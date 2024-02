Magdeburg - Kabarett, Operette, Konzert, Literatur und eine Gartenmesse - Samstag, der 10. Februar 2024, bietet in Magdeburg ein vielfältiges Programm, das die Volksstimme auf dieser Seite zusammengetragen hat.

Operette „Die Blume von Hawaii“ zum letzten Mal im Magdeburger Opernhaus

Klischeehafte Südseeromantik, den reklamehaften Operettenexotismus und die stereotypen Figuren des Genres wusste Komponist Paul Abraham in „Die Blume von Hawaii“ gekonnt und mit viel Witz zu brechen. Dennoch bleiben Herausforderungen. Ihnen widmet sich die Inszenierung von Julien Chavaz in einer Art Generationendialog, ohne jedoch der mitreißenden Musik mit Anklängen aus dem Jazz und teils schmissigen, teils sentimentalen Melodien sowie der haltlosen Heiterkeit mit vielen komisch-absurden Momenten die Show zu stehlen.

Die letzte Vorstellung der Magdeburger Inszenierung in dieser Spielzeit wird am 10. Februar um 19.30 Uhr gezeigt. Das Opernhaus befindet sich im Opernhaus 9.

Konzert des Sinfonischen Musikschulorchesters Sachsen-Anhalt in Magdeburg

Am 10. Februar lädt das Sinfonische Musikschulorchester Sachsen-Anhalt (SMO) unter Leitung von Alexander Ramm um 17 Uhr (Einlass ab 16 Uhr) zu einem Konzert in die Johanniskirche Magdeburg ein. Nachdem das Orchester im Oktober 2023 erfolgreich auf Konzertreise in Spanien weilte, wird sich das SMO nun wieder in heimatlichen Gefilden präsentieren.

Rund 80 Musiker im Alter von 13 bis 26 Jahren, die überwiegend aus Sachsen-Anhalt kommen, musizieren aktuell in diesem Klangkörper. Eine vorherige Platzreservierung ist online erforderlich.

Gina & Glinda im Magdeburger Hundertwasserhaus

Gina & Glinda gastieren am 10. Februar im Theater in der Grünen Zitadelle im Breiten Weg 8a. Beginn der Drag-Queen-Show im Magdeburger Hundertwasserhaus ist um 20 Uhr.

Die beiden Diven haben Gesang, Schauspiel und Tanz studiert und waren schnell nach ihrem Studium, auf internationalen Bühnen dieser Welt zu erleben. Shanghai, Los Angeles und die Schulaula der Dornbirner Grundschule, waren einige Stationen, die mit ihrem breit gefächerten Repertoire bespielt wurden.

„Klappe! Das Letzte“ mit Sebastian Hengstmann und Lars Johansen

„Klappe! Das Letzte“ mit Sebastian Hengstmann und Lars Johansen steht diesen Samstag, 10.2.24, auf dem Spielplan im Kabarett „...nach Hengstmanns“ im Breiten Weg 37. Vorstellungsbeginn ist ebenso wie bei den Terminen am 7. März und 6. und 12. und 3. Mai um 19.30 Uhr.

Mit Blick auf ihre Begeisterung für Film suchen die beiden Kabarettisten, den letzten Geheimnissen der Politik auf die Spur zu kommen.

"I’m Thinking of Ending Things" im Magdeburger Schauspielhaus

"I’m Thinking of Ending Things" nach einem Roman von Ian Reid steht auf dem Spielplan des Magdeburger Schauspielhauses. Gezeigt wird das Schauspiel von Enrico Bordieri und Sophie Glaser

Kooperation mit der Hochschule für Musik und Theater Hamburg. Vorstellungen finden nach der ausverkauften Premiere am 9.2. auch am 10.2. um 19.30 Uhr und am 11.2. um 18 Uhr auf dem Progamm.

Die Geschichte: Lucy reist mit Jake durch die winterliche Landschaft. Es ist ihr erster Besuch auf der entlegenen Farm seiner Eltern. Dabei treibt sie bloß ein Gedanke um: "Es wird Zeit für ein Ende." Auf der Straße ist kein Verkehr und die Erinnerungen ziehen wie Fotos vorbei. Doch alles ist unscharf. Und immer wieder klingelt ihr Handy, denn eine einzige Frage wartet auf eine Antwort. Der Anrufer wusste das von Anfang an.

"Phädra" im Magdeburger Schauspielhaus

"Phädra" als Schauspiel nach Jean Racine wird in einer Bearbeitung von Pauline Vorberg und Berit Wilschnack im Schauspielhaus in der Otto-von-Guericke-Straße 64. Vorstellungen finden am 10. Februar, am 8. März und am 28. März um 19.30 Uhr statt.

Die Geschichte: König Theseus kehrt zurück nach Troizene, zu seiner Frau Phädra und seinem Sohn Hippolytos, die seine Rückkehr sehnsüchtig erwarten sollten, es nun aber nicht tun: Alles flieht, alles entzieht sich seinen Armen. Etwas ist vorgefallen, etwas, dass Gewalt war – oder nicht. Den Zweifel kann Theseus nicht ertragen: Er will, er muss das Verbrechen und den Schuldigen erfahren.

Gartenträume in der Messe Magdeburg

Die Messe Gartenträume ist vom 9. bis 11. Februar zu Gast in der Messe Magdeburg in der Tessenowstraße 9. Regionale Garten- und Landschaftsbauer zaubern Modellgärten zum Staunen und zeigen die vielfältigsten Möglichkeiten zum Wohnen inmitten der Natur. Geöffnet ist jeweils von von 10 bis 18 Uhr.

Über 80 Aussteller aus der Grün- und Gartenbranche präsentieren an drei Messetagen neue Trends und Gestaltungsideen für Garten, Terrasse und Balkon. Regionale Garten- und Landschaftsbauer zaubern Modellgärten zum Staunen und zeigen die vielfältigsten Möglichkeiten zum Wohnen inmitten der Natur. Ausgewählte Firmen führen die neueste Gartentechnik und Outdoor-Möbel vor, sowie Blumenzwiebeln und Pflanzen, floristische Dekorationen, Pools und Saunen und vieles mehr.

Englische Lesung in der Magdeburger Stadtbibliothek

Tamara Rittershaus liest am 10.2. aus "Mermaids don't fart". Gelesen wird auf Englisch.

Beginn ist um 11 Uhr. Die Stadtbibliothek befindet sich im Breiten Weg 109.

Ausverkaufte Vorstellungen und Restkarten in Magdeburg

Ausverkauft sind "Auch Liebe ist Kunst" im Theater an der Angel, "Nicht von schlechten Eltern" im "... nach Hengstmanns", "Evita" im Opernhaus und "Frieden und Krieg und ich" im Puppentheater.

Nur noch Restkarten gab es zum Redaktionsschluss für "Mit Volldampf ins Aus" in der Magdeburger Zwickmühle.