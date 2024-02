Magdeburg - Magdeburg bietet auch am Montag, dem 5. Februar 2024, ein Programm, das die Volksstimme auf dieser Seite zusammengestellt hat.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Veranstaltungen in Magdeburg am Sonntag

Veranstaltungen in Magdeburg am Dienstag

Veranstaltungen in Magdeburg am Mittwoch

Veranstaltungen in Magdeburg am Donnerstag

Veranstaltungen in Magdeburg am Freitag

Veranstaltungen in Magdeburg am Samstag

Ausgehen in Magdeburg: Tickets bei Biberticket kaufen

Intel-Blog mit Herbert Beesten in der Magdeburger Stadtbibliothek

Am Montag den 5. Februar ab 17 Uhr findet die erste Lesung und Gespräch mit Herbert Beesten zum Thema Intel-Ansiedlung im Jahr 2024 statt. Veranstaltungsort ist die Magdeburger Stadtbibliothek im Breiten Weg 109.

Die Tradition, dass am ersten Montag im Monat in der Magdeburger Stadtbibliothek am Breiten Weg Herbert Karl von Beesten aktuelle Auszüge aus seinem Intel-Industriekultur-Blog liest und für Gespräche zur Verfügung steht, wird in 2024 fortgesetzt.

Diesmal geht es um Bewegungen, wie zum Beispiel Erdbewegungen oder wie sich Intel im Markt bewegt. Kommt der Arbeitsmarkt voran? Was hat Magdeburg mit Las Vegas, Davos und KI zu tun? Was bewegt sich zu langsam oder gar nicht?

Wie werden eigentlich Computer-Chips „gebacken“? Wie muss man sich die Herstellung dieser winzigen Chip-Strukturen vorstellen? Für diese Fragen hat sich Herbert Karl von Beesten Verstärkung durch einen ausgewiesenen Fachmann geholt. Jörg Vierhaus, Leiter des Reinraumlabors der OvG-Universität, wird versuchen, diese oder ähnliche Fragen der Zuhörer auch für Halbleiter-Laien verständlich zu antworten. Es könnte also ein kleiner Chip-Crash-Kurs werden.

Offene Bühne mit den Hengstmanns

Die Hengstmanns starten eine neue Ära auf ihrer Kabarettbühne am Breiten Weg 37 in Magdeburg. Unter dem Titel "Platz da! Hengstmanns offene Bühne" öffnen sie ihre Türen für Talente aus Magdeburg und Umgebung. Dieser innovative Ansatz bricht mit der herkömmlichen Kabaretttradition und gibt Raum für Kurzauftritte verschiedenster Talente. Sebastian und Tobias Hengstmann suchen nach verborgenen Fähigkeiten, sei es Singen, Tanzen oder außergewöhnliche Jonglierkünste.

Die Veranstaltung am 5. Februar, um 19.30 Uhr, verspricht eine vielfältige Mischung. Geboten werden könnten so Comedy, Performance, Musik, Puppenspiel, Zirkus und Pantomime. Die einzigen Einschränkungen sind Respekt vor Anstand, Moral und geltendem Recht. Nazis haben auf dieser Bühne keinen Platz. Die offene Bühne wird von den Hengstmann-Brüdern moderiert, die auch mit gemeinsamen und Soloprogrammen das Publikum unterhalten.

Interessierte Talente können sich per E-Mail unter nach@hengstmanns.de anmelden, wobei eine vorherige Anmeldung zwingend erforderlich ist. Die Veranstaltung ist nicht nur für Teilnehmer, sondern auch für Zuschauer offen. Der Eintritt ist frei, und das Kabarett „... nach Hengstmanns“ öffnet bereits um 18 Uhr.

Ausstellung: Sylvia Kapst zeigt Leinwand, Holz und Grafik im Querstyle

Die Ausstellung "Natürlich" mit Leinwand, Holz und Grafik von Sylvia Kapst wird derzeit im Querstyle im Breiten Weg 214 gezeigt. Die Ausstellung kann während unserer Öffnungszeiten - Mittwoch bis Freitag von 10 bis 18 Uhr und Samstag von 10 bis 14 Uhr - besucht werden.

Die Ausstellerin Sylvia Kapst hat sich als bekannte Magdeburger Künstlerin schon in zahlreichen Ausstellungen in Magdeburg und Umgebung präsentiert. Sie hat das Talent von ihrem Vater geerbt, der auch künstlerisch tätig war. Sie interessiert sich seit ihrer Jugend für das Malen und machte ihr Hobby zum Beruf. An der Pädagogischen Hochschule in Erfurt studierte sie Mathematik und Kunst und ist seit 1992 Lehrerin.

Swing im Magdeburger Moritzhof

Immer wieder montags, trifft sich die Magdeburger Swing-Community zum geselligen Tänzchen – dieses Mal im Magdeburger Moritzhof im Moritzplatz 1. Ab 19.30 gibt es den Taster und Schnupperkurs für alle Neulinge und Auffrischungsbedürftige mit Grundschritten und einfachen Figuren. Ebenfalls um 19.30 beginnt der Taster+ für alle, die schon etwas länger tanzen.

„Ab 20.15/30 gehen wir über ins freie Training / Social Dance und lassen die Füße fliegen“, heißt es in der Einladung.

Rundgang durch das Stasi-Archiv

Am Montag um 17 Uhr öffnet die Magdeburger Außenstelle des Stasi-Unterlagen-Archivs für Interessierte. Diese befindet sich in der Georg-Kaiser-Straß 7.

Im Verlauf eines Rundgangs können sich die Besuchende selbst ein Bild vom Ausmaß des Aktenbestandes der einstigen Bezirksverwaltung machen. Beschäftigte der hiesigen Außenstelle erläutern die Struktur und den Inhalt der Stasi-Unterlagen. Ausstellungsmaterial und Beispielakten vermitteln zudem ein Bild von der Arbeitsweise der DDR-Staatssicherheit.

Auch eine Akteneinsicht kann beantragt werden. Hierfür ist ein gültiges Personaldokument erforderlich.

Flinta-Chor trifft sich im Volksbad Buckau

Im Volksbad Buckau an der Karl-Schmidt-Straße 56 werden Flinta-Personen zum Singen eingeladen.

Flinta steht für Frauen, Lesben, intersexuelle, nicht-binäre, trans und agender Personen . Am Montag, 5. Februar, wird von 17 bis 18.30 Uhr gesungen. Zweck soll sein, die Stimme ganz ohne Bewertung entfalten zu können.

Besuch im Elbauenpark

Der Magdeburger Elbauenpark auf dem Gelände der Bundesgartenschau 1999 auf dem Cracauer Anger im Stadtteil Herrenkrug hat bis Februar von 10 bis 16 Uhr geöffnet.

Außerhalb der Saison ist der Eintritt bis einschließlich Februar frei. Von den Einrichtungen auf dem Gelände hat derzeit jedoch allein das Schmetterlingshaus geöffnet, in dem den Besuchern tropische Schmetterlinge und einige weitere Tiere gezeigt werden.

Rundgänge in Magdeburg

In Magdeburg locken jeden Tag Rundgänge, Teile der Stadt zu Fuß zu erkunden. Auf der Website der Touristinfo können Tickets im Vorfeld gebucht werden.

Auch interessant: Das ist der aktuelle Wetterbericht für Magdeburg

Auch interessant: Serie der Magdeburger Volksstimme zu den Parks in Magdeburg

Neben den geführten Touren gibt es in der Stadt zahlreiche Tafeln, die auf die Sehenswürdigkeiten hinweisen.