30 gibt es den Taster und Schnupperkurs für alle Neulinge und Auffrischungsbedürftige mit Grundschritten und einfachen Figuren. Ebenfalls um 19.30 beginnt der Taster+ für alle, die schon etwas länger tanzen.

„Ab 20.15/30 gehen wir über ins freie Training / Social Dance und lassen die Füße fliegen“, heißt es in der Einladung.

Rundgang durch den Magdeburger Zoo

Zoo Magdeburg lockt auch im Winter zum Besuch

Der Zoo Magdeburg lockt auch im Winter zum Besuch. Geöffnet ist derzeit von 9 bis 16 Uhr.

Der rund 16 Hektar große Zoologische Garten Magdeburg wird jährlich von rund 340.000 Besuchern besucht. Er verfügt über eine Parklandschaft und einen großen Spielplatz für Kinder. 2016 lebten rund 1400 Tiere im Zoo, die zu über 210 Arten und Rassen gehörten.

Flinta-Chor trifft sich im Volksbad Buckau

Im Volksbad Buckau an der Karl-Schmidt-Straße 56 werden Flinta-Personen zum Singen eingeladen.

Flinta steht für Frauen, Lesben, intersexuelle, nicht-binäre, trans und agender Personen . Am Montag, 5. Februar, wird von 17 bis 18.30 Uhr gesungen. Zweck soll sein, die Stimme ganz ohne Bewertung entfalten zu können.

Besuch im Elbauenpark

Der Magdeburger Elbauenpark auf dem Gelände der Bundesgartenschau 1999 auf dem Cracauer Anger im Stadtteil Herrenkrug hat bis Februar von 10 bis 16 Uhr geöffnet.

Außerhalb der Saison ist der Eintritt bis einschließlich Februar frei. Von den Einrichtungen auf dem Gelände hat derzeit jedoch allein das Schmetterlingshaus geöffnet, in dem den Besuchern tropische Schmetterlinge und einige weitere Tiere gezeigt werden.

Rundgänge in Magdeburg

In Magdeburg locken jeden Tag Rundgänge, Teile der Stadt zu Fuß zu erkunden. Auf der Website der Touristinfo können Tickets im Vorfeld gebucht werden.

Neben den geführten Touren gibt es in der Stadt zahlreiche Tafeln, die auf die Sehenswürdigkeiten hinweisen.