Magdeburg - Klassik und Konzerte mit acht Punkbands, heitere Texte zum Valentinstag, Theater und der Nachtflohmarkt - Samstag, der 17. Februar 2024, bietet in Magdeburg ein vielfältiges Programm, das die Volksstimme auf dieser Seite zusammengetragen hat.

Klassik: Sheila Arnold und das Hammerklavier im Magdeburger Gesellschaftshaus

Fortepiano, Pianoforte oder auch Hammerklavier – die bahnbrechende Innovation wurde im Jahr 1697 zuerst von Bartolomeo Cristoferi gebaut und als ›Cimbalo con piano e forte‹ bezeichnet. Im Gegensatz zum ›zirpenden‹ Cembalo ermöglichten von nun an die mit Leder bespannten Hämmer, die auf die Saiten schlugen statt zu zupfen, einen ›perlenden‹ Klang.

Dem Instrument widmet sich Sheila Arnold in einem Konzert mit Werken von Schubert und Sheila Arnold. Es beginnt um 19.30 Uhr im Gesellschaftshaus in der Schönebecker Straße 129.

Sheila Arnolds künstlerisches Selbstverständnis als Pianistin resultiert aus einer stetigen Neugier nach den Möglichkeiten ihres Instruments, wie auch in ihrer letzten CD Ecoutez! mit den Sonatas and Interludes for Prepared Piano von J. Cage sowie Werken von Debussy und Takemitsu zu hören ist. Ihre jahrzehntelange Beschäftigung mit Fortepianos unterschiedlicher Epochen steht in einem symbiotischen Verhältnis zu ihren Erfahrungen am modernen Konzertflügel.

Cornamusa „World of Pipe Rock and Irish Dance“

- Rückkehr in die Heimat - in der Magdeburger Getec-Arena

In der diesjährigen Cornamusa-Show, "Rückkehr in die Heimat", knüpfen die Akteure nahtlos an die Geschichte der letzten Aufführung „Reise in die neue Welt“ an. In Magdeburg gibt es dazu einen Termin am Sonnabend, 17. Februar, um 19 Uhr in der Getec-Arena in der Berliner Chaussee 32.

Geboten wird eine Show, von der siebenköpfigen Liveband begleitet wird. Erzählt wird die Geschichte von Aileen, einem stolzen schottischen Mädchen, und Cathel, einem tapferen Iren, deren Familien im 19. Jahrhundert nach Amerika auswanderten. Beide verspüren nun den brennenden Wunsch, ihre keltischen Wurzeln in Schottland und Irland zu erkunden. Gemeinsam unternehmen sie eine abenteuerliche Reise nach Irland, bekämpfen eine gefährliche Bande von Seefahrern und werden mit den Spaltungen in Nordirland konfrontiert.

Liederabend mit europäischen Liedern im Magdeburger Konservatorium

"Der Wanderer" ist ein europäisches Reiseliederbuch-Liederabend mit Anna und Andreas Beinhauer am 17.2.24 überschrieben. Beginn ist um 18 Uhr im Konservatorium "Georg Philipp Telemann" im Breiten Weg 110.

Bariton Andreas Beinhauer und Pianisten Anna Beinhauer bringen Reise- und Liebeslieder aus elf europäischen Ländern in sieben Sprachen zu Gehör. Es erklingen Werke von Mieczyslaw Karlowicz, Karol Szymanowski, Witold Lutoslawski, Jean Sibelius, Edvard Grieg, Frederic Keel, Henriette Bosmans, Maurice Ravel, Manuel de Falla, Vincenzo Bellini, Othmar Schoeck, Hugo Wolf und Robert Schumann.

Der Eintritt ist frei – um Spenden für das Kindermusical “Bienenstark” des Konservatoriums wird gebeten.

„Meister Röckle“ vom Theater Magdeburg

Eine Vorstellung hat am Sonnabend, 17.2.24, „Meister Röckle“ nach Karl Marx im Magdeburger Schauspielhaus in der Otto-von-Guericke-Straße 64. Beginn ist um 19.30 Uhr. Zur gleichen Zeit sind Vorstellungen am 23. und 29. März und am 28. April geplant.

Röckle ist ein Erfinder und Puppenspieler, der dem Teufel seine Seele überschreibt. Im Gegenzug erhält er Zauberkraft, um damit alles erfinden zu können. Leider muss er feststellen, dass von seinen Erfindungen nur wenige profitieren.

In der Rezension der Magdeburger Volksstimme wurde das Stück als farbenfrohes Spiel mit Denkaufgabe für zu Hause bezeichnet.

Viola Stengel und Peter Kayser lesen in der Weinhandlung Söllig

Eine Lesung zum Valentinstag beginnt am 17. Februar um 19.30 Uhr in der Weinhandlung Söllig in der Wasserkunststraße 1. Geboten werden heiter-ironische Geschichten über die Liebe und andere Merkwürdigkeiten. Viola Stengel und Peter Kayser tragen Texte vor,

Vorreservierungen werden unter 0391/2532328 entgegengenommen. Ein Kotaktformular gibt es auch online.

Die Kellergeister spielen im Gröninger Bad in Magdeburg

Seit über 60 Jahren begeistern Kellergeister ihr Publikum mit authentischem Rock Interpretationen von Led Zeppelin, Jethro Tull, Kings of lion, Metallica, Lenny Kravitz und vielen mehr. Mit all ihrer Erfahrung und Können, spielen die fünf Musiker Rocksounds der 70er, 80er und 90er Jahren und bringen die Energie und die Leidenschaft, die in jedem einzelnen Song steckt, direkt auf die Bühne.

"Mit dieser einzigartigen Mischung aus klassischen und modernen Rockstilen begeistern sie jedes Mal aufs Neue ihr Publikum", heißt es zu einer Ankündigung zu einem Konzert am 17.2.24 im Gröninger Bad in der Gröninger Straße 2.

Jan Plewka und Marco Schmedtje spielen in der Sudenburger Feuerwache

Seit vielen Jahren ist das Duo Jan Plewka und Marco Schmedtje ein Garant für intensive musikalische Momente. Mit Zinoba hatten sie von 2003 bis 2005 eine gemeinsame Band. Mit der mittlerweile zweiteiligen Reihe „Jan Plewka singt Rio Reiser“ setzten sie der Band Ton Steine Scherben sowie den Songs ihres verstorbenen Frontmanns Rio Reiser live und auf Platte ein außergewöhnliches Denkmal, ergänzt um eine großartige Liveband und eine audiovisuelle Umsetzung, die ebenso modernes Theater wie mitreißendes Livekonzert ist. Es folgte die Annäherung an zwei andere, von beiden nicht minder geschätzte Künstler, Simon & Garfunkel.

Ein Konzert gibt das Duo am Sonnabend, 17. Februar, in Magdeburg. Es beginnt um 20 Uhr in der Feuerwache in der Halberstädter Straß 140.

Punk in der Magdeburger Factory

Die Assicore Tour macht Station in Magdeburg. Beginn ist am 17.2. um 18 Uhr in der Factory in der Sandbreite 2.

Mit dabei sind vier Bands. Es spielen Rotz und Wasser, Soifass, Lammkotze und Bierballistik.

Punkbands im Magdeburger Knast

Drei Punkbands treten am Sonnabend, 17. Februar, im "Knast" in Magdeburg auf. Mit dabei sind Mess of Mankind und Piss Live aus Nürnberg, Facepalm Nation aus Berlin und Disreat aus Magdeburg,

Beginn ist um 19.30 Uhr. Der Knast befindet sich in der Umfassungsstraße 77.

4Steps im Magdeburger Blue Note

Frische funky Grooves aus eigener Feder treffen auf Funk der Zeitgeschichte von „Maceo Parker“ und „Nils Landgren” bis hin zu „Wild Cherry“ und „Otis Redding“. Und das alles auch noch deutsch gereimt, Mit ihrer Sicht auf den Funk will 4steps sein Publikum in kollektives Hüftschwingen versetzen, so das Versprechen der Veranstalter zu einem Konzert im Blue Note am Lessingplatz. Beginn ist um 20.30 Uhr.

An Posaune und Stimme ist Markus Hensel zu hören, der in der Magdeburger Funkgemeinde seit vielen Jahren zu Hause ist.

An der Gitarre steht Sascha Bondiek, der mit seinen funky Licks und Sounds für die richtige Flughöhe sorgt. Am Bass kümmert sich Mohi Buschendorf gemeinsam mit Schlagzeuger Michael Klein, Solopauker der Magdeburger Philharmonie, für das Fundament der Band und den 4steps-Groove.

Be:swingt mit Holger Szukalski

Am 17. Februar wird im Kompakt Medienzentrum der nächste Gast des Duos be-swingt erwartet. Mit dabei ist dieses Mal Holger Szukalski.

Der Magdeburger Künstler hat an der Musikhochschule „Felix Mendelssohn Bartholdy“ Leipzig Konzertgitarre studiert und sich früh für „Weltmusik“ interessiert. Nach einem Aufenthalt in Sevilla, wo er Flamencogitarre bei verschiedenen Gitarristen studierte, erweiterte er sein Wissen durch Meisterkurse in Cádiz, Barcelona und Madrid. Neben zahlreichen Kooperationen und Aufnahmen tritt er live im Projekt „Los Rubios“ auf und ist auch mit der Magdeburger Philharmonie in verschiedenen Musicals, Opern oder Operettenproduktionen zu hören.

Das Konzert mit be-swingt beginnt um 20 Uhr. Der Veranstaltungsort befindet sich im Breiten Weg 114.

Nachtflohmarkt in der Messe Magdeburg

Seit mittlerweile über 20 Jahren gehört der Nachtflohmarkt in Magdeburg zum regelmäßigen Programm. „Die Messe Magdeburg am Elbauenpark mit ihren gepflegten, beheizten und gut beleuchteten Messehallen bietet ein wunderbares Trödelflair mit vielseitiger Gastronomie“, heißt es in der Einladung.

Der Magdeburger Nachtflohmarkt wartet auch am Sonnabend, 17.2., mit rund 250 Händlern auf. „Die Messe verwandelt sich ab 15 Uhr zum Mekka für Trödelfans, Sammler und all jene die Flohmärkte einfach mögen. Schauen, Kramen, Feilschen zwischen hunderttausend Raritäten. Kunst, Kult und Kitsch“, heißt es in der Ankündigung zu dem Abend. Egal ob altes Spielzeug, historische Musikinstrumente, antiquarische Bücher, Gemälde, Schmuck oder Münzen, Porzellan, alte Schränke mit und ohne Holzwurm oder Nostalgisches aus DDR-Zeiten – der bunte Mix gehört zum Konzept.

Geöffnet ist diesem Sonnabend, 17. Februar, von 15 bis 23 Uhr. Weitere Termine sind der 16. März und der 20. April. Die Hallen der Messe Magdeburg befinden sich in der Tessenowstraße 9.

Ausverkaufte Vorstellungen und Restkarten in Magdeburg am 17.2.24

Ausverkauft sind "Hinterm Vorhang" im Theater an der Angel, "Kabarett am Abgrund" im "... nach Hengstmanns", "An Mut sparet nicht noch an Mühe", "Magdeburg lacht" im Oli, "Sehnsucht" im Schauspielhaus, der Auftritt von Lisa Feller im Theater in der Grünen Zitadelle und "Piratenmolly, Ahoi!" im Puppentheater.

Nur noch Restkarten gab es zum Redaktionsschluss für die Premiere des Balletts "Borgia" im Opernhaus.