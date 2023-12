Artistik oder Kabarett mit Sebastian Hengstmann und Lars Johansen - dies und mehr bietet Mittwoch, der 27. Dezember 2023, in Magdeburg an Veranstaltungen.

Sebastian Hengstmann und Lars Johansen treten in Magdeburg gemeinsam auf. Foto: Hengstmanns

Magdeburg - Kabarett, Zirkus, Wanderungen und Kino - auch für Mittwoch, den 27. Dezember 2023, hält Magdeburg ein umfangreiches Programm bereit. Die Volksstimme hat auf dieser Seite einige Tipps zusammengetragen.

„Klappe! Das Letzte“ mit Sebastian Hengstmann und Lars Johansen

„Klappe! Das Letzte“ mit Sebastian Hengstmann und Lars Johansen steht diesen Mittwoch auf dem Spielplan im Kabarett „...nach Hengstmanns“ im Breiten Weg 37. Vorstellungsbeginn ist ebenso wie bei den Terminen am 1., 21., 22. November sowie am 5., 9., 12. und 27. Dezember um 19.30 Uhr. Außerdem steht eine Vorstellung diesen Sonntag um 17 Uhr auf dem Programm.

Mit Blick auf ihre Begeisterung für Film suchen die beiden Kabarettisten, den letzten Geheimnissen der Politik auf die Spur zu kommen.

Magdeburger Weihnachtscircus auf dem Messeplatz

Der Magdeburger Weihnachtscircus gibt dieser Tage Vorstellungen auf dem Messeplatz. Die bunte Zeltstadt lockt mit ihren glitzernden Lichtern die Familien in die weihnachtliche Wunderwelt Zirkus.

Zum achten Mal macht der Circus Paul Busch mit seinem Weihnachtsprogramm in der sachsen-anhaltischen Landeshauptstadt Station. Das Duo Fossett bietet eine Motorrad-Akrobatik unter der Zirkuskuppel, Ania Filipowska aus Polen präsentiert eine Handstandakrobatik mit einer riesigen Glashalbkugel, Rebeca Olajos aus Ungarn verzaubert mit Seidentuchschwingen, Conchi Munoz-Jahn und ihr Mann Gary Jahn beeindrucken mit Tierdressuren, Jefferson Weber aus Frankreich präsentiert eine Fahrrad-Akrobatik unter der Zirkuskuppel, Deborah Lauenburger und Henry Frank zeigen Pferdedressuren, die Gebrüder Frankello beeindrucken mit Sprüngen und Kapriolen im „Wheel of Death“ und Clown Hansi sorgt für humorvolle Unterhaltung, während die Showgirls mit Tanzeinlagen das Programm auflockern.

Vorstellungen sind vom 27. bis 30. Dezember und vom 3. bis 5. Januar jeweils um 16 und 19.30 Uhr sowie jeweils um 15 Uhr am 31. Dezember und am 1., 6. und 7. Januar geplant.

"Perfect Days" im Magdeburger Studiokino

Wim Wenders hatte ein produktives Jahr: Im Sommer war schon seine Dokumentation über Anselm Kiefer im Kino. Derzeit besteht nun die Gelegenheit, "Perfect Days" im Studiokino zu sehen, sein zauberhaftes Porträt eines Kloputzers in Tokio, der ein einfaches, ritualisiertes Leben führt und dabei sehr in sich ruht. Kritiker Dieter Oßwald schrieb: "Mit furioser Leichtigkeit gelingt Wenders der ziemlich perfekte Film: Dopamim-Kino, welches man keinesfalls versäumen sollte."

Vorstellungen beginnen diesen Mittwoch um 17.30 und 20 Uhr, am Donnerstag und Samstag und am 3. Januar um 17.30 Uhr sowie am Freitag und am 2. Januar um 20 Uhr. Das Studiokino befindet sich im Moritzplatz 1a.

Zwei Wanderungen in Magdeburg

Zwei Wanderungen stehen in Magdeburg diesen Mittwoch, 27. Dezember 2023, auf dem Programm. Eine führt aus dem Westen zum Weihnachtsmarkt, eine südwärts durch die Elbaue.

"Entlang der Elbe" haben die Wanderfreunde ihren Ausflug auf einer Strecke von acht Kilometern überschrieben. Los geht's um 10 Uhr am Thiemplatz. An Buckau vorbei geht es am Fluss zu den Salbker Seen,

Unter dem Titel "An der Schrote" ist um 13 Uhr an der Straßenbahnendstelle Diesdorf Treff für die Wanderbewegung. An der Schrote führt die Route auf zehn Kilometern zum Weihnachtsmarkt.

Ausverkaufte Veranstaltungen am 27. Dezember 2023 in Magdeburg

Ausverkauft sind am Mittwoch in Magdeburg "An Mut sparet nicht noch an Mühe" in der Magdeburger Zwickmühle und "Wolf" im Schauspielhaus.